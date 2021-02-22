"Росэлектроника" представит на IDEX 2021 новейшие решения для разведки и автоматизированного управления боем

ЦАМТО, 20 февраля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представит перспективные системы управления войсками на международной оборонной выставке IDEX 2021, которая пройдет 21-25 февраля в Абу-Даби.

Входящее в состав "Росэлектроники" НПП "Рубин" продемонстрирует на IDEX машину разведки и управления командира взвода ПЗРК из состава зенитного ракетного комплекса ближнего действия "Гибка-С". Модуль, выполненный на базе бронезащищенного автомобиля "Тигр-М", предназначен для применения в системе управления войсковой ПВО тактического звена, а также для решения автономных боевых задач. Машина разведки и управления способна обнаруживать цели на расстоянии 40 км, управлять шестью боевыми машинами отделения ПВО и четырьмя комплектами средств автоматизации стрелков-зенитчиков.

Также НПП "Рубин" представит на выставке модуль разведки и управления на гусеничном шасси из состава единой системы управления войсками в тактическом звене "Барнаул-Т".

Пензенский "Радиозавод" (входит в "Росэлектронику") демонстрирует на IDEX автоматизированную систему управления зенитной ракетной бригадой войск ПВО "Поляна-Д4М1", выполненную на шасси автомобиля "КамАЗ". Изделие предназначено для автоматизированного управления зенитными ракетными системами, ЗРК типа С-300, "Бук", а также для оснащения командных пунктов ПВО смешанной группировки ЗРК/ЗРС. "Поляна-Д4М1" выполняет сбор и обработку радиолокационной информации, а также данных наземной обстановки, оповещает о воздушной обстановке, обеспечивает безопасность полетов своей авиации и координацию боевых действий, а также вырабатывает рекомендации по управлению подчиненными частями и подразделениями путем автоматизированного решения задач целераспределения.

"Применение автоматизированных систем управления, разработанных предприятиями "Росэлектроники", позволяет существенно повысить эффективность боевых подразделений за счет оперативного оповещения об обстановке, более раннего и точного целеуказания, оптимального распределения целей. Изделия, которые представит холдинг на IDEX 2021, обладают значительным экспортным потенциалом, поскольку могут быть успешно интегрированы в системы ПВО других стран", – говорится в сообщении пресс-службы "Росэлектроники".