Шестой за год: что делают корабли США в Черном море
В Черное море идет американский эсминец
В Черное море уже в шестой раз за этот год вошел американский военный корабль. На этот раз - эсминец USS Porter. Его, как и всех его предшественников, сопровождает Черноморский флот, а именно сторожевой корабль "Сметливый". В Вашингтоне свои действия объяснили укреплением региональной стабильности.
Черноморский флот сопровождает эсминец ВМС США USS Porter, который вошел в акваторию Черного моря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Непосредственный контроль за действиями американского корабля осуществляет сторожевой корабль "Сметливый".
Шестой флот США накануне сообщил в своем твиттере, что эсминец проходил через Босфорский пролив в Черное море. "USS Porter начал переход в Черное море. Это шестой раз в 2019 году, когда в Черное море зайдет корабль американского ВМФ. Эти развертывания кораблей поддерживают прочные отношения [с союзниками], которые необходимы для укрепления региональной стабильности", - процитировали в соцсети заявление командира шестого флота, вице-адмирала Лизы Франчетти.
Пользователь Yörük Işık также опубликовал в твиттере фотографии корабля, проходящего мимо Стамбула.
USS Porter - это боевой корабль класса "Арли Берк", оснащенный управляемыми ракетами. Эсминец регулярно принимает участие в военно-морских учениях в акватории Черного моря. Он был спущен на воду в 1997 году. Его длина составляет 153 м, ширина - 20 м. Он способен развивать скорость до 32 узлов. Рассчитан на экипаж в 337 человек. На вооружении эсминца стоят крылатые ракеты "Томагавк".
Но ранее вход в Черное море осуществил другой военный американский корабль - эсминец ВМС США "Карни". Он появился в этой акватории 30 июня, о чем говорят данные сервиса по отслеживанию движения судов MarineTraffic.
По информации шестого флота Соединенных Штатов, "Карни" прибыл туда, чтобы участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019. Представители ВМС США подчеркнули, что участие американских кораблей в учениях призвано "повысить региональную стабильность" в Черном море. Всего в маневрах были задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран. В числе стран-участниц - Франция, Грузия, Украина, Польша, Турция, Великобритания.
"Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов", - сказал РИА "Новости" глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Эсминцы Военно-морских сил США "Грейвли" и "Портер" вошли в южную часть Балтийского моря 21 января. По данным Минобороны России, их взяли на сопровождение силы Балтийского флота. В оборонном ведомстве уточнили, что наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляют корветы ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный".
За два дня до этого в Черное море вошел американский эсминец USS Donald Cook ("Дональд Кук"), оснащенный высокоточными крылатыми ракетами "Томагавк". За кораблем наблюдал российский сторожевой корабль "Пытливый", отметили в сообщении Национального центра управления обороной России.
"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", - подчеркнули военные.
Они уточнили, что USS Donald Cook вошел в Черное море в 20:50 мск.
Еще один заход американского корабля в эту акваторию произошел 7 января. Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry тогда вошел в румынский порт Констанца в Черном море. Официальный представитель шестого флота американских ВМС Кайл Рэйнс назвал его пребывание там законным, передавало издание Navy Times.
"Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международными законами и Конвенцией Монтрё и продолжим это делать", - подчеркнула Рэйнс.
Fort McHenry направили в Черное море 6 января. В шестом флоте пояснили, что корабль призван проводить операции с союзниками "для обеспечения безопасности и стабильности в Европе". "Отправка USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость в отношении безопасности Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - подчеркнули американские военные.
Этот корабль был принят на вооружение в 1987 году.
За действиями USS Fort McHenry следил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", сообщили в Минобороны.
Лидия Мисник
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются