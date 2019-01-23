Источник: первый корабль Starliner компании Boeing полетит к МКС 28 марта

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Первый запуск к МКС американского космического корабля Starliner, создаваемого компанией Boeing по заказу НАСА, в беспилотном режиме планируется в конце марта, в пилотируемом - в конце августа, сообщил РИА Новости в четверг источник в российской ракетно-космической отрасли.

"В рамках летных испытаний корабль Starliner полетит к МКС в беспилотном режиме 28 марта, в пилотируемом - 27 августа", - сказал собеседник агентства.

Ранее НАСА сообщало, что запуск корабля Starliner к МКС в беспилотном режиме намечается на март 2019 года, в пилотируемом - на август 2019 года. Пилотировать корабль будут астронавты НАСА Эрик Боу и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.

Другой космический корабль Dragon-2, спроектированный компанией SpaceX, отправится к МКС в беспилотном режиме 9 февраля, в пилотируемом - в июле. Пилотировать корабль будут астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.