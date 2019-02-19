По данным разведки США, представленная Россией ракета не совпадает с той, которая нарушает Договор о РСМД - СМИ

Вашингтон. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные в ходе презентации 23 января продемонстрировали другую крылатую ракету, а не 9М729, которая, по утверждению Вашингтона, нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило в понедельник издание The Daily Beast, ссылаясь на данные ЦРУ и Национального управления военно-космической разведки США.

По сведениям издания, ранее в феврале эти две спецслужбы определили, что контейнеры с крылатыми ракетами и мобильная пусковая установка, которые министерство обороны России публично показало на брифинге 23 января, не относятся к той, которая, как считают Соединенные Штаты, нарушает договор от 1987 года.

Нарушающая ДРСМД ракета 9М729 больше по своим размерам, чем контейнер, который был представлен Минобороны РФ, и для нее используется другая мобильная пусковая установка, сообщили изданию источники в администрации, ознакомленные с материалами секретного брифинга ЦРУ и Национального управления военно-космической разведки США.

По данным материалов американской разведки, схема 9М729 также не совпадает с представленной Минобороны РФ ракетой.

Кроме того, в материалах американской разведки "подчеркивается, что в ходе шести пусков ракеты была превышена дальность в 500 км", сообщил источник изданию. По данным разведки, самая большая дальность, на которую запускалась ракета 9М729 (или SSC-8 по кодификации американской разведки) составила 2070 км. Испытательные пуски осуществлялись со стационарной установки. США считают, что данная ракета является наземным мобильным вариантом крылатой ракеты "Калибр" морского базирования, которая имеет дальность действия 2000 км в обычном снаряжении и 2350 км в ядерном, подчеркивает издание.

По данным разведки, после успешных испытаний ракета была установлена на мобильную пусковую установку, с которой затем также проводились испытательные пуски, но на дальность до 500 км, то есть не превышающую ограничения договора. По словам источника, самый дальний пуск был осуществлен на расстояние 350 км.

При этом, по утверждению американских спецслужб, Россия по состоянию на февраль текущего года располагает уже четырьмя дивизионами крылатых ракет 9М729.

Согласно американским сведениям, ракета 9М729 начала разрабатываться в начале 2000-х. Издание напоминает, что Вашингтон с 2014 года обвиняет Россию в том, что данная ракета нарушает ДРСМД, который запрещает развертывание ракет наземного базирования с дальностью 500-5500 км.

Как сообщалось, 23 января Минобороны РФ представило ракету 9М729 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и рассказало об устройстве образца вооружения и его тактико-технических характеристиках на брифинге для военных атташе.

Ракета 9М729 для "Искандера" имеет боевую часть повышенной мощности и обеспечивает высокую точность поражения, заявил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

"Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М". Модернизация крылатой ракеты 9М728 была направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик", - сказал М.Матвеевский.

По его словам, ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов. Генерал сообщил, что изменение количества боезаряда и внедрение дополнительной аппаратуры при сохранении диаметра ракеты привело к увеличению ее длины и размера транспортно-пускового контейнера. Он подчеркнул, что максимальная дальность полета ограничена Договором о РСМД.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает работы по созданию новых видов ракет.