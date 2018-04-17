Источник: РФ планирует в июне подписать контракт с Индией по фрегатам проекта 11356
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Сторожевой фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" на заводе "Янтарь".
Источник: © Виталий Невар/ТАСС
Два корабля собираются построить на заводе "Янтарь" и еще два - на одной из индийских верфей
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Контракт на постройку четырех фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два" между Россией и Индией планируется подписать в июне этого года. Об этом ТАСС во вторник сообщил военно-дипломатический источник.
"В июне ожидается подписание пакетного контракта с Индией на постройку четырех кораблей проекта 11356", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что документ предусматривает строительство фрегатов по схеме "два плюс два": двух - на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь", еще двух - на одной из индийских верфей.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России и "Рособоронэкспорте" не стали комментировать ТАСС эту информацию.
Источник также отметил, что имеющиеся на ПСЗ "Янтарь" корпуса фрегатов 11356 не будут использоваться для исполнения контракта, "корабли будут полностью новые". Продолжающиеся с индийской стороной переговоры, отметил собеседник, "направлены на урегулирование всех вопросов, в том числе, по цене строительства фрегатов".
Он не уточнил предполагаемые сроки выполнения контракта. Также источник не стал комментировать, какие силовые установки будут устанавливаться на индийские фрегаты - разрабатываемые на российском "Сатурне" или заказанные Индией самостоятельно у украинского производителя "Зоря-Машпроект".
В Индии фрегаты могут быть построены на верфи Goa Shipyard Limited (GSL). В рамках прошедшей в индийском Ченнаи выставки Defexpo-2018 в рекламных материалах компании указывалось, что "начало строительства фрегатов ожидается в середине 2020 года". Для индийских ВМС ранее Россией было построено шесть таких кораблей (тип "Тальвар").
Переговоры по контракту
В настоящее время ведутся переговоры о поставке Индии четырех фрегатов проекта 11356.
Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов сообщил, что планируемый контракт будет реализован по формуле "два плюс два": два фрегата планируется изготовить в России и поставить в Индию в готовом виде, а два корабля будут построены индийской судостроительной промышленностью на одной из национальных верфей.
Ранее для строительства индийских фрегатов предполагалось использовать три корпуса кораблей, заложенных в Калининграде для Черноморского флота. Однако позднее замглавкома Военно-морского флота России Виктор Бурсук сообщил, что эти фрегаты будут достроены в интересах ВМФ РФ.
Корабли проекта 11356 имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток.
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17.04.2018
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