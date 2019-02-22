"Война с Россией": Порошенко выступил в ООН

Порошенко допустил войну с Россией

Президент Украины Петр Порошенко в ходе пленарных дебатов на Генассамблее ООН заявил, что напряженные отношения между Киевом и Москвой могут привести к полномасштабным военным столкновениям между странами. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Порошенко о надежде на "холодный мир" с Россией, напомнил, что между двумя государствами нет войны.

Война между Украиной и Россией может начаться в скором времени, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе пленарных дебатов на Генассамблее ООН.

Политик указал, что напряженные отношения между Киевом и Москвой могут привести к полномасштабным военным столкновениям между странами, передает ФАН.

По словам украинского лидера, концентрация российских войск в непосредственной близости от украинской границы свидетельствует о том, что Москва якобы готовит "военный удар" по Украине.

Он также добавил, что "российская вооруженная группировка" на границе с Украиной в действительности является "наступательной ударной группой".

"Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль", - выразил уверенность Порошенко.

Чуть ранее он заявил о необходимости ввести корабли НАТО в Черное и Азовское моря. По его мнению, это нужно, чтобы оградить Украину от "агрессии" со стороны России.

"Одним из возможных вариантов поддержки Украины может быть заход нескольких судов НАТО в Черное море, потому что это цель глобальной безопасности", - сказал политик в интервью телеканалу NBC.

В конце прошлого месяца

пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Порошенко о надежде на "холодный мир" с Россией, напомнил, что между двумя государствами нет войны, при этом позитивно оценить отношения между странами российская сторона не может.

Представитель Кремля обратил внимание, что к обострению двусторонних отношений привел ряд политических событий, произошедших в Киеве и на юго-востоке Украины, сообщает НСН.

"Никакой войны между Россией и Украиной нет, это две соседние страны, два братских народа, но в то же время, безусловно, мы не можем дать позитивную оценку тому, о чем я только что говорил [событиях на Украине]", - уточнил он.

Песков напомнил, что Украина находится в состоянии гражданской войны. По его словам, к образованию двух республик на юго-востоке страны привели события, спровоцированные властями в Киеве.

Он также отметил серию продолжающихся провокаций, ведущую к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения и последствиям для социально-экономического положения этих двух республик.

"Вот, что есть де-факто, а также много других событий, которые стали последствием силового переворота, имевшего место в Киеве.

Есть еще много всего, что не подлежит какой-либо оценке: это и дискриминационные меры в отношении наших компаний, это посягательство на собственность наших компаний, то есть, посягательство на собственность зарубежных инвесторов. Есть и посягательство на свободу наших средств массовой информации, на свободу слова, на жизнь и безопасность наших журналистов", - подчеркнул Песков.

По его словам, в Кремле хотели бы освободить отношения Москвы и Киева от "уродливых проявлений", которые стали следствием таких событий на Украине.

Несколькими днями ранее хакеры Anonymous узнали о том, что украинские военные готовились к столетней войне с Россией. Об этом говорится в документах по британскому госпроекту Integrity Initative, доступ к которым получили хакеры.

Согласно открывшимся данным, украинские разведчики посещали Великобританию для консультаций. При этом, по документам, военные утверждали, что Украина готовится к длительной войне с Россией.

Если экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море "Северный поток - 2" не будет построен, между Россией и Украиной начнется война, заявлял политтехнолог Дмитрий Раимов в прямом эфире телеканала "112 Украина".

"Российские власти ведь не глупые. Если у них будет возможность вести самый свой главный ресурс другим путем - не через Украину - они забудут об Украине", - указал эксперт.

Тремя днями ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москве следует ждать новых провокаций против России со стороны Киева.

По его словам, провокации - это единственный для Украины способ напомнить о себе международному сообществу, в особенности США и Евросоюзу, доверие которых к Киеву стремительно падает.

В конце прошлого года американский аналитический военный журнал The National Interest назвал регионы, где может начаться Третья мировая война. Одной из локацией в этом списке значится Украина.

"Мир вспомнил про Украину, когда инцидент в Азовском море привел к выстрелам, тарану и задержанию двух украинских патрульных судов.

Перехват вновь вызвал эскалацию кризиса, который тлеет последние пару лет. Учитывая сохраняющуюся напряженность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, даже небольшой сдвиг может поставить под угрозу хрупкий баланс, который держался в течение последних нескольких лет, что может привести к хаосу в Восточной Европе", - приводит издание пояснения политологов.

Рафаэль Фахрутдинов