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12.08.2019
Газета.ru

Шестой за год: что делают корабли США в Черном море

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В Черное море идет американский эсминец

В Черное море уже в шестой раз за этот год вошел американский военный корабль. На этот раз - эсминец USS Porter. Его, как и всех его предшественников, сопровождает Черноморский флот, а именно сторожевой корабль "Сметливый". В Вашингтоне свои действия объяснили укреплением региональной стабильности.

Черноморский флот сопровождает эсминец ВМС США USS Porter, который вошел в акваторию Черного моря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Непосредственный контроль за действиями американского корабля осуществляет сторожевой корабль "Сметливый".

Шестой флот США накануне сообщил в своем твиттере, что эсминец проходил через Босфорский пролив в Черное море. "USS Porter начал переход в Черное море. Это шестой раз в 2019 году, когда в Черное море зайдет корабль американского ВМФ. Эти развертывания кораблей поддерживают прочные отношения [с союзниками], которые необходимы для укрепления региональной стабильности", - процитировали в соцсети заявление командира шестого флота, вице-адмирала Лизы Франчетти.

Пользователь Yörük Işık также опубликовал в твиттере фотографии корабля, проходящего мимо Стамбула.

USS Porter - это боевой корабль класса "Арли Берк", оснащенный управляемыми ракетами. Эсминец регулярно принимает участие в военно-морских учениях в акватории Черного моря. Он был спущен на воду в 1997 году. Его длина составляет 153 м, ширина - 20 м. Он способен развивать скорость до 32 узлов. Рассчитан на экипаж в 337 человек. На вооружении эсминца стоят крылатые ракеты "Томагавк".

В январе он заходил в Балтийское море, тогда его взяли на сопровождение силы российского ВМФ.

Но ранее вход в Черное море осуществил другой военный американский корабль - эсминец ВМС США "Карни". Он появился в этой акватории 30 июня, о чем говорят данные сервиса по отслеживанию движения судов MarineTraffic.

По информации шестого флота Соединенных Штатов, "Карни" прибыл туда, чтобы участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019. Представители ВМС США подчеркнули, что участие американских кораблей в учениях призвано "повысить региональную стабильность" в Черном море. Всего в маневрах были задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран. В числе стран-участниц - Франция, Грузия, Украина, Польша, Турция, Великобритания.

В Крыму заход американского эсминца "Карни" в акваторию Черного моря назвали наглым упорством.

"Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов", - сказал РИА "Новости" глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Эсминцы Военно-морских сил США "Грейвли" и "Портер" вошли в южную часть Балтийского моря 21 января. По данным Минобороны России, их взяли на сопровождение силы Балтийского флота. В оборонном ведомстве уточнили, что наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляют корветы ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный".

За два дня до этого в Черное море вошел американский эсминец USS Donald Cook ("Дональд Кук"), оснащенный высокоточными крылатыми ракетами "Томагавк". За кораблем наблюдал российский сторожевой корабль "Пытливый", отметили в сообщении Национального центра управления обороной России.

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", - подчеркнули военные.

Они уточнили, что USS Donald Cook вошел в Черное море в 20:50 мск.

В центре напомнили, что согласно конвенции Монтрё он может находиться там не дольше 21 суток.

Еще один заход американского корабля в эту акваторию произошел 7 января. Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry тогда вошел в румынский порт Констанца в Черном море. Официальный представитель шестого флота американских ВМС Кайл Рэйнс назвал его пребывание там законным, передавало издание Navy Times.

"Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международными законами и Конвенцией Монтрё и продолжим это делать", - подчеркнула Рэйнс.

Fort McHenry направили в Черное море 6 января. В шестом флоте пояснили, что корабль призван проводить операции с союзниками "для обеспечения безопасности и стабильности в Европе". "Отправка USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость в отношении безопасности Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - подчеркнули американские военные.

Этот корабль был принят на вооружение в 1987 году.

На его борту находятся две пушки Mk38, две противовоздушные ракетные установки, пулеметы и зенитный артиллерийский комплекс Phalanx.

За действиями USS Fort McHenry следил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", сообщили в Минобороны.


Лидия Мисник

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