Войти
22.01.2019
ИноСМИ

Daily Star (Великобритания): российские военные корабли взяли на сопровождение два эсминца ВМС США

458
0
0
Эсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США "Портер".
Источник изображения: © flickr.com, Official U.S. Navy Page

Комментируя прибытие в Балтийской море двух ракетных эсминцев ВМС США, военный обозреватель подчеркивает, что целью их появления вблизи территориальных вод России является демонстрация силы. США и их союзники по НАТО активизировали свое присутствие в Северной и Восточной Европе, направляя туда войска, самолеты и военные корабли, что в свою очередь усиливает напряженность в отношениях с Россией, говорится в материале.


Два корвета Балтийского флота РФ, "Бойкий" и "Сообразительный, выполняли задачи по сопровождению американских эсминцев "Портер" (Porter) и "Грейвли"(Gravely), сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

На прошлой неделе эсминец "Грейвли" типа "Арли Берк" (Arleigh Burke), оснащенный управляемым ракетным оружием, прошел через Датские проливы по пути следования к Балтийскому морю.

Эсминец зашел в Копенгаген (Дания) в рамках "запланированного посещения порта", говорится в "Твиттере" ВМС США.

Сегодня "Грейвли" и "Портер" вошли в Балтийское море в сопровождении кораблей России, в Калининградском анклаве которой находится ее главная военно-морская база в регионе - Балтийск.

"Силы Балтийского флота взяли под свой конвой "Грейвли" и "Портера", эсминцы ВМС США, которые вошли в южную часть Балтийского моря. Корветы ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный" следят за действиями американских кораблей", - сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Эсминцы, способные нести до 56 ракет "Томагавк" появились вблизи территориальных вод России с целью демонстрации силы. Вооруженные силы США и союзники по НАТО активизировали свое присутствие в Северной и Восточной Европе, направляя туда войска, самолеты и военные корабли, что в свою очередь усиливает напряженность в отношениях с Россией.

Тем временем в Черном море американский эсминец "Дональд Кук" (Donald Cook) находится под пристальным наблюдением российских военных кораблей после прибытия в регион в минувшие выходные.

В минувшие выходные российский сенатор Алексей Пушков предупредил, что американским военным кораблям лучше "держаться подальше" от российской территории. "Американские военные корабли зачастили в Чёрное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Чёрное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов", - написал Пушков на своей странице в "Твиттере".

США и НАТО наращивают свое присутствие в Черном море с тех пор, как Россия захватила три украинских судна в декабре, увеличивая напряженность между Киевом и Москвой. Согласно правилам свободы мореплавания, кораблю разрешается оказывать символическую поддержку украинскому флоту в период повышенной военной активности. Договор Монтре позволяет кораблям США и НАТО оставаться в регионе в течение 21 дня.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Джошуа Неветт (Joshua Nevett)

21.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Дания
Россия
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Бойкий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
NATO
БФ
Похожие новости
20.12.2017
Небоевые потери Минобороны: Кто переиграл Шойгу
23.01.2017
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
18.12.2015
«Уралвагонзавод» гораздо круче «Укроборонэкспорта»
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 11:56
  • 6
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ
  • 22.01 11:52
  • 36
В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57
  • 22.01 11:50
  • 115
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 22.01 11:50
  • 155
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 22.01 11:23
  • 10
США заблокировали поставки SSJ-100 Ирану
  • 22.01 11:18
  • 30
В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара
  • 22.01 10:49
  • 2
Госиспытания первого боевого экзоскелета завершат в России до 2020 года
  • 22.01 10:38
  • 2
Ракетная атака: уничтоженный сирийский "Панцирь" не был готов к бою
  • 22.01 10:36
  • 10
Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34
  • 22.01 09:45
  • 6
Вооружен и очень комфортен: ВМФ России получил цифровой ракетоносец
  • 22.01 09:19
  • 7701
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.01 08:18
  • 3
"Черная вода" хочет снова взяться за оружие
  • 22.01 05:08
  • 82
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 22.01 04:42
  • 1
Система управления диверсификацией ОПК
  • 22.01 04:42
  • 1
Финансы - справочники. Внедряем ERP на промышленном предприятий - шаг 4.