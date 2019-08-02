Рогозин заверил Путина, что Роскосмос не будет продавать земли Центра Хруничева

Кроме того, глава госкорпорации рассказал президенту РФ о досрочном завершении финансового оздоровления Центра

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил президента России Владимира Путина, что госкорпорация не будет продавать земли на территории Центра им. М. В. Хруничева, финансовым оздоровлением которого она сейчас занимается.

Он доложил президенту о ходе работ по созданию Национального космического центра на московской территории центра. Рогозин сообщил, что находящийся там завод будет сохранен, Роскосмос вкладывает в него дополнительные средства.

На вопрос президента, не будет ли госкорпорация при этом торговать землей, гендиректор Роскосмоса ответил: "Ни в коем случае".

Рогозин также рассказал о досрочном завершении финансового оздоровления Центра Хруничева. "Реализация плана Национального космического центра нам позволяет выйти из плана финансового оздоровления где-то к 2024 году, то есть на четыре года раньше, чем мы попадали раньше. Сейчас мы с правительством Москвы работаем, хочу просто доложить, что мы идем по этому плану достаточно последовательно", - сказал глава Роскосмоса.

Он пояснил, что проект Национального космического центра предполагает размещение 20 тыс. работников на площади в 250 тыс. кв. м в на улице Мясищева в Москве, где разместятся центральный инженерный офис госкорпорации и офисы ее предприятий. "И конечно, сам технопарк позволит насытить эту площадку компаниями, которые так или иначе связаны с Роскосмосом технологиями - микроэлектроника, механика, авиационные фирмы", - пояснил Рогозин.

Гендиректор напомнил, что госкорпорации удалось в 2018 году снизить кредитную нагрузку Центра Хруничева на 27 млрд рублей, отсрочить до 2029 года кредиты и займы, а также добился рассрочки по уплате штрафных санкций.

Убытки Центра Хруничева

Предприятие, согласно отчетности, несло убытки с 2007 года. О финансовых проблемах оно объявило в конце 2013 года.

По итогам 2017 года Центр получил убыток в размере 23,17 млрд рублей против чистой прибыли в 2016 году в размере 1,797 млрд рублей. Тогда же сообщалось, что предприятие осуществило плановое высвобождение избыточных площадей в Москве - за 2015-2016 годы освобождено 35% площадей, к концу 2018 года запланировано освободить 80% площадей. Также была изменена структура системы управления предприятием, оптимизирована численность управленческо-административного аппарата предприятия.

В августе 2018 года вопрос финансового оздоровления Центра обсуждался во время встречи Рогозина с Путиным. После этого стало известно, что госкорпорация работает над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра имени М. В. Хруничева и вопросом применения земель предприятия. Летом 2018 года глава Роскосмоса сообщил, что долги Центра превышают 100 млрд рублей.

В декабре 2018 года Центр Хруничева был внесен в список юридических лиц на получение субсидий правительства РФ для погашения кредитов, в том числе во Внешэкономбанке. В феврале 2019 года Рогозин доложил Путину, что долговая нагрузка на Центр Хруничева уменьшена на 30 млрд рублей за полгода.

Центр имени М. В. Хруничева структурно входит в Роскосмос. Предприятие является разработчиком и серийным изготовителем ракет "Протон", семейства носителей "Ангара" и разгонных блоков "Бриз-М".