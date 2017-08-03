Ядерная война станет на шаг ближе



Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, 2 августа 2017 года

Источник: Senior Airman Ian Dudley/U.S. Air Force/Reuters Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, 2 августа 2017 годаИсточник: Senior Airman Ian Dudley/U.S. Air Force/Reuters

Соединенные Штаты готовятся к выходу из Договора по РСМД

Пока Пентагон продолжает модернизацию стратегических ядерных сил стоимостью в сотни миллиардов долларов, конгресс США готовит законопроекты, которые выведут Вашингтон из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) 1987 года. К чему приведет отказ Белого дома от РСМД - в материале "Газеты.Ru".

Конгресс США планирует принять законопроекты, ведущие к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году.​ Об этом пишет газета Politico. Участники договора обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

Ракеты для быстрого глобального удара

В последнее время американская сторона на разных уровнях заявляет, что Россия уже развернула крылатые ракеты (КР) наземного базирования большой дальности, которые нарушают Договор о РСМД. По их данным, два ракетных дивизиона (по четыре боевых машины каждый) ракетного комплекса оперативно-тактического назначения "Искандер" уже получили КР этого типа.

Среди экспертного сообщества высказывается мнение, что ракетный комплекс с изделиями подобного типа является модификацией РК "Искандер-М" и обладает резко расширенными боевыми возможностями. Речь может идти о ракете 9М729, которая является наземным вариантом крылатой ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью полета до 5500 км с обычной или ядерной боеголовкой. По другой версии, это сухопутный вариант ракеты 3М-14 ракетного комплекса морского базирования "Калибр-НК". Создание и испытания подобной ракеты в наземном варианте также признаются западными наблюдателями нарушением Договора о сокращении РСМД.

В палате представителей США намерены требовать от военных и военно-промышленного комплекса США начать разработку ракет средней дальности, что сейчас запрещено договором 1987 года.

В сенате будет обсуждаться аналогичное предложение с предписанием Пентагону организовать серийный выпуск ранее не производившихся ракет средней дальности. В палате представителей, по данным Politico, отдельно упоминают, что имеют в виду разработку обычных ракет, не имеющих ядерных боеголовок, но Договор о РСМД 1987 года запрещает их разработку вне зависимости от их поражающих возможностей.

Вполне возможно, что речь пойдет о возобновлении серийного производства ракет средней дальности типа MGM-31C "Першинг-2" в модернизированном варианте. "Першинг-2" в свое время представлял собой твердотопливную двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности мобильного базирования. Он обладал дальностью стрельбы 1770 км и возможным отклонением от цели всего в 30 м. Мощность боевой части достигала 80 килотонн. Подлетное время "Першинг-2" до объектов, размещенных в центре европейской части СССР, составляло всего 8-10 минут, что делало их очень опасным оружием первого удара.

В свое время на вооружении армии США состояли также крылатые ракеты наземного базирования BGM-109G "Томагавк", развернутые на европейском континенте в количестве более 500 единиц.

При этом если раньше пусковые установки РСМД дислоцировались на территории Западной Германии, то сейчас подразделения и части КРНБ и РСД могут быть развернуты на восточных границах прибалтийских стран и даже Украины. В этом случае практически до нуля сократится подлетное время ракет средней и малой дальности до важнейших административно-политических центров и военных объектов Российской Федерации, лишая военно-политическое руководство страны необходимого времени на принятие решений по нанесению ответного удара.

Система предупреждения о ракетном нападении в России в этом случае становится просто бесполезной,

поскольку она ориентирована на межконтинентальные баллистические ракеты, стартующие с континентальной части США, и баллистические ракеты подводных лодок, осуществляющие запуск из районов несения боевой службы в акваториях Атлантического и Тихого океанов.

Размещение ракет средней и малой дальности в непосредственной близости от западных границ России соответствует развитию стратегии "быстрого глобального удара" - инициативы Пентагона по разработке систем, позволяющих нанести массированный разоружающий удар обычным (неядерным) вооружением по любой стране в течение одного часа, по аналогии с ядерным ударом при помощи МБР.

Такой сокрушительный удар по пусковым установкам баллистических ракет, штабам, узлам связи и управления, базам материального снабжения и прочим оборонным объектам не дает возможности привести в действие средства ответно-встречного и ответного удара. Смысл БГУ - превентивное обезоруживание России.

Административно-бюджетное управление Белого дома, по данным Politico, раскритиковало инициативу палаты представителей, заявив, что она "бесполезно связывает администрацию с конкретной ракетной системой, что снизит возможные варианты ответов" в военной сфере.

Президентская администрация сейчас работает над "стратегией, которая включает дипломатические, военные и экономические меры, что позволит увеличить давление на Россию", напоминает Politico.

Испытания "Ополченца"

Между тем в ВВС США продолжается программа модернизации стратегических ядерных сил. 3 августа американцы провели четвертый учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Носитель, который станет основой модернизированных стратегических ядерных сил США, успешно доставил учебную боеголовку в цель на расстояние 6760 км.

