На колени!

Источник: The Fiscal Times / YouTube Бомба B61-12 в лаборатории.Источник: The Fiscal Times / YouTube

Новая ядерная стратегия США угрожает России

Пентагон представит президенту США Дональду Трампу новый "Обзор ядерной политики". В отличие от действующего с 2010 года документа, определяющего роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности страны, готовящаяся редакция обзора предполагает масштабное наращивание Соединенными Штатами ядерных вооружений, чему причиной называют необходимость сдерживания России и Китая, а также Северной Кореи и Ирана.

"Вынужденные" меры

Хотя окончательная версия нового "Обзора ядерной политики" должна быть представлена только в феврале, в последние месяцы появляются разнообразные подробности, объясняющие мотивы и намерения американской стороны по обновлению стратегии.

Одной из первых обстоятельных публикаций стала статья в The Washington Free Beacon, где приводятся ключевые угрозы, которые американские военные видят в современной России и которые наверняка найдут отражение в новой редакции "Обзора ядерной политики".

Ссылаясь на анонимные источники в Пентагоне, издание сообщает, что Россия до 2026 года запланировала увеличение числа ядерных боеголовок с семи до восьми тысяч за счет маломощных тактических ядерных боезарядов нового поколения. В частности, ожидается создание компактных ядерных боезарядов мощностью от десяти до тысячи тонн в тротиловом эквиваленте, предназначенных, в частности, для оснащения высокоточных крылатых ракет и космических спутников.

Модернизация, продолжает The Washington Free Beacon, коснется также нескольких подземных объектов ядерного командования, предназначенных для защиты военного и гражданского руководства в случае начала ядерной войны. В этом контексте издание упоминает такие объекты, как подземный командный пункт системы 15Э601 "Периметр" ракетных войск стратегического назначения, расположенный в горном массиве Косьвинский Камень (Северный Урал), бункер Белорецк-16 в горе Ямантау (Южный Урал), а также убежища в Вороново и Шарапово недалеко от Москвы.

Издание отмечает, что проведение подобных мероприятий использует лазейки в существующих договоренностях между СССР (Россией) и США. В частности, в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (вступил в силу в 1988-м) и Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (вступил в силу в 2011-м).

По первому соглашению две страны не производят, не испытывают и не развертывают баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также ликвидируют все соответствующие пусковые установки. Ликвидация такого оружия объясняется тем, что ракеты малой и средней дальности из-за выигрыша в подлетном времени способны быстро обезоружить противника.

Немаловажно, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности связывает только США и Россию. Остальных стран, имеющих ядерное оружие, прежде всего Китай, соглашение не касается, что служит одной из причин, по которым США заинтересованы спровоцировать его пересмотр или отмену.

Симметричный ответ

Начиная с 2014 года, после событий на востоке Украины и сирийской операции, Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в нарушении действующих ракетных соглашений, всякий раз называя любые упреки противоположной стороны в свой адрес необоснованными.

С одной стороны, Россия считает грубым нарушением действующих соглашений развертывание в Румынии и Польше пусковых установок Mark 41. Они способны запускать не только противоракеты RIM-161 Standard Missile 3, но и крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России.

В свою очередь, США обвиняют Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М", являющейся сухопутным вариантом ракеты морского базирования "Калибр-НК" (дальностью действия до 1400 километров). В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия до 5500 километров, а не 500 километров, как заявляет Минобороны России.

Продолжая обвинять Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, Пентагон в 2018 финансовый год получит 58 миллионов долларов на разработку наземной ракеты средней дальности. При этом военным бюджетом предусматривается, что данные мероприятия не должны нарушать действующие соглашения между странами, то есть формально разработка оружия не должна дойти до стадии производства.

В опубликованном The Huffington Post полнотекстовом проекте нового "Обзора ядерной политики" прямо указывается, что Пентагон планирует модернизировать ядерную триаду. Она включает стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Прежде всего, к 2019 фискальному году планируется завершить программу продления эксплуатации термоядерных боеголовок W76. К 2024 году должна быть принята на вооружение многоцелевая корректируемая ядерная бомба B61-12, допускающая использование как на стратегических бомбардировщиках, так и самолетах тактической авиации. Обновление W88, термоядерных боеголовок мощностью 455 или 475 килотонн, которыми оснащается баллистическая ракета подводных лодок Trident II, планируется завершить к 2024 году.

