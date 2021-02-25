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ТАСС

Россия впервые показала за рубежом модуль из системы управления для сетецентрических войн

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Барнаул-Т
КСА Барнаул-Т.
Источник изображения: Ростех

Ожидается, что использование колесной базы повысит экспортный потенциал изделия, отметили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника"

АБУ-ДАБИ, 24 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые представил на выставке IDEX - 2021 экспортный вариант модуля "Барнаул-Т" из состава единой системы управления войсками в тактическом звене. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Модуль обеспечивает современными средствами автоматизации, связи и обмена данными батарейный командирский пункт тактических воинских формирований противовоздушной обороны. Оборудование позволяет повысить эффективность управления силами и оружием ПВО, координацию их действий, повышает мобильность и живучесть техники в боевой обстановке", - сказали в "Росэлектронике".

Как уточнили в пресс-службе, ранее модуль разведки и управления выполнялся на гусеничном шасси. Планируется, что использование колесной базы повысит экспортный потенциал изделия, так как подразделения, с которыми обычно взаимодействует модуль, в армиях потенциальных инозаказчиков не используют гусеничную технику.

Модуль разведки и управления на колесном шасси из состава единой системы управления войсками в тактическом звене "Барнаул-Т" разработан и производится НПП "Рубин" (входит в концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника").

Единая система управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) разрабатывается для реализации концепции сетецентрической войны. ЕСУ ТЗ существенно повышает эффективность применения вооружений за счет обеспечения возможности решения огневых задач в режиме реального времени и организации взаимодействия при маневре огнем и подразделениями.

Единая система управления тактического звена разработана воронежским концерном "Созвездие" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех"). Она представляет собой единую систему управления боем, которая включает в себя 11 подсистем, управляющих системами радиоэлектронной борьбы, артиллерией, ПВО, инженерным и материально-техническим обеспечением, а также единую информационную сеть, в которую интегрированы различные виды связи, в том числе радиорелейная, тропосферная, цифровая. EСУ ТЗ обеспечивает связь с беспилотниками и другими средствами разведки, онлайн-взаимодействие разных видов и родов войск на поле боя.

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