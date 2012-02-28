Россия хочет получить новую боевую машину огневой поддержки



Военные учения в Ленинградской области.

Источник: © РИА Новости, Павел Герасимов Военные учения в Ленинградской области.Источник: © РИА Новости, Павел Герасимов

Одна из интересных частей недавнего российского Государственного оборонного заказа (ГОЗ) - включение в него боевой машины поддержки танков (БМПТ). 12 таких боевых машин уже заказаны, и это означает, что российские военные на самом деле впервые получат специальную тяжелобронированную боевую машину пехоты. Подобного рода машины разрабатываются с 1980-х годов, в том числе с учетом опыта советской войны в Афганистане. Несколько башен, многочисленные виды вооружений, численный состав, доходящий до семи человек (это больше, чем в стандартном танковом экипаже в три человека) - все это можно рассматривать как частичное возрождение концепции "наземной боевой машины", которая была разработана в Советском Союзе в 1930-е годы.

В первоначальном варианте БМПТ (Объект 781) оснащалась двумя 30-миллиметровыми пушками индивидуального наведения, а также двумя 30-миллиметровыми гранатометами индивидуального наведения. Кроме того, на нее устанавливались сдвоенные пулеметы, а также гранатометы для постановки дымовых завес. Несмотря на существование многочисленных полностью подготовленных прототипов, Объект 781 так и не был принят на вооружение. Однако с учетом его невероятной огневой мощи - шесть независимо наводящихся орудий - он может оказаться даже лучше, чем принятая сегодня БМПТ.

Предложение по созданию танка для борьбы с пехотой с автоматическими пушками и пулеметами впервые появились в 1950-х годах после успешного применения самоходных зенитных установок против наземных объектов во время Второй мировой войны. Однако эти идеи не воспринимались серьезно вплоть до советской войны в Афганистане. В Афганистане основные боевые танки Т-55 и Т-62, а также такие боевые машины пехоты, БМП-1, испытывали проблемы при попытке уничтожить и подавить пехотные цели. И объяснялось это низким темпом огня, а также ограниченными углами обстрела основных боевых систем.

БМП-2 была, в основном, спроектирована с учетом приобретенного опыта, и поэтому у нее появилась 30-миллиметровая автоматическая пушка, которая намного превосходит по эффективности пушку с низкой скорострельностью у БМП-1. Однако основная роль БМП-2 по-прежнему заключалась в том, чтобы быть боевой машиной пехоты, и она должна была использоваться в пехотных подразделениях, обеспечивая им дополнительную противопехотную огневую мощь, а также серьезную противотанковую огневую мощь. С другой стороны, Объект 781 должен был также поддерживать танки, защищая их от пехоты противника - эта роль отражена и в первоначальном названии "горный танк" (mountain tank), которое применялось до появления обозначения БМПТ.

Для выполнения этой роли Объект 781 получил шасси танка Т-72Б. Главная башня была удалена и заменена двумя независимо стабилизируемыми турелями для подавления пехоты. Каждая турель имеет 30-миллиметровую пушку 2А72, 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ, а также гранатомет для постановки дымовой завесы. Кроме того, на правой башне размещены сдвоенные установки "Конкурс" для борьбы с бронетехникой. Автоматическая пушка 2А72 является более легкой и более компактной версией 30-миллиметровой пушки 2А42, установленной на БМП-2, и в новой версии используется технология двойной подачи для мгновенного переключения с бронебойных снарядов на осколочно-фугасные снаряды.

В отличие от пушки 2А72, установленной на БТР-80А, эта пушка помещена в специальный кожух, защищающий ее от повреждений. Каждая турель имеет 550 снарядов для 30-миллиметровой пушки, и, судя по всему, они имеют два лотка, при этом более крупный предусмотрен для бронебойных снарядов, а меньшего размера - для осколочно-фугасных, а также 2 тысячи снарядов для пулемета. Предлагалось также установить на корпус два гранатомета - либо 30-миллиметровый АГС-17 "Пламя", либо 40-миллиметровый АГС-40 "Балкан", которые должны были размещаться с правой и с левой стороны на расширенной части корпуса.

Помимо этого, на некоторых версиях Объекта 781 планировалось установить дополнительные пулеметы ПКТ для того, чтобы еще больше защитить боковые части от огня пехоты. В отличие от основных башен, АГС и пулеметы ПКТ на корпусе не были стабилизированы каким-либо способом, хотя гранатомет АГС должен был управляться удаленно с места наводчика внутри корпуса. Для использования всех этих систем вооружений Объект 781 имел экипаж в составе семи человек - водитель, а также по одному оператору на каждую турель. Был создан дополнительный вариант Объекта 781 с одной башней, на которой была установлена пушка с низкой скорострельностью 2А70 в дополнение к автоматической пушке 2А72, и это была конфигурация, которая немного напоминает БМП-3, хотя башня имеет другой дизайн.

Пушка 2А70 может вести огонь через 100-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, а также противотанковыми управляемыми снарядами (ПТУРС). Некоторые источники называют этот вариант Объектом 782, однако другие указывают на то, что это просто еще одна модификация Объекта 781. На этой версии Объекта 781 сохранены места для установки АГС и ПКТ.

Каждый из возможных вариантов Объекта 781 был бы великолепной боевой машиной. Во время испытаний модель с двумя 30-миллиметровыми пушеками оказалась более эффективной, чем вариант со 100-миллиметровой и 30-миллиметровой пушками. Модель с двумя турелями с 30-миллиметровыми пушками может обстреливать до шести отдельных пехотных целей, включая легкобронированную технику. Такую задачу не способна выполнить БМПТ с одной башней и с двумя пушками. Кроме того, независимые пушки увеличивают скорострельность Объекта 781, и по этому показателю он тогда обходит нынешний БМПТ.

Нынешний БМПТ имеет спаренную пушку на башне, однако ее орудия не могут наводиться независимо, и, кроме того, каждое из них ведет огонь одним типом боеприпасов. Таким образом, в боевой обстановке БМПТ, вероятно, сможет использовать лишь поочередно свои пушки, поскольку бронебойные и осколочно-фугасные снаряды имеют разные баллистические траектории, и это различие увеличивается по мере увеличения расстояния. У Объекта 781 нет подобных ограничений, и поэтому он может поражать цели одновременно бронебойными и осколочно-фугасными снарядами из обеих своих автоматических пушек.

Хотя АГС не стабилизирован, он также представляет собой эффективное средство для подавления пехоты, что было доказано во время боевых действий в Афганистане. Нынешней БМПТ имеет больше возможностей для борьбы с танками - у него для этого наготове четыре ракеты, а у Объекта 781 - только две. Ракеты, размещенные на БМПТ, более современные, чем те, которыми располагает Объект 781.

Несмотря на многочисленные преимущества, Объект 781 так и не дошел до стадии пилотного производства, а произошло это из-за закрытия цеха по производству военной техники на Челябинском тракторном заводе. Все материалы были направлены на Уралвагонзавод (УВЗ), где они оказались на полке. Интерес к противопехотному танку вновь возник только после российской военной операции в Чечне. На основе полученного опыта был создан БМПТ под обозначением Объект 199. Объект 781 был восстановлен и в настоящее время находится в танковом музее УВЗ.

Чарли Гао (Charlie Gao) изучал политологию и компьютерные науки в Гриннеллском Колледже (Grinnell College). Он часто выступает в средствах массовой информации с комментариями по вопросам обороны и национальной безопасности.

The National Interest, США