«Басурманин» спешит на помощь

Новую российскую бронетехнику испытывают в боевых условиях

В специальной военной операции на Украине применяется и российская бронетехника последних моделей. В частности, глубоко модернизированные БМП-1АМ «Басурманин». Техника только-только поступила на вооружение Российской армии. Как говорится, дорого яичко к Христову дню.

Готовы к боевым действиям и другие образцы бронетехники.

НОВИНКА ДЛЯ МОРПЕХОВ

На вооружении Российской армии сегодня много БМП-1. Они пригодны к эксплуатации, но не вполне соответствуют новым требованиям. Их модернизируют в разных направлениях.

Самый удачный проект – «Басурманин». БМП-1АМ начали разрабатывать на Уралвагонзаводе без малого десять лет назад. В середине 2020 года работы были завершены. В феврале 2022-го партия такой техники поступила в войска для замены БМП-1. Ныне в составе одного из соединений БМП-1АМ участвуют в спецоперации.

У машины продлен ресурс, незначительно перестроена силовая установка, приборы обновлены, установлен новый дизель УТД-20С1. Модернизация не затронула конструкцию, компоновку корпуса, ходовую часть – лишь усилена подвеска. Взамен штатного боевого отделения смонтирована башня с 30-мм пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКМ. Могут быть установлены гранатомет «Туча» и противотанковые ракеты «Метис».

Боевая мощь БМП-1АМ резко возросла, увеличена дальность обнаружения целей. Налицо преимущества унификации: упрощаются эксплуатация, обслуживание, снабжение машин нескольких типов. Это особенно важно при ведении боевых действий вдали от мест постоянной дислокации. Огневые возможности БМП-1АМ, как показали боевые действия, соответствуют требованиям спецоперации. Противотанковый ракетный комплекс, в частности, успешно противостоит устаревшим танкам ВСУ.

Боевые возможности «Басурманина» выходят на уровень более новой БМП-2, хотя уступают БМП-3 и машинам последнего поколения. С БМП-1АМ армия сможет обновить парк пехотной бронетехники. Будут продолжены выпуск и модернизация других нужных серийных образцов. Кроме того, будут завершены работы по подготовке к производству нового поколения техники.

В обозримом будущем обзаведется техникой и морская пехота. Причем техникой совершенно нового для нее класса. Речь идет о боевой машине морской пехоты (БММП). На первых фотографиях опытный образец, еще в заводском цехе, раскрашен в трехцветный камуфляж. Сравнивая новинку со стоящим сзади танком (Объект 640 «Черный орел»), можно оценить ее размеры. Машина, конечно, не миниатюрная. Но такова специфика военной техники, предназначенной для участия в десантных морских операциях.

Можно вспомнить уже эксплуатируемые не одно десятилетие американские гусеничные плавающие транспортеры AAV7 (LVTP-7), а также не вошедшую до сих пор в серию экспедиционную амфибию EFV и ZBD-05 (ZBD-2000) морской пехоты ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Например, AAV7 имеет длину 7940 мм, ширину – 3270 мм, высоту – 3260 мм. У EFV эти параметры еще больше.

Судя по всему, российский аналог все же компактнее. Боевая масса таких машин тоже значительная: у БММП она 35 000 кг, у заокеанских конкурентов 29100 – 34 473 кг.

Благодаря специальной конструкции отечественная машина для морпехов способна двигаться к берегу по поверхности моря со скоростью до 37 км/ч. Это несколько меньше, чем у EFV, но быстрее, чем ZBD-2000.

В маршах по шоссе конкурентов у российского образца вообще нет. Благодаря мощному 1500-сильному газотурбинному двигателю и надежному шасси он сможет разгоняться до 75 км в час. Также нет равных БММП по защите. Сообщалось, что на нее будет установлен комплекс активной защиты «Арена-М».

Но особое превосходство – по вооружению. Имеющийся необитаемый модуль с 57-мм пушкой «Кинжал» с боекомплектом в 80 снарядов даст возможность уничтожать разнообразные наземные (бронетехника, живая сила, укрепления) и воздушные цели.

Также предполагается создание целой линейки боевых и специализированных машин, самоходно-артиллерийских установок, противотанковых комплексов, систем противовоздушной обороны, разведывательных и командно-штабных машин.

