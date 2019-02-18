"Росэлектроника" представит на IDEX 2019 системы автоматизированного управления вооружением и комплексы РЭБ

ЦАМТО, 15 февраля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представит на выставке IDEX 2019 в Абу-Даби (ОАЭ) системы автоматизированного управления вооружением для противовоздушной обороны, ракетных войск и авиации, а также комплексы связи и РЭБ.

Входящее в "Росэлектронику" АО "Концерн "Созвездие" продемонстрирует на выставке унифицированную командно-штабную машину Р-149МА1 на транспортной базе БТР-80. УКШМ обеспечивает управление и связь должностным лицам бригадного уровня, изделие может также применяться в оперативном звене на передовых пунктах управления. В рамках экспозиции будет представлен комплекс радиоэлектронной борьбы "Инфауна" (РБ-531БЕ), осуществляющий радиоэлектронную разведку, радиопеленгование и постановку помех средствам УКВ связи, работающих как на фиксированных частотах, так и в режиме ППРЧ. "Инфауна" может осуществлять постановку маскирующей аэрозольной завесы протяженностью более 100 м с помощью установленных на шасси пусковых установок с аэрозольными боеприпасами. Комплекс представляет собой эффективное средство защиты бронетехники и личного состава при движении в колонне и боевых действиях в городских условиях. Также Концерн "Созвездие" представит на выставке автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления наземной КВ и УКВ радиосвязи тактического звена РБ-301А-Е. В рамках экспозиции будут демонстрироваться малогабаритные носимые (возимые) передатчики помех РП-377ВМ, предназначенные для подавления радиоуправляемых минно-взрывных устройств.

АО "Радиозавод" (входит в "Росэлектронику") на IDEX 2019 представит практически полный спектр продукции, предлагаемой потенциальным партнерам на международном рынке. В частности, предприятие продемонстрирует автоматизированную систему ПВО "Поляна-Д4М1", которая является основным элементом современной системы противовоздушной обороны, а также комплекс автоматизированного управления для артиллерийских подразделений 83т888-1.7. Данная аппаратура обеспечивает автоматизацию процессов управления любой системой артиллерийского и минометного вооружения, включая системы иностранного производства.

"Поскольку предприятия "Росэлектроники" ведут тесное сотрудничество со странами Северной Африки и Ближнего Востока, мы традиционно принимаем участие в IDEX и представляем здесь потенциальным партнерам нашу наиболее перспективную с точки зрения поставок на экспорт продукцию, – рассказали в холдинге. – На сегодняшний день основное направление работы в ближневосточном регионе – это поставка АСУ средствами ВВС и ПВО, а также комплексов, предназначенных для обеспечения связи зенитных ракетных систем", – цитирует АвиаПорт.Ru. пресс-релиз холдинга "Росэлектроника".