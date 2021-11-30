L'Humanité (Франция): Путин стремится напрямую говорить с американцами

Эксперт по международным отношениям сообщает L’Humanité, что Россия ставит на прямые двусторонние контакты с США и странами ЕС. НАТО и другие западные альянсы Москва стремится отодвинуть в сторону, потому что с этими наднациональными бюрократами все равно не договоришься. Именно этим объясняется закрытие миссии России при НАТО. Самый опасный альянс — тихоокеанский AUKUS. Это недавно сформированный союз англосаксонских стран: США, Великобритании и Австралии. Он пока не взял на себя никаких мирных ограничений.

Россия стремится к прямым контактам с США и странами ЕС — поверх альянсов НАТО и AUKUS

С 1 ноября отношения между Россией и НАТО полностью разорваны. Специалист по вопросам обороны Игорь Деланоэ рассказывает о стратегии Москвы, которая теперь делает ставку на то, чтобы переиграть своего крупнейшего соперника, вынуждая США из-за важности России поддерживать с ней двусторонние отношения. Ради этого Москва даже идет на риск: она может быть просто "использована" Китаем для продвижения его собственнрых интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

После многочисленных высылок российских представителей при НАТО, всегда становившихся первыми жертвами ухудшения отношений между Россией и НАТО, правительство в Москве решило репатриировать немногих оставшихся в Брюсселе сотрудников, а заодно закрыть и информационное бюро НАТО в Москве, представлявшее в России Североатлантический блок. Это явилось следствием развития отношений по нисходящей спирали, а также общей деградации связей НАТО с Россией в течение многих лет.

Диалог уже зашел в тупик из-за глубоких разногласий вокруг ситуации на Украине с 2014 года. Отягчали отношения и многочисленные точки военной напряженности между Россией и Западом: эпицентрами этой напряженности на Балтике стали Литва, Латвия и Эстония, а потом к ним добавилось и Черном море. Но даже в условиях, когда отношения России и Запада стали похожи на диалог глухих, закрывшееся представительство в Брюсселе было важным органом для "разрешения конфликтов", или деконфликтинга, если использовать модный нынче термин. Благодаря его работе можно было избежать инцидентов во время учений или операций в тех местах, где прилегающие территориальные зоны стран НАТО и России находились вплотную друг к другу (Черное море, Балтика). К счастью, остались каналы связи между военными, но их ведь предполагается включать именно для разговора между военными профессионалами при разрешении конфликтов. По сути, политический диалог оказывается подвешенным: для него просто не осталось площадки.

"Юманите": Повлияет ли это решение на другие каналы дипломатических и военных дискуссий?

Игорь Деланоэ: Конечно, но скорее в положительном ключе. Именно к этому стремятся русские. Посвле негативного опыта общения с НАТО как с альянсом Москва хочет сделать акцент на двустороннем диалоге с рядом членов этого альянса. Примером этого является Франция, предлагающая формат 2 + 2, то есть диалог, в котором участвуют с двух сторон министерства обороны и министерства иностранных дел.

После катастрофического визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву в марте этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал несколько заявлений по поводу отношений с Европейским союзом и его институтами. Он считает, что в диалоге больше нет необходимости, потому что он зашел в тупик. Москва предпочитает общаться напрямую с европейскими столицами в двустороннем формате.

То же самое касается и НАТО. Отныне диалог будет вестись с отдельными членами альянса. И в первую очередь - по-прежнему с США. Русские все еще считают, что НАТО остается Североатлантическим союзом, полностью подчиненным Вашингтону в политическом и военном отношении. И поэтому, вместо того чтобы тратить время на дискуссии в рамках НАТО, стоит разговаривать напрямую с американцами. Это решение согласуется с более общим представлением русских о Западной Европе как о несамостоятельной и якобы не злой силе, которая просто попала под влияние США и американского инструмента - НАТО. Русские заметили, что Западная Европа боится экстерриториальных санкций США. Об этом свидетельствует, например, отсутствие независимой европейской позиции по иранскому вопросу. (Американцы просто пригрозили тем фирмам ЕС, которые продолжат заключать сделки с Ираном, санкциями - и Евросоюз покорно закрыл многие из своих проектов в Иране. - Прим. ИноСМИ.)

