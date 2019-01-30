Хуаньцю шибао (Китай): проход американского корабля в Тайваньском проливе – бесполезная демонстрация геополитической мощи

В четверг американский эсминец «Мак Кэмпбелл» и судно снабжения «Уолтер С. Дил» прошли через Тайваньский пролив. США заявили, что таким образом они продемонстрировали «приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону». Однако невооруженным взглядом видно, что за этими красивыми словами спрятана самая настоящая провокация, сообщает «Хуаньцю шибао». Как отреагирует Китай?

В четверг американский эсминец "Мак Кэмпбелл" и судно снабжения "Уолтер С. Дил" прошли через Тайваньский пролив. Подобное появление американских кораблей в проливе первое в этом году, всего с октября 2018 года такие проходы совершались три раза. Уже много лет американские корабли не появлялись в Тайваньском проливе настолько часто.

Середина пролива не принадлежит КНР, поэтому там могут беспрепятственно проходить гражданские и военные корабли других стран. Настоящей целью прохода по проливу американских военных кораблей была демонстрация своей геополитической мощи. В четверг США заявили, что таким образом они продемонстрировали "приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". Однако невооруженным взглядом видно, что за этими красивыми словами спрятана самая настоящая провокация.

США стали чаще показывать свою мощь в прибрежных китайских водах, что производит отрицательный эффект. Такое недружелюбное поведение, без сомнения, может негативно сказаться на взаимном доверии между США и Китаем, вызвать неприятие китайской общественностью политики, проводимой Вашингтоном в отношении Китая. В целом китайцы хорошо относятся к США, однако появление американских военных кораблей в Тайваньском проливе вызвало у них недовольство, эти действия нанесли урон репутации США в глазах китайцев.

Подобные действия Соединенных Штатов не радуют Китай, но и не пугают. Вместе с увеличением военной мощи КНР, снижается устрашающий эффект от проходов американских военных кораблей по Тайваньскому проливу. Сейчас вряд ли удастся найти хоть одного китайца, которого пугали бы американские военные корабли.

Все более призрачными становятся надежды Вашингтона с помощью кораблей военного флота установить принцип "свободной навигации" в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. Этими действиями армия США пытается повысить уровень напряженности в регионе, однако удается им это все хуже и хуже. Уже никто не верит, что таким образом Соединенным Штатам удастся запугать материковый Китай, но все больше людей бояться, что это может привести к геополитическим потрясениям в регионе.

Все больше тайваньцев опасаются, что повышение напряженности в Тайваньском проливе может угрожать интересам острова. Радикальные силы, ведущие борьбу за независимость Тайваня, были бы рады такому развитию событий, но все больше людей теряют уверенность в том, что именно такими методами удастся навеять страх на материковый Китай. Их пугает неопределенность, которую несут с собой набирающие обороты геополитические игры в Тайваньском проливе.

Каждый раз, когда американский военный корабль проходит по Тайваньскому проливу или вблизи принадлежащих Китаю рифов в Южно-Китайском море, за их передвижением следит военный корабль материкового Китая. Если американский корабль действует в рамках правил, то наблюдение за ним ослабевает. Но как только американский корабль приближается к рифам на расстояние менее 12 морских миль, или, проходя по Тайваньскому проливу, поднимает в воздух палубный самолет, наблюдение за ним со стороны НОАК усиливается, вследствие чего усиливается и противостояние сторон, а также риск того, что ситуация выйдет из-под контроля.

В сентябре прошлого года вблизи от рифов в Южно-Китайском море американский военный корабль подошел к китайскому на расстояние нескольких десятков метров. После этого события, США стали перекладывать всю вину на китайскую сторону, упрекая ее в "непрофессионализме" и попытке "провокации", в то время как в реальности американские корабли демонстративно плавают вблизи китайских берегов, что неизбежно вызовет у Китая ту или иную реакцию, обусловленную желанием показать суверенитет и государственную волю, показать, что это США, а не Китай подошли к берегам другого государства и создали угрозу его безопасности.

Появлением у китайских берегов американские корабли и самолеты могут навлечь на себя неприятности и привести к непредвиденным результатам в китайско-американских отношениях. Те методы, с помощью которых действует США могут снизить уровень взаимного стратегического доверия между армиями двух стран, а также серьезно повысить степень тактической защищенности передовых подразделений. В дальнейшем те представления, которые устраивает палубная авиация американцев, могут стать самой серьезной и не поддающейся контролю угрозой для китайской стороны.

Если США не намерены начать открытое стратегическое противостояние и не хотят довести дело до военного конфликта, то им необходимо ограничить себя в подобных демонстрациях военной мощи у китайских берегов. В первую очередь нужно соблюдать правила "провозглашенной свободы навигации", и не приводить к более серьезным нарушениям в будущем. США должны самостоятельно отказаться от подобных антагонистических действий, сократить уровень угрозы, которую несут их действия.

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