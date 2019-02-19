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19.02.2019
Военно-промышленный курьер

Турция получила первый российский вертолет Ка-32

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия поставила Турции первый многоцелевой вертолёт Ка-32 в рамках контракта на три машины, сообщил гендиректор холдинга "Вертолёты России"Андрей Богинский.

"В конце марта - во втором квартале года планируем продолжить переговоры о расширении поставок", - добавил он на выставке вооружений IDEX-2019 (Абу-Даби, ОАЭ), передаёт РИА Новости.

По словам Богинского, Анкара может приобрести ещё пять таких машин. Глава "Вертолётов России" также отметил, что турецкая сторона заинтересована в закупках отечественных многоцелевыхвинтокрылых машин "Ансат".

Средний многоцелевой Ка-32А11BC предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, а также мероприятий по пожаротушению. Кроме того, вертолёт можно использовать для транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелёвки леса, эвакуации больных и пострадавших.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
ОАЭ
Россия
Турция
Продукция
Ансат
Ка-32
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