Общая площадь статической экспозиции МВТФ "Армия-2023" составляет более 340 тыс. кв. метров

ЦАМТО, 15 августа. В 2023 году выставочная экспозиция Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия" предусматривает множество новинок и особенностей.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, общая площадь статической экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2023" составляет более 340 тыс. кв. м. Выставочные стенды сформированы в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра (КВЦ) "Патриот" и аэродрома Кубинка.

Около 1,5 тыс. отечественных и зарубежных предприятий и организаций представляют свыше 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов.

83 зарубежные компании участвуют в выставочной экспозиции. Это более чем в два раза превышает показатель прошлого года. Свои национальные экспозиции сформировали Республика Беларусь, Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран, Исламская Республика Пакистан, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Индия.

Традиционно на уличной площадке КВЦ "Патриот" развернута специализированная экспозиция перспективных образцов вооружения военной и специальной техники. На специализированной экспозиции продемонстрированы основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии. В состав экспозиции включены подсистемы разведки и управления, увязанные в общий контур со средствами поражения. Также представлены применяемые огневыми средствами боеприпасы. В числе представленных образцов 122-мм реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", 82-мм самоходный (носимо-возимый) миномет "Дрок", 152-мм самоходное артиллерийское орудие на автомобильном шасси "Мальва", самоходный противотанковый ракетный комплекс с двумя независимыми прицельно-пусковыми модулями с двухканальными теле- и тепловым автоматом сопровождения цели "Корнет-Д1", 120-мм перспективное самоходное артиллерийское орудие для Воздушно-десантных войск "Лотос", переносная радиолокационная станция разведки огневых позиций минометов "Аистенок", комплекс средств автоматизированного управления подразделениями ВДВ "Завет-Д", комплекс с управляемыми боеприпасами малого и среднего класса "Ланцет", пункт комплексной обработки разведывательной информации "Салага-О" и другие. Экспозиция демонстрирует высокий научно-технический уровень развития разведывательно-огневых комплексов Сухопутных и Воздушно-десантных войск.

Выставка разработок Военного инновационного технополиса "ЭРА" представлена 63 экспонатами и разделена на 5 кластеров: "Технологии искусственного интеллекта", "Беспилотные летательные аппараты. Робототехнические комплексы", "Критическая информационная инфраструктура. Технологическая независимость", "Интеллектуальные обучающие системы, цифровые двойники", "Перспективные технологии комплексной безопасности и медицинское обеспечение".

В павильонах Центрального выставочного комплекса сформированы:

- экспозиция производителей радиоэлектроники и микроэлементной базы;

- экспозиция научных рот, научно-исследовательских и образовательных организаций Министерства обороны – победителей выставок "День инноваций Минобороны России";

- тематическая выставка "Военное образование – на службе Отечеству", где продемонстрированы передовые системы обучения в образовательных организациях Минобороны России с учетом опыта применения войск, в том числе в специальной военной операции и учениях;

- экспозиция "Военно-строительный комплекс", посвященная вкладу военных строителей в развитие социально-экономической инфраструктуры Республики Крым и новых регионов Российской Федерации; экспозиция "Военная медицина" с демонстрацией передовых технологий, применяемых военно-медицинскими учреждениями при лечении боевых травм.

На открытой площадке КВЦ "Патриот" во временном павильоне сформированы экспозиции "Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России" и специализированная выставка "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта".

На базе шести демонстрационно-выставочных центров ключевых отечественных предприятий (АО "Концерн "Калашников", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "Объединенная судостроительная корпорация", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", государственная корпорация "Ростех") пройдет выставка "Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России".

Ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса России демонстрируют перспективные разработки вооружения, военной и специальной техники, а также образцы высокотехнологической продукции двойного назначения.

В рамках форума "Армия-2023" в демонстрационно-выставочном центре ПАО "ОАК" представлена мультимедийная экспозиция и линейка выпускаемых предприятиями корпорации самолетов боевой, транспортной, стратегической и специальной авиации в виде моделей Су-34, Су-35, Су-57, Су-30СМ, Як-130, Як-152, Ил-78МК-90А, Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, МиГ-31, МиГ-35, МиГ-29К и Бе-200. Интерактивные информационные панели позволяют посетителям ознакомиться с характеристиками самолетов.

Также здесь организована специальная историческая экспозиция, посвященная 90-летию основания КБ им. С.В.Ильюшина. Юбилей знаменитое КБ отметило в январе 2023 года. Экспозиция освещает основные моменты пути развития знаменитого конструкторского бюро, создавшего уникальные образцы авиационной техники. На аэродроме Кубинка в рамках статической экспозиции представлена часть модельного ряда серийно производимых и модернизируемых предприятиями ПАО "ОАК" самолетов, в том числе самолет Як-130 в новой корпоративной ливрее ОАК Яковлев.

Крупнейший российский производитель боевого и автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия "АО "Концерн "Калашников" представляет на форуме "Армия-2023" более 150 экспонатов боевого стрелкового оружия, ракетного вооружения. Впервые на экспозиции представлены автомат АК-19 в укороченной версии и система подъема аппаратуры (полезной нагрузки) "Квазимачта".

