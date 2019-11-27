Российские компании на авиасалоне Dubai Airshow 2019

В период с 17 по 21 ноября 2019 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) близ аэропорта Аль-Мактум проходила Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2019. Организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составила более 750 кв. метров, выступило АО "Рособоронэкспорт". Свою продукцию на авиасалоне представили восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику для ВВС, ПВО и РЭБ, включая ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "ОДК", АО "НПО "Высокоточные комплексы", Концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "Швабе" и другие.

Главный выставочный павильон авиасалона Dubai Airshow 2019 (c) bmpd

Подчеркивая важность мероприятия директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев отметил в интервью RT, что "экспорт вооружений в странах Ближнего Востока складывался не одно десятилетие и носит традиционный характер. Сегодня мы можем говорить примерно о 2 млрд долл. в год - это около 10-20% общего объёма. Наше сотрудничество движется поступательно, мы не в первый раз принимаем участие в таких выставках, как Dubai Airshow 2019, и главное - видим перспективы расширения этого сотрудничества". По его словам, на долю авиации и ПВО приходится примерно по 40% от общего объёма экспортируемого вооружения.

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2019 (c) bmpd

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила на выставочном стенде в Дубае модели самолетов МС-21, Superjet 100, Су-30СМЭ, Як-130, МиГ-35, Су-35, Су-57Э, Бе-200, Бе-103, Ил-78МК-90А, Ил-76МД-90А, Ил-112 и Ил-114-300. На статической экспозиции и в летной программе был впервые продемонстрирован учебно-боевой самолет Як-130 разработки ОАО "Корпорация "Иркут" (см. Презентация учебно-боевого самолета Як-130 на авиасалоне Dubai Airshow 2019).

В рамках деловой программы выставки руководство ОАК провело переговоры с представителями индийской государственной самолетостроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited - среди прочих вопросов обсуждалась возможная промышленная кооперация по программе Ил-114. Продолжились переговоры с египетскими партнерами по продвижению самолета-амфибии Бе-200 и валидации сертификата самолета на территории Египта, говорится в пресс-релизе ОАК. Говоря о перспективах развития программы МС-21 глава корпорации Юрий Слюсарь заявил следующее: "Это высокосерийный самолет, и международная кооперация могла бы увеличить планируемый объем его производства с 70-ти до 120-ти штук в год, усилила бы конкурентные преимущества воздушного судна".

Учебно-боевой самолет Як-130 на статической экспозиции авиасалона Dubai Airshow 2019 (c) bmpd

Стенд ПАО "ОАК" на авиасалоне Dubai Airshow 2019 (c) bmpd

Наследный принц Абу-Даби заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мохаммед ибн Зайд Аль Нахайян на стенде ПАО "ОАК" в ходе выставки Dubai Airshow 2019 (c) bmpd

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на стенде ПАО "ОАК" в ходе выставки Dubai Airshow 2019. Глава ведомства отметил, что представленные в этом году вертолеты Ми-38 и "Ансат", а также учебно-боевой самолет Як-130 - это та продукция в продвижении которой на рынок Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии заинтересована Россия, и в приобретении которой заинтересованы заказчики в этих регионах (с) bmpd

Холдинг "Вертолеты России" привез в Дубай две новинки - вертолет Ми-38 и легкий вертолет "Ансат", впервые представив машины гражданского назначения на ближневосточной выставке. Кроме того, на стенде холдинга был показан беспилотный аппарат вертолетного типа VRT300, а на совместной экспозиции с эмиратским холдингом Tawazun - макет легкого однодвигательного вертолета VRT500, разработанные конструкторским бюро "ВР-Технологии".

Вертолет Ми-38 в гражданском исполнении на статической экспозиции авиасалона Dubai Airshow 2019 (c) bmpd

Легий вертолет "Ансат" на статической экспозиции авиасалона Dubai Airshow 2019 (c) bmpd

Беспилотный аппарат VRT300 на авиасалоне Dubai Airshow 2019 (c) bmpd

Еще одним российским беспилотным аппаратом вертолетного типа, представленным на выставке, стал БЛА AURA 100. По словам представителей компании-разработчика, данный аппарат предназначен для выполнения транспортных, сельскохозяйственных, мониторинговых и других актуальных задач.

Беспилотный летательный аппарат AURA 100 на авиасалоне Dubai Airshow 2019 (c) bmpd