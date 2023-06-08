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ТАСС

Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС спланированной террористической атакой Киева

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам секретаря Совбеза РФ, продолжение кризиса вокруг Украины не выгодно никому, кроме США

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Киев подрывом плотины Каховской ГЭС осуществил очередную спланированную террористическую атаку, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.

"Подрыв плотины Каховской ГЭС - это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры", - сказал Патрушев, отметив, что украинские вооруженные силы по указанию властей уже более года обстреливают Новую Каховку.

По его словам, за сутки до подрыва дамбы Каховской ГЭС по указанию Киева на Днепропетровской ГЭС (ДнепроГЭС) произведен сброс воды. "По указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению, а затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС, предопределяя еще более пагубные последствия наводнения", - сказал Патрушев. Киевский режим, продолжил он, прекрасно осознает опасность, которую несет населению затопление земель херсонщины, угрозу для Запорожской АЭС, риск обмеления Северо-Крымского канала. "Украинские неонацисты таких результатов и добиваются", - констатировал Патрушев.

Однако, отметил он, состоявшееся заседание Совбеза ООН показало, что "европейские страны поддерживают военные преступления украинских националистов, действующих по указанию американских кураторов". "Доподлинно известно, что координацию деятельности Вооруженных сил Украины осуществляют США, Англия и их партнеры по НАТО. Соответственно, они и дали свое согласие на подрыв и должны нести ответственность за этот циничный акт", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Он уверен, что на Западе также стараются уйти от ответа на вопрос, кто именно стал заказчиком и исполнителем диверсии на "Северном потоке". "При этом они вбрасывают информацию через подконтрольные СМИ о причастности подразделений спецназначения Украины к уничтожению трубопроводов, - сказал он. - В то же время независимые американские источники конкретно указывают на причастность США и Англии к этому теракту". По его словам, Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить, "придав на практике Украине статус нейтрального государства".

"Орудие в руках Запада"

По словам Патрушева, "Украина - лишь орудие в руках Запада". "И нет никакой войны между народами России и Украины. Есть только откровенная агрессия США. При этом наша страна защищает свой народ и свои территории. И мы уверены в своей победе", - отметил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ считает, что "продолжение кризиса вокруг Украины не выгодно никому, кроме США". "Сегодня Вашингтон уже поставил всю Европу на колени, заставив ее подчиниться. Цель - получить максимальную выгоду для собственной экономики, ослабив Европейский союз, который мог бы стать одним из центров многополярного мира", - сказал Патрушев.

На этом фоне, убежден он, "крайне важно последовательно углублять интеграционные связи в рамках Союзного государства, ОДКБ и ЕАЭС, расширять взаимодействие с дружественными нам странами, чтобы более эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы". 

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