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21.02.2019
ЦАМТО

"Вертолеты России" представляют на Aero India 2019 морскую версию Ка-226Т и широкую линейку гражданских вертолетов

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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т корабельного базирования.
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 20 февраля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) представляет на 12-й Международной выставке Aero India 2019 морскую версию вертолета Ка-226Т, а также широкую линейку вертолетов гражданского назначения.

Ключевым экспонатом на стенде холдинга в этом году является модель легкого вертолета Ка-226Т палубного базирования. Морская версия Ка-226Т отличается наличием системы складывания лопастей несущего винта. Кроме того, вертолет оборудован новейшим комплексом бортового оборудования, а его компоненты и системы приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды. Благодаря небольшим габаритам машина способна размещаться на кораблях и судах малого водоизмещения. Корабельный вертолет Ка-226Т может применяться для решения поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

"Индия, безусловно, является нашим стратегическим партнером, и на этом авиасалоне мы продолжим обсуждение по одному из наших ключевых проектов – локализации производства Ка-226Т в этой стране. Кроме того, c учетом озвученного интереса к закупке легких многоцелевых вертолетов корабельного базирования, мы также уделим особое внимание презентации возможностей морской версии Ка-226Т. Вертолет в таком оснащении уже поставляется российской авиации специального назначения и успел зарекомендовать себя с положительной стороны. Эта машина может стать логичным продолжением того сотрудничества, которое мы выстраиваем в рамках программы Make in India", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Холдинг также представляет модели вертолетов Ансат и Ми-171А2 и проведет серию переговоров о перспективах поставок этих вертолетов. Индия станет одним из первых зарубежных эксплуатантов Ми-171А2 – в настоящее время холдинг совместно с индийскими властями завершает работу по валидации сертификата этого типа. Первый вертолет Ми-171А2 будет передан индийскому заказчику в 2019 году.

Кроме того, посетители выставки увидят модель многоцелевого вертолета Ми-38. Это один из самых высокоавтоматизированных гражданских вертолетов в мире: пилотажно-навигационный комплекс позволяет выполнять в автоматическом режиме полет по маршруту, посадку, висение и стабилизацию на любом режиме полета. Установленный на Ми-38 интегрированный комплекс бортового оборудования ИБКО-38 обеспечивает экипаж информацией в объеме и качестве, обеспечивающем высокий уровень безопасности выполнения полетов. Благодаря использованным техническим решениям Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Ми-38 может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты.

Помимо презентации своей продукции "Вертолеты России" уделят внимание переговорам по послепродажному обслуживанию вертолетов, эксплуатируемых иностранными заказчиками. Новый формат ППО, предлагаемый холдингом, направлен на выстраивание стратегических отношений с эксплуантантом и подразумевает заключение долгосрочных соглашений на бестендерной основе и переход на формат работы по контракту "жизненного цикла".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

20.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
КА-226Т
Ми-17
Ми-38
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
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