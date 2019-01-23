Российские военные провели на Балтике учение с комплексами "Бал" на фоне захода в море эсминцев США

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Ракетные комплексы "Бал" Балтийского флота отработали уничтожение морских целей на фоне захода двух эсминцев США в Балтийское море, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"Расчеты ракетных комплексов в ходе выполнения учебно-боевой задачи совершили марш на полигон. По прибытию в заданный район расчеты выполнили нормативы по развертыванию береговых ракетных комплексов, определению данных для ракетной стрельбы для электронных пусков крылатых ракет по морской цели и их условное поражение", - сообщили в пресс-службе.

"Кроме того, отрабатывались вопросы оперативной смены позиций и выход из-под ответного удара условного противника. Тренировка проводилась по плану проверки боеготовности подразделений ракетного соединения", - добавили в пресс-службе.

Всего по данным военных, в тренировке было задействовано до 50 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники.

Комплекс "Бал" предназначен для сил береговой обороны с целью защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и противодесантной обороны побережья.

Ранее в национальном центре управления обороной РФ сообщили "Интерфаксу", что корветы "Бойкий" и "Сообразительный" взяли на сопровождение два американских эсминца, вошедших в Балтийское море.

Ракетные эсминцы "Портер" и "Грейвли" оснащены системой ПРО "Иджис" и способны нести до 56 крылатых ракет "Томагавк".

"Портер" (USS Porter DDG-78), наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Дональд Кук", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Эсминец "Грейвли" (USS Gravely DDG-107) является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.

Между тем 19 января российские военные сообщили о слежении за эсминцем США "Дональд Кук" в Черном море.

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении НЦУО РФ.

"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО "Дональд Кук" в зоне ответственности Черноморского флота, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота", - заявили российские военные.