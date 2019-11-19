Презентация учебно-боевого самолета Як-130 на авиасалоне Dubai Airshow 2019

В период с 17 по 21 ноября 2019 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) близ аэропорта Аль-Мактум проходит Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2019. Корпорация "Иркут" привезла натурный образец учебно-боевого самолета Як-130, впервые представив его в регионе.

Учебно-боевой самолет Як-130 на статической экспозиции авиасалона Dubai Airshow 2019 (с) bmpd

Як-130 создан специально для подготовки летчиков истребителей поколения "4+" и "5" и обеспечивает моделирование режимов боевого применениявооружения по воздушным и наземным (надводным) целям. К основным преимуществам самолета в корпорации относят его простоту и безопасность: дружественный интерфейс "стеклянной" кабины, наличие двух двигателей и цифровой четырёхкратно резервированной системы управления (повышают устойчивость к отказам и ошибкам пилота), систему катапультирования через фонарь.

Самолет огневой поддержки на базе Як-130 способен нести до 3000 кг боевой нагрузки на девяти точках подвески, применять широкую номенклатуру вооружения, включая управляемые бомбы КАБ-500Кр, неуправляемые ракеты С-13 и С-8, авиационные бомбы калибров 50, 100, 250 и 500 кг. Подвесной контейнер СНПУ-130 с пушкой ГШ-23Л позволяет бороться с наземными целями. Радиус действия при нанесении ударов по наземным и надводным

целям - до 680 км.

Генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь на фоне учебно-боевого самолета Як-130, Dubai Airshow 2019 (с) bmpd

По заявлению генерального директора ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря, демонстрация Як-130 стала главным событием нынешнего авиасалона для компании, так как именно здесь было представлено "начало проекта по его глубокой модернизации".

"Мы значительным образом расширяем его боевые возможности, и он становится не просто учебно-боевым самолетом, а, в значительной степени, боевым самолетом с возможностью выполнения большого спектра задач. Мы кастомизировали его боевые задачи под наших заказчиков на Ближнем Востоке для тех задач, которые им предстоит решать <...> Это универсальная машина. Мы здесь ее представляем и очень надеемся, что она вызовет большой интерес", отметил глава ОАК.

После демонстрации на статической экспозиции самолет принял участие в летной программе под управлением летчика-испытателя Василия Севастьянова и штурмана-испытателя Михаила Кудряшова.

Учебно-боевой самолет Як-130 во время летной программы на авиасалоне Dubai Airshow 2019 (c) Юлия Кузьмина / AVIA.RU

Военнослужащие ВВС США изучают летно-технические характеристики и вооружение учебно-боевого самолета Як-130, Dubai Airshow 2019 (с) bmpd