Крупнейшая судостроительная компания России АО "Объединенная судостроительная корпорация" впервые демонстрирует у демоцентра легендарный катер на подводных крыльях "Волга-М" производства судостроительного завода "Море" (входит в ОСК), а также 36 экспонатов проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

Государственная корпорация "Ростех" представляет в своем демоцентре свыше 450 экспонатов – стрелковое оружие, боеприпасы, средства и системы связи, двигатели, бортовые системы для авиации и многое другое. В демонстрационном павильоне Корпорации реализован голографический куб – цифровая интерактивная "витрина", где посетители могут ознакомиться в мультимедийном формате с ключевыми характеристиками конкретных изделий – современными боевыми вертолетами, силовыми установками для авиации, тяжелыми огнеметными системами и т.д.

АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" представляет свыше 90 экспонатов. Впервые демонстрируются авиационная крылатая ракета нового поколения X-69, предназначенная для боевого применения в составе комплексов вооружения и авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" РВВ-МД2, обеспечивающая поражение воздушных целей в любое время суток, с любых направлений.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представляет более 80 экспонатов. Впервые на форуме "Армия-2023" демонстрируется прототип гражданского грузового автомобиля БАЗ. Тягач имеет высокую грузоподъемность и проходимость: при собственной массе в 13 тонн он способен вывезти 22 тонны груза.

На выставочных площадках развернуты масштабные экспозиции государственных корпораций "Росатом" и "Роскосмос".

Традиционно в мероприятиях форума примет участие Русское географическое общество. В этом году выставочный стенд РГО посвящен ключевым направлениям его деятельности, реализуемым во взаимодействии с партнерскими организациями, а также Министерством обороны Российской Федерации, а именно экспедиционным, просветительским, молодежным и образовательным проектам.

В авиационном кластере на аэродроме Кубинка представлена экспозиция по направлениям "Беспилотная авиация", "Авиационное вооружение", "Войсковой ремонт", "Обеспечение метеорологической аэронавингации", "Системы ПВО", "Системы РЭБ". На экспозиции продемонстрированы современные образцы военной авиационной техники и техники противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, в их числе: БЛА "Гром", БЛА вертолетного и коптерного типа, текущие и перспективные авиационные средства поражения для вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М и для Су-57 и Су-34. Для посетителей организованы мастер-классы по сборке авиамоделей.

В целях информирования о предстоящих "Армейских международных играх-2024" развернут Клуб "Полигон". На территории клуба представлены 22 тематические площадки, на которых показаны 35 конкурсов профессионального мастерства военнослужащих, запланированных в рамках АрМИ-2024, включающие различные игровые, информационные зоны и места отдыха. Клуб "Полигон" – это место, куда все желающие смогут прийти семьей. Помимо атмосферы состязательности для посетителей организованы демонстрационные показы работы служебных собак по различным службам, где все желающие смогут сделать памятную фотографию с четвероногими друзьями. Кроме того, на площадке представлены различные тренажеры, на площадке ВДВ желающим представится возможность принять участие в спортивном состязании по армрестлингу, а также по оказанию первой медицинской помощи на площадке конкурса "Военно-медицинская эстафета".

В рамках чемпионата "Дронбиатлон" впервые состоится расширенный комплекс мероприятий, включающий статическую выставочную экспозицию беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им, научно-деловую программу с участием представителей федеральный органов исполнительной власти, ведущих предприятий промышленности, научных и деловых элит, а также руководителей ведущих школ подготовки добровольцев-пилотов FPV. В программу чемпионата включены соревнования и мастер-классы по выполнению практических заданий по пилотированию FPV-дронов в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, разведке и поражению мишеней с использованием методов, апробированных в реальной боевой обстановке.

На форуме впервые состоится Фестиваль Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов "Наука и изобретения для жизни". Проект направлен на популяризацию науки и изобретательства в России, а также на поиск, демонстрацию и поддержку разработок и решений, созданных российскими учеными и изобретателями.

Участники и гости форума смогут посетить экспозицию трофейного вооружения и техники, захваченных в ходе проведения специальной военной операции. Сама экспозиция была сформирована в августе 2022 года и за год существования она собрала более 870 образцов вооружения и военной техники.

Большую часть экспонатов составляют вооружения и техники украинского ОПК. Гости выставки увидят используемые ВСУ против российских войск модернизированный танк Т-72АМТ, бронетранспортеры БТР-3Е и БТР-4Е, бронемашины различного назначения и даже патрульные катера. В экспозиции представлены украинские бронированные машины "Варта", "Козак" и "Тритон", легкобронированный катер "Калкан-П" с бортовым номером BG-309, разработанный местным бывшим украинским заводом "Лиман" для нужд береговой охраны Украины.

Особое внимание посетителей выставки вызовет сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR.

Большую часть западной трофейной техники на выставке составляют британские боевые машины: бронеавтомобили Hysky и Mastiff, автомобиль АТ 105 Saxon. В описании к экспонатам указывается, где и при каких обстоятельствах они были захвачены.

Справочно:

Международный военно-технический форум "Армия" проводится, начиная с 2015 года. Представителем организатора форума "Армия" девятый год выступает Главное управление инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации.