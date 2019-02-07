Новый итальянский вариант модернизации 155-мм самоходной гаубицы М109

Как сообщает журнал "Jane's International Defence Review" в статье Christopher F. Foss "Leonardo testing upgraded M109L SP artillery system" , подразделение Leonardo Defence Systems (бывшая Oto Melara) итальянской компании Leonardo провела успешные испытания разработанного ею модернизированного варианта 155-мм самоходной гаубицы М109L, предлагаемого для третьих стран.

Опытный образец модернизированной Leonardo Defence Systems самоходной гаубицы М109L, оснащенной новой 155-мм/52 артиллерийской частью (с) Leonardo (via Jane's)

Основой модернизации является замена установленной на М109L 155-мм гаубицы с длиной ствола 39 калибров на новую 155-мм качающуюся часть с длиной ствола 52 калибра, разработанную и изготовленную Leonardo Defence Systems. Новое орудие имеет винтовой затвор вместо поршневого, а также нове усиленные откатные механизмы. Зарядная камора выполнена увеличенного 23-литрового объема в соответствии с последним стандартом НАТО JBMOU. Введена продувка ствола.

Максимальная дальность стрельбы обычным 155-мм снарядом из нового орудия составляет 30 км, а активно-реактивным - до 40 км. Орудие специально предназначенно для стрельбы разработанными Leonardo дальнобойными снарядами семейства Volcano с отделяемым поддоном (подкалиберным). После отделения поддонов 155-мм выстрела сам снаряд имеет вес 23 кг и калибр 90 мм, для компенсации уменьшения массы он снаряжен высокобризантным ВВ и оснащен программируемым взрывателем (уже производимый серийно корабельный 127-мм снаряд Volcano аналогичен, но имеет поддон меньшего калибра - соответственно, 127 вместо 155 мм). В неуправляемом варианте Ballistic Extended Range (BER) снаряд при выстреле из 155-мм/52 ствола на максимальном заряде (четыре модульных заряда и один встроенный) имет эффективную дальность 50 км. Сообщается, что снаряд BER уже принят на вооружение итальянской армией и в ближайшее время начнется его серийное производство.

Корректируемый вариант 155-мм снаряда Volcano (Guided Long Range - GLR) , также уже отработанный Leonardo, имеет дальность стрельбы при указанных условиях до 70 км и оснащен инерциально-спутниковой системой коррекции. В последующем возможна дополнительная установка на снаряд лазерной полуактивной системы наведения для увеличения точности.

Модернизированная САУ также оснащена современной системой управления огнем Leonardo Laser Artillery Pointing System (LINAPS), включающей инерциальный навигационный блок и РЛС измерения начальной скорости снаряда.

Итальянские самоходные гаубицы М109L представляют собой 283 модернизированные в 1986-1992 годах Oto Melara американские САУ М109 и М09А1, которые были в ходе модернизации оснащены произведенными Oto Melara новыми 155-мм/39 качающимися частями с баллистикой буксируемой гаубицы FH-70. В 2011 году все САУ М109L были окончательно сняты с вооружения итальянской армии и переданы на хранение (откуда впоследствии десять единиц переданы в порядке помощи армии Джибути, а 128 единиц в 2017-2018 годах были проданы Пакистану). Теперь Leonardo Defence Systems предлагает свой пакет модернизации как для реализации еще остающихся на хранении M109L, так и для модернизации САУ семейства М109 в других странах. Высказывается мнение, что потенциальным заказчиком может выступить Пакистан для модернизации приобретенных им систем М109L.