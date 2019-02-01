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01.02.2019
Военное обозрение

Шойгу рассказал о сроках поставки первого серийного Ту-160М с НК-32-2

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Министр обороны Сергей Шойгу сегодня, находясь с визитом в Республике Татарстан, обсудил вопросы развития Воздушно-космических сил. В частности, Шойгу отметил важность работы по приведению исправности вооружений, военной и специальной техники к нормативным требованиям.

Отдельной темой обсуждения стала программа поступления в ВКС России модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М. По словам главы оборонного ведомства страны, первый серийный стратег Ту-160М должен пойти в войска в 2021 году. Отмечено, что работы по модернизации стратегических бомбардировщиков ведутся в соответствии с графиком. Это, на самом деле, важное уточнении, особенно если учитывать, что многие программы создания новой техники или модернизации уже имеющейся в последнее время зачастую затягиваются в плане реализации. Хотелось бы рассчитывать на то, что модернизационная программа Ту-160М не пойдёт по описанному пути.

Министр обороны отметил, что модернизированный бомбардировщик оснащается новейшим комплексом обороны, системой связи. Также на Ту-160М устанавливаются двигатели НК-32 второй серии (НК-32-2).

Источник изображения: СНТК им. Н. Д. Кузнецова

Эти двигатели позволяют существенно увеличить радиус применения. Разработчиком двигателей является СНТК им. Н. Д. Кузнецова.

31.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
СНТК Кузнецова
Персоны
Шойгу Сергей
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