ЭТО И ВПРЯМЬ «ЭПОХА»

Российские военные получат новую боевую машину пехоты Б-19 с боевым модулем «Эпоха». Этот модуль изначально разрабатывался для перспективной БМП «Курганец-25». Сейчас идут испытания.

Б-19 получила автоматическую пушку калибра 57 мм, комплекс управляемого вооружения «Корнет» и совершенно новый «Булат». Иначе говоря, БМП сможет на больших дальностях поражать вертолеты, бронетехнику и живую силу противника. Боекомплект в боевом модуле Б-19 вынесен за пределы боевого отделения. Это позволит сохранить жизнь экипажа в бою. Командование Сухопутных войск сообщило: Б-19 по огневым возможностям превосходит серийные БМП-2 и БМП-3.

Их, однако, рано списывать со счетов. Эти машины модернизируются и совершенствуются. В 2022 году закончатся испытания комплекта электропитания КЭП12 для БМП-3. Разработало комплект НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод»). Комплект работает в составе дизельного двигателя УТД-29, а он устанавливается в БМП-2, БМП-3, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, БТ-3Ф, БМД-4М.

Комплект КЭП12 повышает энерговооруженность гусеничных машин. Его мощность 12 кВт – это в 1,6 раза больше ранее применявшегося в системе электроснабжения БМП комплекта. Система охлаждения генератора осталась такой же. Для модернизации имеющейся на вооружении техники необходимо 300–400 комплектов генераторов в год.

Что отличается от ранее модернизированных вариантов, так это БМП-80. Все ее средства поражения находятся в необитаемом, изолированном от десанта боевом модуле. 20-мм орудие заменено более мощной 30-мм скорострельной пушкой. Имеется также 7,62-мм пулемет.

Для борьбы с бронированной техникой противника и другими целями предназначены управляемые ракеты «Малютка-2Т» и «Малютка-2Ф». Первая имеет тандемную кумулятивную боевую часть, способную пробивать броню, усиленную динамической защитой. Вторая наиболее эффективна против живой силы в укреплениях, так как оснащена термобарической боеголовкой.

Бронемашину можно дополнительно оснастить 30-мм автоматическим гранатометом АГ-17 «Пламя». Новый прицел имеет тепловизионный канал. Место наводчика теперь находится в корпусе, перед креслами десанта. Бронемашина получила более мощный двигатель, который улучшил характеристики подвижности.

Дальнейшее развитие получили известные автомобили «Тигр-М». Последний этап государственных испытаний проходят бронеавтомобили семейства «Атлет» – продолжение «Тигра». У «Атлета» повышены защищенность и грузоподъемность, высокая подвижность.

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОПИРОВАНИЕМ

Об этом мало известно, но на Украине до специальной военной операции разрабатывали варианты модернизации советской техники, пытаясь создать на ее базе современные образцы вооружения. Киевская компания «Практика» – производитель специальной автомобильной техники – пыталась с «радикальным переосмыслением оригинальной концепции» осовременить БМП-1 и БТР-60.

Украинская БМП на базе советской БМП-1 получила другой десантный отсек с креслами десанта вдоль бортов. Задние двери – топливные баки заменены откидывающейся аппарелью, увеличена высота машины. Но основное отличие от советской БМП – новый модуль «Копье-Синтез» украинской разработки. Вооружение модуля: 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет, 30-мм автоматический гранатомет, ПТРК «Барьер» с двумя ракетами и шесть 81-мм пусковых установок дымовых аэрозольных гранат.

Модернизированный БТР-60М «Хорунжий» – глубокая модернизация БТР-60. Оставлена прежняя подвеска, но вместо двух двигателей установлен один дизель Deutz с автоматической коробкой Allison. Десантный отсек увеличен. В компании «Практика» заявляли об увеличении броневой и противоминной защиты.

Трудно заподозрить в плагиате разве что создателей украинского бронеавтомобиля «Козак 2М1». На нем установлен дистанционно управляемый боевой модуль SARP NSV Aselsan турецкого производства.

Копированием грешат не только украинские разработчики бронетехники. Египетские конструкторы на основе советской БМП-1 создали бронированную машину Sinai 200. Новинка короче, поэтому в ходовой части по пять опорных катков с каждой стороны. Двигатель в 400 л. с. позволяет развивать скорость до 65 км/ч. Экипаж – два человека. В корме БМП – десантное отделение с приборами. Люки в крыше и задней части – для десанта. Дистанционно управляемый боевой модуль оснащен пулеметом 12,7 мм. У Sinai 200 имеется защита от противотанковых мин и взрывных устройств.

