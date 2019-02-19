Турция получила первый российский вертолет Ка-32

Россия поставила Турции первый многоцелевой вертолёт Ка-32 в рамках контракта на три машины, сообщил гендиректор холдинга "Вертолёты России"Андрей Богинский.

"В конце марта - во втором квартале года планируем продолжить переговоры о расширении поставок", - добавил он на выставке вооружений IDEX-2019 (Абу-Даби, ОАЭ), передаёт РИА Новости.

По словам Богинского, Анкара может приобрести ещё пять таких машин. Глава "Вертолётов России" также отметил, что турецкая сторона заинтересована в закупках отечественных многоцелевыхвинтокрылых машин "Ансат".

Средний многоцелевой Ка-32А11BC предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, а также мероприятий по пожаротушению. Кроме того, вертолёт можно использовать для транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелёвки леса, эвакуации больных и пострадавших.