ВВС США провели пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевого заряда. Ракету запустили в 2.10 по местному времени (12.10 мск) с военно-воздушной базы Ванденберг, штат Калифорния, сообщила пресс-служба ВВС США.

"Испытания не являются ответом на недавние действия Северной Кореи. Этот тест демонстрируют, что ядерные силы Соединенных Штатов являются безопасными, надежными, эффективными и способными выявить, предотвратить и защитить от атак Соединенные Штаты и их союзников", - говорится в ВВС.

Minuteman III пролетела над Тихим океаном 6760 км и поразила цель вблизи атолла Кваджалейн.

В этом году США уже провели три испытания МБР Minuteman III - в феврале, апреле и мае. Два последних запуска были проведены на протяжении одной недели - 26 апреля и 3 мая. Ракеты успешно поразили учебные цели, размещенные на испытательном комплексе противоракетной обороны сухопутных войск имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане. Дальность полетов составила 6,8 тыс. и 6,4 тыс. км соответственно.

Американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства Minuteman стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на оснащении стратегических ядерных сил США. Разработка Minuteman (по названию ополчения североамериканских колонистов от minute, "минута", + men, "люди") началась в середине 1960-х годов, серийное производство - в 1968 году, а первые эскадрильи ВВС США, оснащенные LGM-30G, заступили на боевое дежурство к 1970 году. Серийное производство и развертывание третьего варианта МБР Minuteman завершилось в 1978 году.

Стартовая масса ракеты составляет 35 тонн, забрасываемый вес - 1150 кг. Вначале МБР этого типа оснащались тремя боевыми блоками, однако сейчас, вследствие ограничений, введенных Договорами о сокращении стратегических наступательных вооружений, они несут по одному боевому блоку мощностью 300 килотонн.

450 таких МБР развернуты в составе трех ракетных крыльев: 341-го - на базе ВВС США Мальмстром, 90-го - на базе Уоррен и 91-го - на базе Майнот в штатах Вайоминг, Северная Дакота и Монтана. Последние модернизации МБР этого типа заключались в обновлении систем управления и наведения, что позволило заметно продлить сроки эксплуатации ракет.

По словам заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко,

американцы давно говорят о необходимости модернизации своего ядерного потенциала.

Еще в декабре 2016 года избранный президент Дональд Трамп привлек всеобщее внимание к ядерному оружию, написав в своем твиттере, что США "должны значительно усилить стратегические ядерные силы". Это заявление шло вразрез с предыдущими усилиями США ограничить распространение ядерного оружия еще со времен "холодной войны". Более того, на следующий день Дональд Трамп пообещал "гонку вооружений" и заявил, что США "превзойдут противников по каждому показателю и переживут их всех".

В течение ближайших 15 лет Пентагон готовится потратить миллиарды долларов на разработку стратегического бомбардировщика B-21, нового флота атомных подводных лодок с баллистическими ракетами и межконтинентальных баллистических ракет следующего поколения. В частности, только в 2017 году планируется выделить $113,9 млн на продолжение создания системы стратегического сдерживания наземного базирования, призванной прийти на смену межконтинентальным баллистическим ракетам Minuteman III.

Наконец, в Вашингтоне хотят получить новую крылатую ракету, а также модернизировать систему управления стратегическими ядерными силами.

"Американцы и без громких заявлений политиков каждый год непрерывно выделяют средства в размере от трех до пяти миллиардов долларов на каждый компонент СЯС (стратегические ядерные силы. - "Газета.Ru"), в том числе и на ядерные боевые части - для их модернизации", - напоминает Константин Макиенко.

США предполагают развернуть на континентальной части страны не менее 400 перспективных межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования. Стоимость программы разработки и производства новых МБР составит, по оценкам американских военных, более $62 млрд, из которых около 14 млрд в Пентагоне планируют потратить на модернизацию системы управления стратегическими ядерными силами, а 48,5 млрд - на закупку МБР. За этот контракт на сумму более $48,5 млрд уже конкурируют Boeing, Lockheed и Northrop. Каждая перспективная межконтинентальная баллистическая ракета обойдется американским налогоплательщикам в сумму больше $100 млн.

Среди возможных позиционных районов развертывания перспективных МБР рассматриваются базы Майнот в Северной Дакоте, Шайенн в Вайоминге и Грейт-Фоллс в Монтане. Предполагается, что новые МБР ВВС США будут находиться на боевом дежурстве вплоть до 2075 года.

Перспективное американское оружие, по замыслу военных, должно быть спроектировано с учетом самых передовых технологий в сфере создания двигательных установок и систем управления, а также рассчитано на долгий жизненный цикл, удобство ремонта, обслуживания и модернизации. Испытание последней версии МБР Minuteman, по мнению Макиенко, находится в строгом соответствии с этими планами.

Ранее опрошенные "Газетой,Ru" эксперты высказывали мнение, что если раньше возникшие противоречия и озабоченности между Россией и США в области РСМД могли легко и быстро быть сняты в ходе работы согласительных комиссий двух стран, то теперь резко обострившиеся взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном практически исключают такую возможность.

Михаил Ходаренок