Чехия имеет на вооружении армии БМП BVP-2 (лицензионная копия советской БМП-2). Для замены этой машины рассматривались девять вариантов. Изготовителей искали по всему миру. Главное условие покупателя – локализация не менее 40% производства на чешских предприятиях. Планировалось заказать 210 БМП с опционом еще на 100 машин.

Израиль и Италия не ответили на запрос, других кандидатов отвергли сами чехи. В финал вышли трое: CV90, KF41 Lynx и ASCOD 2. Испытания длились полтора месяца – и чешские военные отказались от всех предложений. Мол, не соответствуют требованиям заказчика. Чешская армия продолжает эксплуатировать лицензионные копии советской БМП-2.

Эстонская армия решила увеличить боевой потенциал БМП CV90, закупленных у Нидерландов. Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence Aerospace заключила контракт с Эстонией на поставку дистанционной боевой системы (модуля) Protector. Его установят на имеющиеся у эстонцев 79 БМП за два года. Модуль Protector RS4 позволяет вести огонь дистанционно оружием малого и среднего калибра и противотанковой ракетой Javelin.

НАША «СПИЦА» ОСТРЕЕ

России копировать ничего не надо – отечественным оборонщикам присуще стремление к новому. В Нижнем Новгороде начато серийное производство дистанционно управляемого необитаемого боевого модуля БМ-30-Д «Спица» (32В01) для бронеавтомобиля КамАЗ-43269 «Выстрел» (4×4). Разработчик и производитель модуля – АО «ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород; входит в состав АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»).

Модуль «Спица» оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ (6П7К), автоматическим гранатометом АГ-30. Имеется прицел с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером. Облегченный вариант модуля (без гранатомета) также устанавливается на бронеавтомобиле К4386 «Тайфун-ВДВ» (4×4).

Боевой модуль «Спица» уже установлен и на бронетранспортер БТР-80/82.

БРИТАНСКАЯ МАШИНА ДЛЯ ШВЕЦИИ

Британская компания BAE Systems модернизирует парк боевых машин пехоты CV90 (Stridsfordon 90) шведских ВС. Обещают усилить живучесть, укрепить башни и улучшить другие характеристики 256 гусеничных боевых машин, выпускаемых той же BAE Systems.

Новая версия получила улучшенную башню, оптимизацию внутреннего пространства машины, хотя ее вместимость сократилась с восьми до семи десантников.

Основное вооружение – автоматическая 40-мм пушка Bofors Defence 40/70B, способная вести огонь по наземным и воздушным целям как одиночными выстрелами, так и фиксированными очередями по четыре или восемь боеприпасов. Скорострельность – пять выстрелов в секунду. Добавлен демпфирующий цилиндр в передней части башни – для стабилизации орудия во время стрельбы в движении.

БРОНЕМАШИНА БУНДЕСВЕРА

В конце прошлого года был представлен новый вариант немецкой БМП Lynx – Combat Support Vehicle (CSV). У БМП и машины боевой поддержки (также выполняет функции БРЭМ – бронированной ремонтно-эвакуационной машины) высокая степень унификации.

На крыше корпуса Lynx CSV установлен кран, который может поднимать объекты массой свыше 5 т, установлены дополнительные топливные баки для заправки других транспортных средств в полевых условиях.

Машина боевой поддержки может быть оснащена навесным оборудованием для проведения земляных работ – например, для рытья траншей. В задней части корпуса можно перевозить различного рода грузы. Вооружение Lynx CSV составляют дистанционно управляемые станции с 7,62-мм или 12-мм пулеметами, а также 40-мм автоматический гранатомет.

БРИТАНСКАЯ МАШИНА ДЛЯ БРИТАНИИ

На исходе прошлого года в рамках программы создания БМП нового поколения Ajax возобновились испытания. Компания-разработчик БМП – General Dynamics. Конструктивные изменения в бронемашине были направлены на снижение вибрации и избыточного шума. Был разработан встроенный аттенюатор – электронное устройство, которое уменьшает амплитуду или мощность сигнала.

Стоимость работ по программе – 5,5 млрд фунтов стерлингов. Сегодня пока невозможно сказать, когда «Аякс» будет принят на вооружение британской армии – ее командование заявило, что не примет машину, пока она не будет соответствовать требованиям. А она пока не соответствует.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.