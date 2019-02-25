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25.02.2019
ТАСС

Главное здание Национального космического центра в Москве будет похоже на ракету

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что здание будет размещено таким образом, чтобы не перекрывать вид жителям уже стоящих рядом жилых домов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Главное здание будущего Национального космического центра в Москве, который будет создан на территории Центра Хруничева, будет похоже на ракету. Об этом сообщил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Уже началась эскизная проработка самого здания Национального космического центра, наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ Роскосмоса и будет построено в районе улицы Мясищева. Они предлагают разные варианты, они похожи на ракету, один из вариантов напоминает ракету-носитель сверхтяжелого класса", - сказал Рогозин, представляя план создания нового центра на встрече с коллективом Центра Хруничева.

По его словам, здание будет размещено таким образом, чтобы не перекрывать вид жителям уже стоящих рядом жилых домов. "Мы объявляем конкурс на лучший проект [главного здания]", - уточнил глава Роскосмоса.

Согласно презентации, полное завершение работ запланировано на 2024 год. "Возведение этих объектов начнется уже в этом году. Мы рассчитываем, что на этих местах уютно и комфортно разместятся конструкторы и инженеры, работающие сегодня в столице", - отметил Рогозин.

Говоря о транспортной инфраструктуре, он сообщил, что около нового Центра появится четыре моста, в том числе один пешеходный. Они будут ориентированы на станции метро "Шелепиха" и "Мневники". "Здесь у нас уже существует Филевская линия метро и запланирована перспективная Рублево-Архангельская линия, строительство которой будет синхронизировано со строительством Национального космического центра", - сказал глава Роскосмоса.

"Очень важный момент, который мы обсуждали с Сергеем Семеновичем Собяниным: нам важно соединить Национальный космический центр с нашим научно-производственным центром в Королеве. Система сообщения общественным транспортом будет создана таким образом, что из Филей в Королев модно будет попасть с одной пересадкой. Если сейчас работники вынуждены тратить до трех часов на то, чтобы добраться из Королева в Центр имени Хруничева, то здесь получается не более 50-55 минут", - добавил Рогозин.

Национальный космический центр

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству Москвы и Роскосмосу создать Национальный космический центр, который сосредоточит все ключевые конструкторские бюро, предприятия и профильные организации.

Рогозин ранее сообщал, что Центр заработает в Москве через три с половиной года, уже ведется обсуждение с правительством Москвы. В одном месте будет собрано 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса, "одновременно этот проект предполагает ускорение плана финансового оздоровления центра Хруничева".

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
ЭМЗ Мясищева
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Собянин Сергей
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