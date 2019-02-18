Новый ядерный меч: у Пентагона есть план до конца века

Как в Пентагоне собираются модернизировать ядерные боеголовки

Пентагон может модернизировать боевые части ядерного арсенала вместо того, чтобы традиционно уделять внимание только к системам его доставки. С таким предложением на этой неделе выступил высокопоставленный чиновник в министерстве обороны США. Каким будет в Штатах оружие будущего, и каким должен быть ответ на эти инициативы, разбиралась "Газета.Ru".

Министерствам обороны и энергетики США пора усилить взаимодействие, чтобы совершенствовать производственную базу и необходимые инженерные знания в целях создания обновленных ядерных боеголовок, причем сделать это не позже 2040 года, заявил заместитель помощника министра обороны США по ядерным вопросам Питер Фэента. На этой неделе его слова цитировало издание Defense News.

В противном случае, полагает чиновник, слишком велик риск отставания от технологических новаций в этой сфере потенциальных противников Соединенных Штатов.

Эта проблема, на первый взгляд, выглядит достаточно просто: существующие планы по модернизации ядерных боеприпасов (ЯБП), как предполагается, будут удовлетворять потребности вооруженных сил США до 2092 года, но только для тех систем, которые смогут находиться на вооружении столь долгий срок. В то же время конструкция этих ЯБП должна допускать потенциальную интеграцию новых технологий.

Но это выглядит просто только с одной стороны. Между тем, потенциальные противники США, по мнению американских экспертов, совершенствуют свою обороноспособность с качественно иными технологиями, к примеру, внедряя в перспективные образцы вооружения искусственный интеллект. Многие приемы в создании военной техники всего лишь десятилетие назад казались исключительно сферой научной фантастики. Таким образом, попытки предсказать, какое вооружение и военную технику гипотетические противники США будут иметь к 2040 годам, уже не говоря о 2092 годе, выглядят абсолютно иллюзорными.

Однако Соединенные Штаты не могут обновлять некоторые параметры и характеристики стратегических ядерных сил, условно говоря, на ежегодной основе. К примеру, это касается шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет или же геометрические размеры бомбовых отсеков на перспективном бомбардировщике B-21 "Рейдер".

Решение, полагает Питер Фэнта, состоит в том, чтобы комплексно смотреть на сами ядерные боеголовки, а не только на системы их доставки, рассматривая ядерные боеприпасы как более гибкое оружие, которое должно подвергаться постоянным модернизациям.

"Если ранее стратегический бомбардировщик B-2 "Спирит" в своем боевом вылете мог запросто применить авиационную бомбу свободного падения, то в настоящее время это вряд ли будет возможно", - заявил Питер Фэнта на американском саммите по ядерному сдерживанию.

"Поскольку сегодня потенциальные противники США располагают развитой системой противовоздушной обороны, гарантировать успешное выполнение боевой задачи стратегическим бомбардировщиком в глубоком тылу противника со средствами поражения подобного типа нельзя.

Поэтому мы должны абсолютно по-новому взглянуть как на бомбы свободного падения, так и на средства их доставки к цели", - полагает Фэнта. В этом и заключается радикально иной подход в отличие от предыдущего, где в фокусе усилий военных и представителей промышленности традиционно находились сами бомбардировщики и их двигательные установки.

Теперь вектор устремлений оборонно-промышленного комплекса США должен быть перенаправлен в сторону модернизации ядерных боевых частей.

В этом плане следует существенно пересмотреть взаимоотношения министерства обороны США с Национальным управлением по ядерной безопасности (NNSA), полуавтономным агентством в министерстве энергетики, которое занимается созданием и совершенствованием ядерных боеприпасов Америки, полагают аналитики в США.

"Министерство обороны должно послать ясный сигнал в министерство энергетики, в котором однозначно сформулировать тактико-технические требования к новым ядерным боеприпасам", - заявил Фэнта.

По его мнению, этот процесс должен быть непрерывным, чтобы не передавать каждую отдельно взятую боеголовку обратно на завод Pantax в штате Техасе для ее полной перестройки в ответ на новую угрозу.

Фэнта признал, что это представляет собой долгосрочную проблему для Пентагона, поскольку у Национального управления по ядерной безопасности и военного ведомства уже есть план, причем находящийся на стадии реализации, заключающийся в модернизации существующих боеголовок.

"Он рассчитан примерно на 20 лет работы. Необходимо поддерживать в боеготовом состоянии системы, находящиеся на вооружении, препятствовать снижению установленных норм хранения боеприпасов, и освежать то, что у нас есть", - сказал Фэнта. По его мнению, в ядерном арсенале США есть проблема устаревания части боеголовок, и они нуждаются в своевременной замене.

Питер Фэнта считает, что перспективные средства доставки ядерного оружия автоматически не появятся к 2030 или 2040 годам. "Мы должны прогнозировать будущие угрозы и уже сегодня видеть, каким образом новые боеприпасы будут интегрированы в будущие системы доставки", - добавил он.

В ближайшей перспективе, сказал Фэнта, военное ведомство США удовлетворено стратегией, разработанной Национальным управлением по ядерной безопасности (NNSA). Этот документ, насколько известно, предполагает увеличение производства делящихся материалов, без которых создание новых ядерных боеприпасов вряд ли возможно.

"В общем, эти тезисы яснее ясного демонстрируют нам, насколько мы еще далеки от полностью безъядерного мира и разоруженческих процессов в этой сфере", - рассказал "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По мнению собеседника издания, нельзя исключать и того, что подобные публикации являются подготовкой соответствующей идеологической платформы для отказа от дальнейших переговоров по ограничению стратегических наступательных вооружений.

"А ведь у нас многие горячие головы совсем недавно призывали если и не к полному отказу от тактического ядерного оружия, то к его существенному сокращению", - вторит Макиенко экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко. По мнению военачальника, на данном этапе пора прекратить односторонние инициативы по контролю над вооружениями.

А тем временем, как ранее писала "Газета.Ru", новая ядерная боевая часть пониженной мощности, созданная по воле администрации Дональда Трампа и предназначенная для оснащения баллистических ракет подводных лодок, официально запущена в серийное производство. Создание ядерных боеприпасов типа W76-2 полным ходом идет на заводе Pantax в штате Техасе.

Отдел "Армия"