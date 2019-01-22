Daily Star (Великобритания): российские военные корабли взяли на сопровождение два эсминца ВМС США

Комментируя прибытие в Балтийской море двух ракетных эсминцев ВМС США, военный обозреватель подчеркивает, что целью их появления вблизи территориальных вод России является демонстрация силы. США и их союзники по НАТО активизировали свое присутствие в Северной и Восточной Европе, направляя туда войска, самолеты и военные корабли, что в свою очередь усиливает напряженность в отношениях с Россией, говорится в материале.

Два корвета Балтийского флота РФ, "Бойкий" и "Сообразительный, выполняли задачи по сопровождению американских эсминцев "Портер" (Porter) и "Грейвли"(Gravely), сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

На прошлой неделе эсминец "Грейвли" типа "Арли Берк" (Arleigh Burke), оснащенный управляемым ракетным оружием, прошел через Датские проливы по пути следования к Балтийскому морю.

Эсминец зашел в Копенгаген (Дания) в рамках "запланированного посещения порта", говорится в "Твиттере" ВМС США.

Сегодня "Грейвли" и "Портер" вошли в Балтийское море в сопровождении кораблей России, в Калининградском анклаве которой находится ее главная военно-морская база в регионе - Балтийск.

"Силы Балтийского флота взяли под свой конвой "Грейвли" и "Портера", эсминцы ВМС США, которые вошли в южную часть Балтийского моря. Корветы ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный" следят за действиями американских кораблей", - сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Эсминцы, способные нести до 56 ракет "Томагавк" появились вблизи территориальных вод России с целью демонстрации силы. Вооруженные силы США и союзники по НАТО активизировали свое присутствие в Северной и Восточной Европе, направляя туда войска, самолеты и военные корабли, что в свою очередь усиливает напряженность в отношениях с Россией.

Тем временем в Черном море американский эсминец "Дональд Кук" (Donald Cook) находится под пристальным наблюдением российских военных кораблей после прибытия в регион в минувшие выходные.

В минувшие выходные российский сенатор Алексей Пушков предупредил, что американским военным кораблям лучше "держаться подальше" от российской территории. "Американские военные корабли зачастили в Чёрное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Чёрное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов", - написал Пушков на своей странице в "Твиттере".

США и НАТО наращивают свое присутствие в Черном море с тех пор, как Россия захватила три украинских судна в декабре, увеличивая напряженность между Киевом и Москвой. Согласно правилам свободы мореплавания, кораблю разрешается оказывать символическую поддержку украинскому флоту в период повышенной военной активности. Договор Монтре позволяет кораблям США и НАТО оставаться в регионе в течение 21 дня.

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Джошуа Неветт (Joshua Nevett)