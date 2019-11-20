Холдинг Tawazun из ОАЭ стал совладельцем компании "ВР-Технологии" по разработке вертолета VRT500

18 ноября 2019 года АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию "Ростех") сообщило, что в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2019 подписало с эмиратским холдингом Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке последним доли акций компании "ВР-Технологии" (конструкторского бюро, занимающегося роазработкой перспективных легких вертолетов VRT300 и VRT500).

Проектное изображение перспективного легкого вертолета VRT500, разрабатываемого компанией "ВР-Технологии" (с) АО "Вертолеты России"

Свои подписи под документом поставили генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский и генеральный директор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани. В соглашении определены основные параметры будущей сделки, в том числе доля, которая будет приобретена инвестором из ОАЭ, - Tawazun станет владельцем половины акций компании "ВР-Технологии", занимающейся разработкой перспективной вертолетной и беспилотной техники. Сделку планируется завершить в 1 квартале 2020 года.

"Уверен, что инвестиции наших ближневосточных партнеров ускорят реализацию проектов VRT300 и VRT500 и дадут импульс новым разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем. Наши договоренности предусматривают также содействие в продвижении этих продуктов на рынках Ближнего Востока и в частности - Персидского залива. Обе машины имеют хорошие перспективы в регионе, где решения для развития городской аэромобильности становятся все более востребованными", - отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

После приобретения доли в "ВР-Технологиях" представители Tawazun войдут в совет директоров компании на равных правах с членами от "Вертолетов России".

"Подписанное сегодня соглашение закладывает основу для долгосрочного сотрудничества в формате не просто коллег, а полноценных бизнес-партнеров. При поддержке Госкорпорации Ростех и компании "РТ-Развитие бизнеса" нам удалось достичь с Tawazun полного взаимопонимания, без которого невозможна реализация столь значимых и масштабных проектов. На правах равных партнеров мы планируем инвестировать в развитие "ВР-Технологий" не менее 400 млн евро, что поможет сделать продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире", - подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Это подписание стало итогом работы фонда по поддержке стратегических инициатив ОАЭ, направленных на инвестиции в передовые отрасли промышленности и трансфер соответствующих технологий", - заявил глава Фонда развития обороны и безопасности Tawazun Абдула Насер Аль-Джаабари.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2019 стал первой зарубежной площадкой, на которой был продемонстрирован проект VRT500. Макет вертолета представлен на совместной экспозиции "Вертолетов России" и холдинга Tawazun. Вертолет имеет самую объемную в своем классе кабину вместимостью до 5 пассажиров. При этом общие габариты машины удалось уменьшить благодаря соосной схеме расположения винтов, что позволяет использовать вертолет в условиях плотной городской застройки. VRT500 оснащен современным комплексом авионики по принципу стеклянной кабины, а основные системы разработаны лучшими мировыми производителями.

Кроме того, конструкторское бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" подписало с компанией Pratt & Whitney Canada в рамках международного авиасалона Dubai Airshow контракт на оснащение новейшего легкого вертолета VRT500 газотурбинными двигателями PW207V.

PW207V является новейшей модификацией семейства двигателей PW200, предназначенных для вертолетов легкого класса, он способен развивать мощность до 700 л.с. Всего на данный момент выпущено более 5 тысяч силовых установок данного типа, их суммарный налет превышает 11 млн часов.

"Двигатели семейства PW200 зарекомендовали себя в качестве надежных силовых установок для легких вертолетов, сегодня они эксплуатируются более чем в 80 странах, что значительно упростит зарубежную сертификацию VRT500 и сделает его послепродажное обслуживание более доступным и оперативным. "Вертолеты России" имеют успешный опыт сотрудничества с Pratt & Whitney Canada, и я уверен, что проект VRT500 укрепит партнерство между двумя компаниями", - заявил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"Основным компонентом любого механизма является двигатель. Мы рады сообщить, что VRT500 оснащен двигателем серии P&W200, который является не просто силовой установкой, но и символом безопасности, надежности, экономичности и простоты в обслуживании. Эти характеристики, безусловно, является ключевыми для наших эксплуатантов", - отметил генеральный директор "ВР-Технологий" Александр Охонько.

"Мы поздравляем "ВР-Технологии" с запуском проекта VRT500 и гордимся тем, что для него был выбран двигатель PW207V. С нетерпением ждем начала совместной работы, которая позволит этой инновационной платформе добиться мирового успеха", - подчеркнул вице-президент Pratt & Whitney по развитию бизнеса и коммерции Энтони Росси.

Для установки на VRT500 двигатель PW207V будет адаптирован под применение на однодвигательном вертолете с внесением соответствующих изменений в сертификат типа.

VRT500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1650 кг. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной вместимостью до 5 пассажиров и оснащается современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет конструкторские решения позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км и вмещать до 730 кг полезной нагрузки. Вертолет создается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях.

Проектные изображения перспективного легкого вертолета VRT500, разрабатываемого компанией "ВР-Технологии" (с) www.rotorcraftnordic.com