Документ предусматривает синхронизацию поддержки маломощных (от 5 до 150 килотонн) термоядерных боеголовок W80-4 и создание крылатых ракет большой дальности LRSO (Long Range Stand Off), завершение программы продления эксплуатации W80-4 запланировано на 2031 год.

Макет ядерной авиабомбы В61-12. Источник: www.fas.org

Обновление двухступенчатых термоядерных боеголовок W78 планируется завершить к 2019 году — к 2030 году они должны быть установлены на межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения GBSD (Ground Based Strategic Deterrent). При этом допускается использование ядерного взрывного устройства W78 (без термоядерной ступени) на "летательных аппаратах" ВМС США (о создании Россией подобных боезарядов пониженной мощности писал The Washington Free Beacon).

Поддержка свободнопадающей термоядерной авиабомбы B83 с зарядом переменной мощности планируется вплоть до того, как данному оружию не будет найдена соответствующая замена.

Отдельно отмечается потребность в баллистических ракетах, применяемых одновременно в системах ВВС и ВМС США, а также возможность использования ядерного оружия в неядерных конфликтах.

Стоит отметить, что о возможности снижения мощности имеющихся боезарядов, предусматриваемой новой ядерной доктриной США, еще раньше рассказал The Guardian бывший специальный помощник 44-го президента страны Барака Обамы по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джон Вулфстал. По его мнению, такой подход оправдывается превалирующей в Пентагоне точкой зрения, что в случае конфликта между Россией и НАТО в Восточной Европе первая, в надежде на нежелание США использовать мощные боеголовки, на ранних этапах боевых действий применит тактическое ядерное оружие, которое позволило бы компенсировать относительную слабость (по сравнению с американским) российского неядерного оружия.

Стоит отметить, что, говоря о понижении мощности боезарядов, эксперт имел в виду оснащение баллистических ракет Trident II D5, устанавливаемых на атомных подводных лодках. В этом случае речь могла идти о снижении мощности W76 или W88, но не W78, адаптация которой предполагается опубликованным The Huffington Post проектом обзора.

Боеголовки W78. Источник: minutemanmissile.com

Показания разнятся

С другой стороны, непонятно, о каких версиях проекта нового "Обзора ядерной политики" ведут речь The Guardian и The Huffington Post. Вулфстал в The Guardian заявил, что ознакомился с последней версией обзора, содержащей "не так много ужасных вещей, как предполагалось изначально". В свою очередь The Huffington Post назвал полученный изданием документ "предварительно подготовленным проектом".

Эксперты неоднозначно отнеслись к планам Пентагона. Тот же Вулфстал отметил, что новая стратегия предусматривает создание избыточного числа ядерных боеголовок пониженной мощности, поскольку в распоряжении военных есть достаточное число (около тысячи) B61 и W80. Кроме того, запуск Trident II D5 с маломощной боеголовкой с новейшей подлодки типа Columbia (первый корабль планируется построить к 2028 году) практически сразу сделает ее уязвимой для обнаружения противником.

Дэрил Кимбалл, глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями, полагает, что новая ядерная стратегия США спровоцирует новый виток гонки вооружений, поскольку послужит оправданием для активизации ядерных разработок другими странами.

В этом с Кимбаллом сложно не согласиться, российские эксперты неоднократно указывали на богатые возможности страны обойти практически любые ракетно-ядерные инициативы США. Среди них, в частности, специальная адаптация уже существующих ракет, возобновление производства советских ракет многовариантного базирования, допускающих размещение в Арктическом регионе, и создание боевых частей с тротиловым эквивалентом более 100 мегатонн.

Между тем настоящие мотивы, которые бы объяснили желание США модернизировать ядерный потенциал, полностью не совпадают с заявленными в проекте "Обзора ядерной политики" и в значительной степени связаны с разногласиями между Трампом, членами американского правительства и руководством Пентагона. Согласно NBC News, на совещании в Пентагоне, состоявшемся 20 июля 2017 года, президент потребовал от военных десятикратного увеличения ядерного арсенала США, что фактически означало бы его доведение до уровня конца 1960-х годов — максимального в истории страны.

О причинах подобных разногласий можно только догадываться, NBC News полагает, что они вытекают из различий в мировоззрении, опыте и знаниях представителей американской правящей элиты. Именно сразу после совещания в Пентагоне госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Трампа "чертовым кретином". Хотя бы по этой причине точек зрения, предполагающих заинтересованность американских оборонных корпораций в наращивании государственных заказов или заботу президента о национальной безопасности, все же недостаточно для объяснения исходящих от Белого дома инициатив.

Андрей Борисов