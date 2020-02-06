Маленькая ядерная война: США нацеливают ракеты на Москву

МИД России встревожен размещением ядерных зарядов на американских подлодках

В Минобороны США официально подтвердили оснащение баллистических ракет подлодок атомного ракетного базирования новыми ядерными боеголовками малой мощности W76-2. Как пишут в СМИ, это оружие будет направлено против России. В Москве уже выразили обеспокоенность планами Вашингтона.

Пентагон уточнил, что две подлодки американских ВМС уже находятся в районах боевой службы с новыми ядерными боезарядами. В американском минобороны отметили, что

модификация небольшого количества боеголовок баллистических ракет на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения связана тем, что такие потенциальные противники, как Россия, считают, что применение ядерного оружия малой мощности может дать им преимущество над Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами.

В то же время Вашингтон уверяет, что возможности нового оружия позволят США гарантированно и решительно ответить на любую угрозу.

Москва уже заявила о своей обеспокоенности планами Вашингтона.

«Мы реагируем на это с большой тревогой. Не потому, что мы видим в этом угрозу безопасности нашей страны, как раз безопасность серьезным образом обеспечена», - заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Главное, что вызывает опасения у России, - доктринальные установки, которые применяются американцами в ядерной сфере.

«Появление на стратегических носителях зарядов пониженной мощности означает, что ранее прозвучавшие в декларативной форме с американской стороны рассуждения о возможности применения такого рода средств в гипотетическом конфликте теперь уже воплощаются в изделиях», - цитирует РИА «Новости» Рябкова.

Как ранее писала «Газета.Ru», американские военные специалисты заявляют, что ядерные боеприпасы пониженной мощности предназначены для более разнообразных вариантов применения и более эффективного сдерживания потенциальных противников в условиях высокой угрозы развязывания военных действий.

В одной из разработок Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS) указывается, что ядерный боеприпас пониженной мощности - это 20 килотонн и менее. В арсеналах США, по данным ученых, не менее 1000 ядерных боеприпасов, которые могут быть переоборудованы в боеголовки пониженной мощности.

Боевые части малого калибра, как представляется авторам этого замысла в Пентагоне, будут обладать меньшими поражающими факторами и позволят наносить удары с хирургической точностью.

До последнего времени головная часть баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) Trident II D5 комплектовалась термоядерными боеголовками индивидуального наведения типа W76: W76/Mk-4 мощностью 100 кт, W76-1/Mk-4A мощностью 100 кт и W88/Mk-5 - 455 кт. Последняя - самая убойная в американском арсенале ядерного оружия. Стартовая масса БРПЛ Trident II D5 составляет 130 тыс. фунтов (почти 59 т), скорость ракеты - 20 тыс. футов в секунду (почти 22 тысячи км/ч). Каждая ракета стоит $30 млн.

Это оружие «холодной войны» разработки 1980-х годов, но с тех пор, подчеркивают американские специалисты, боевое снаряжение ракеты неоднократно модернизировалось, впрочем, как и само изделие.

По имеющимся данным, вместо того чтобы разрабатывать новый и уникальный боеприпас пониженной мощности, новые боевые блоки типа W76-2 для БРПЛ Trident II D5 американцы создали на основе ранее спроектированного специального заряда W76-1 за счет удаления термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия).

В результате остался только плутониевый триггер, а тротиловый эквивалент нового боевого блока снизился со ста до пяти-шести килотонн. Подобный вариант не потребовал разработки новых ядерных боеприпасов, это не привело к увеличению ядерного арсенала США, а, значит, пока согласуется с обязательствами США по нераспространению оружия массового поражения.

Набор ядерных боеприпасов пониженной мощности пока минимален по своему числу, но он будет расширен в ближайшее время, полагают в Пентагоне. Перспективный стратегический бомбардировщик В-21 «Рейдер» будет комплектоваться оружием аналогичного назначения. Вполне возможно, что он получит новую ядерную авиационную бомбу типа B61 Mod. 12, обладающую качествами высокоточного оружия. Эта же бомба может быть подвешена и на истребитель 5-го поколения типа F-35, полагают эксперты в США.

Что касается перспективной крылатой ракеты морского базирования с ядерным боеприпасом пониженной мощности, запускаемой из подводного положения, то она будет более точна, чем БРПЛ Trident D5 с боеголовками мощностью 5-6 кт.

У Пентагона ранее была крылатая ракета морского базирования (КРБМ) «Томагавк» с ядерной боевой частью, но она была снята с вооружения в 2011 году. Боевая часть W80-1, которой в настоящее время комплектуются крылатые ракеты воздушного базирования типа ALCM, легко может быть адаптирована к «Томагавку».

В настоящее время круговое вероятное отклонение (КВО) баллистической ракеты Trident D5 с боеприпасом пониженной мощности составляет приблизительно 130-180 м. Крылатая ракета воздушного базирования типа ALCM с боевой частью типа W80-1 более точна, ее КВО не превышает 30 м. Перспективная ракета морского базирования будет еще более точна, ее применение вызовет поражение только объекта, а сопутствующие разрушения будут минимальны.

Ракета морского базирования с ядерным боеприпасом пониженной мощности и модернизация небольшого количества баллистических ракет подводных лодок боеголовками аналогичного тротилового эквивалента только усилят возможности США по сдерживанию потенциальных неприятелей, гарантируя, что любой противник при любых обстоятельствах не сможет почувствовать свои преимущества перед США посредством ограниченной ядерной эскалации, считают в Пентагоне.

В Вашингтоне убеждены: Москва верит, что использование ею ядерных боеприпасов пониженной мощности обеспечит дополнительные преимущества в кризисах и на более низких уровнях конфликта. По мнению Пентагона, недавние российские заявления понижают порог для первого использования Москвой ядерного оружия.

«Вот это точно называется переложить с больной головы на здоровую», - говорит в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Эксперт напомнил, что российская военная доктрина не содержит ничего подобного, о чем говорят специалисты в США.

Однако центральное место в американских высказываниях о ядерном оружие пониженной мощности занимает тезис о превосходстве России в тактических ядерных вооружениях.

В противовес американцы развертывают спецбоеприпасы малой мощности на баллистических ракетах подводных лодок, планируют принять на оснащение крылатые ракеты морского и воздушного базирования с зарядами аналогичного класса.

«Никакой «ядерной войны пониженной мощности» с Российской Федерацией у Соединенных Штатов не получится», - сказал «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко. По мнению военачальника,

в случае боевого применения ядерного боеприпаса даже небольшого калибра произойдет почти мгновенная эскалация конфликта, переход к неограниченному применению стратегического ядерного оружия и последующий обмен ракетно-ядерными ударами с катастрофическими последствиями для обеих сторон.

«Американские надежды на минимальный сопутствующий ущерб в случае применения боеприпасов пониженной мощности не имеют под собой никаких реалий», - заключает генерал.

Отдел "Армия"