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23.01.2019
РИА Новости

Источник: первый корабль Starliner компании Boeing полетит к МКС 28 марта

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CST 100 Starliner
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing.
Источник изображения: © Flickr / NASA HQ PHOTO

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Первый запуск к МКС американского космического корабля Starliner, создаваемого компанией Boeing по заказу НАСА, в беспилотном режиме планируется в конце марта, в пилотируемом - в конце августа, сообщил РИА Новости в четверг источник в российской ракетно-космической отрасли.

"В рамках летных испытаний корабль Starliner полетит к МКС в беспилотном режиме 28 марта, в пилотируемом - 27 августа", - сказал собеседник агентства.

Ранее НАСА сообщало, что запуск корабля Starliner к МКС в беспилотном режиме намечается на март 2019 года, в пилотируемом - на август 2019 года. Пилотировать корабль будут астронавты НАСА Эрик Боу и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.

Другой космический корабль Dragon-2, спроектированный компанией SpaceX, отправится к МКС в беспилотном режиме 9 февраля, в пилотируемом - в июле. Пилотировать корабль будут астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

17.01.2019
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Страны
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
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