- А как насчет расширения НАТО на бывшие советские республики?

Игорь Деланоэ: Что касается вступления Украины и Грузии в НАТО, у России это вызывает реальное беспокойство. Владимир Путин ясно дал понять, что членство Киева - это красная линия и что Кремль будет рассматривать этот шаг как враждебный и угрожающий. То же самое и с Грузией. Альянс опирается на Бухарестскую декларацию 2008 года, в которой объявляется, что Грузии и Украине открыт путь в НАТО, но не указываются сроки этого присоединения. В НАТО не собираются возвращаться к этому вопросу, что создает некоторую напряженность. Постоянную озабоченность вызывает ситуация вокруг Донбасса и размещение там российских военных. В НАТО считают, что Россия не имеет права решать, кто может присоединиться к их альянсу, а кто нет.

Создавая новый военный блок Aukus, американцы рассчитывали построить "тихоокеанское НАТО". Этот политико-промышленный альянс Великобритании, Австралии и США. Он нацелен против Китая. По мнению некоторых представителей российской исполнительной власти, в том числе Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности, индо-тихоокеанское партнерство также направлено и против России. Если посмотреть на двадцать или тридцать лет вперед, можно представить, что атомные подводные лодки всех этих стран смогут патрулировать берега Камчатки, где находятся базы российских подводных лодок. Правда, не все в России разделяют эту точку зрения.

Россия, с ее протяженным побережьем, позиционирует себя как тихоокеанская держава. При этом она занимает довольно осторожную позицию, поскольку в этой зоне не спадает напряженность и высок риск потенциальных конфликтов из-за многочисленных спорных вопросов между Японией, Вьетнамом, Южной Кореей, Тайванем… Все эти территориальные претензии могут перерасти в конфликт. Регион переживает разрушительную милитаризацию, растут военные бюджеты и происходит реструктуризация альянсов, особенно влияет появление Aukus, нового антикитайского фронта. Москва внимательно следит за всем этим. С 2019 года Россия участвует в совместном с Китаем патрулировании воздушного пространства вблизи Японии и Южной Кореи. Тем не менее, несмотря на подобные операции, Россия поддерживает устойчивые и конструктивные дипломатические отношения с этими двумя странами - и я Японией, и с Южной Кореей.

В этой большой геополитической игре в Азиатско-Тихоокеанском регионе Москва все больше сближается с Пекином и развивает с ним довольно устойчивое военное сотрудничество, учитывая, что Китай является основной державой в регионе. Американцам надо крепко подумать: какого именно баланса сил они добиваются с Россией на западном направлении? Взвешенное и сбалансированное сближение России с Китаем направлено, с точки зрения российских интересов, на то, чтобы подтолкнуть новую американскую администрацию к урегулированию разногласий в Европе и ослабить атлантическое давление. Такой расчет делается в Москве и на среднесрочную, и на долгосрочную перспективу.

В этой связи между двумя азиатскими державами, похоже, складывается некая форма джентльменского соглашения в Совете Безопасности ООН. Российское правительство считает, что политические условия благоприятны, поскольку по логике вещей США заинтересованы в том, чтобы остановить эскалацию конфликта с Россией. Об этом свидетельствует встреча между Джо Байденом и Владимиром Путиным этим летом в Женеве. Ожидается новая встреча между этими двумя лидерами. Такая стратегия со стороны США объясняется тем, что главным свлоим противником, при всей неприязни к России, они считают Китай. Поэтому Россия пытается извлечь выгоду из противостояния между США и Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Но для возобновления реального диалога между двумя странами необходимо будет возобновить работу дипломатического персонала с обеих сторон. В Москве посольство США насчитывает всего лишь сотню человек (а ведь их было более 1200 до 2017 года). То же самое касается российского постпредставительства при ООН в Нью-Йорке.

Вадим Каменка (Vadim Kamenka)