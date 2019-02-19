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19.02.2019
ЦАМТО

ОАК представит на Aero India 2019 свои ключевые программы в области боевой, транспортной и гражданской авиации

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Макет перспективного самолета М-60
Макет перспективного самолета М-60 разработки ОАО "ЭМЗ им. Мясищева" на стенде ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" на авиасалоне в Ле-Бурже, 17.06.2017 .
Источник изображения: Михаил Жердев / Facebook

ЦАМТО, 18 февраля. Объединенная авиастроительная корпорация примет участие в международном авиасалоне Aero India 2019, который пройдет с 20 по 24 февраля на территории военной авиационной базы Yelahanka.

ОАК представит на выставке Aero India 2019один из крупнейших выставочных стендов: на нем будут представлены ключевые проекты Корпорации во всех сегментах – Су-57 (Т-50), Су-35, Су-30СМ, Як-152, Як-130, МиГ-35, МиГ-29К, Ил-78МК-90A, Ил-112В, Ил-114МП, Бе-200, Бе-103, Superjet 100 и МС-21-300.

"Индия – один из наших ключевых партнеров на мировом рынке авиационной техники. Поэтому участие в выставке Aero India 2019 для нас отличная возможность не только продемонстрировать текущий уровень сотрудничества, но, самое главное, выйти на конкретные договоренности и решения на дальнейшую перспективу", – сказал президент ОАК Юрий Слюсарь.

Одним из ключевых приоритетов роста присутствия ОАК на индийском авиационном рынке является развитие единой системы послепродажного обслуживания российской авиационной техники, которая составляет серьезный потенциал индийских ВВС. Это насущная потребность наших индийских коллег и необходимый элемент развития стратегического сотрудничества между двумя странами. Долгосрочная стратегия ОАК – быть единым окном в предоставлении услуг послепродажного обслуживания российской авиационной техники в Индии.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Индия
Россия
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Бе-200
Ил-112
Ил-114
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