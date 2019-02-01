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01.02.2019
ЦАМТО

Минобороны Индии подписало с Goa Shipyard Limited (GSL) контракт на строительство двух фрегатов проекта 11356

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Фрегат проекта 11356 для ВМС Индии
Фрегат проекта 11356 для ВМС Индии.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ЦАМТО, 31 января. Минобороны Индии подписало с индийской государственной судостроительной компанией Goa Shipyard Limited (GSL) контракт на строительство двух фрегатов проекта 11356 (класс Talwar) для ВМС страны.

Как отмечается в пресс-релизе индийских ВМС, межправительственное соглашение между Москвой и Нью-Дели о строительстве в интересах ВМС Индии серии фрегатов проекта 11356 было подписано 15 октября 2016 года. Два фрегата будут построены в России, а последующие – на индийской верфи.

Первый контракт с АО "Рособоронэкспорт" на постройку для индийского флота двух фрегатов проекта 11356 в России на ПСЗ "Янтарь" был заключен в октябре 2018 года. Изначально данные фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Сумма контракта на поставку двух уже готовых кораблей составляет порядка 980 млн. долл.

Второй контракт между АО "Рособоронэкспорт" и индийской государственной судостроительной компанией Goa Shipyard Limited был подписан 20 ноября 2018 года по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Его базовая стоимость составила около 500 млн. долл. и предусматривает передачу российской стороной соответствующих лицензий и технологий.

Первые два фрегата должны быть поставлены в течение четырех лет, а построенные GSL по российской лицензии корабли должны быть переданы ВМС Индии в июне 2026 года и декабре 2026 года, соответственно.

Согласно заявлению гендиректора ПСЗ "Янтарь" Эдуарда Ефимова, первый фрегат проекта 11356 будет передан ВМС Индии через 3 года, второй – через 3,5 года после получения газотурбинных двигателей. Он подчеркнул, что корабли будут передаваться с уже установленными двигателями, которые Индия приобретет на Украине самостоятельно и передаст российской стороне.

31.01.2019
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Индия
Россия
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Янтарь ПСЗ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
1135 Буревестник
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