Секретная украинская тяжелая БМП-55У 1998 года

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Эта разработка была засекречена буквально до последнего момента. Что удивительно, о ней не знали не только в России, но и в самой Украине. Завесу тайны приоткрыл известный российский военный эксперт Алексей Хлопотов, который на своем канале Дзен взял на себя смелость рассекретить создававшуюся в Киеве тяжелую БМП-55.

Текст был размещен в открытом доступе на сайте "Вестник Мордовии" с разрешения автора.

1998 год. Эта дата знаменательна в истории танкостроения переносом ОКР "Рамка" из Челябинска в Нижний Тагил. Напомню: результатом опытно-конструкторской работы "Рамка" должно было стать создание первой в России БМП тяжелого класса на танковой базе. Отсюда и аббревиатура - БМПТ - "боевая машина пехоты тяжелая". "Боевой машиной поддержки танков" БМПТ станет несколько позже, по мере корректировок технического задания.

Однако в это же самое время свою БМПТ, оказывается создавали и в Украине. Эту работу в инициативном порядке вел КТЦ МО Украины, в/ч А2070, дислоцированный в Киеве. Ранее, во времена СССР, эта организация именовалась 482-м конструкторско-технологическим центром МО СССР. Она выполняла задачи и функции по усовершенствованию и поддержанию боеготовности вооружения и военной техники, усовершенствованию капитального и войскового ремонта, развитию ремонтных органов, разработки технологического оборудования.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Однако помимо прочего, здесь было создано немало очень интересных, и, главное, полезных для советской армии и народного хозяйства машин. Новая работа, была одной из последних на поприще конверсии. Далее КТЦ занимался в основном обеспечением модернизации.

БМПТ "по-киевски" получила название БМП-55У. Она была разработана на базе танка Т-55 и предназначалась для повышения огневой мощи, мобильности и защищенности пехоты в условиях ведения боевых действий.

В качестве базы использована хорошо проверенная в боевых условиях и имеющая репутацию очень надежной машина. Опыт эксплуатации показал, что танк Т-55 имеет в среднем один отказ на тысячу километров пробега. В то время как американский "Абрамс" во время операции "Буря в пустыне" отказывал через каждые 75 километров.

Тяжелая БМП, сохраняющая броневую защиту базового танка, значительно повышает живучесть десанта, размещаемого в машине, и дает возможность вдохнуть вторую жизнь в устаревший для ведения современного боя танк Т-55.

Заявлялось, то по отдельному заказу на БМП могут быть проведены мероприятия, аналогичные модернизации базового танка Т-55, а именно:

- дополнительное оборудование и усиление защиты днища;

- установка комплекта динамической защиты "Контакт";

- установка противонейтронной защиты;

- установка бортовых противокумулятивных экранов;

- установка защиты от огнесмеси типа "Напалм";

- установка системы пуска дымовых гранат 902Б "Туча";

- улучшение динамических характеристик ходовой части;

- установка двигателя В-55 или В-46-М мощностью 507 кВт (690 л.с.).

При конверсии Т-55 в БМП-55У с танка снимались башня и подбашенный лист крыши корпуса. Вместо последнего наваривалась рубка, повышающая для эргономичного размещения десанта высоту крыши. Судя по всему, стенки рубки и ее крыша вырезались из бортов и крыши корпуса устаревших БМП-2. От БМП-2 на БМП-55У перекочевывала и башня со всем комплексом вооружения. Внутри оборудовались места для десанта, а в кормовой части крыши прорезался люк для десантирования. В варианте с башней БМП-2 экипаж состоял из 9 человек: водителя, стрелка-наводчика и командира (в башне) и 6 человек десанта. Как вариант, для конверсии могли использовать корпусные детали БМП-1. В этом случае на погон БМП ставился боевой модуль типа российского 6МБ. А с пулеметной башней от БТР-80, тяжелая БМП превращалась в тяжелый БТР. При этом экипаж сокращался до 8 человек: водитель, стрелок (в башне), командир и 5 человек десанта в корпусе. Десант при этом имел возможность вести прицельный огонь из личного стрелкового оружия через бортовые порты.

За счет существенного облегчения и увеличения мощности двигателя, БМП-55У имела существенную прибавку в динамике, а также запас массы под установку дополнительных блоков защиты.

Производство работ по конверсии танка в БМП предполагалось производить силами БТРЗ, что гарантировало массовость и дешевизну. Однако в Украине тогда не нашлось денег даже на такой простейший вариант тяжелой БМП. Иностранных заказчиков так же не было. Да эту машину особо и не предлагали никому - в приоритете была продукция харьковского завода имени Малышева. По этой причине БМП-55У остался только на бумаге.

Основные технические характеристики

База............................................................................................. танк Т-55

Боевая масса, т........................................................................................28

Боевой расчет, чел....................................................................................8

Максимальная скорость движения, км/ч:

по шоссе...........................................................................................50

по сухой грунтовой дороге ............................................................30

Запас хода по топливу, км:

по шоссе.........................................................................................625

по сухой грунтовой дороге ..........................................................570

Вооружение:

Пушка автоматическая 2А42 или 2А72:

калибр, мм .......................................................................................30

максимальный темп стрельбы, выстр/мин .................................550

боекомплект, шт............................................................................500

Спаренный пулемет ПКТ:

количество, шт ..................................................................................1

калибр, мм ....................................................................................7,62

боекомплект, шт..........................................................................2000

Пусковая установка для ПТУР:

количество, шт ..................................................................................1

боекомплект, шт................................................................................4

Вооружение боевого расчета:

автоматов, шт ....................................................................................6

гранатометов, шт...............................................................................1

пулеметов, шт....................................................................................1

Год разработки ...................................................................................1998

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