США пытаются отказаться от ядерного паритета с РФ, нужна корректировка военной доктрины - эксперт

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Стратегия развития американской глобальной системы противоракетной обороны (ПРО), опубликованная Пентагоном в новом "Обзоре политики США в сфере ПРО", имеет ярко выраженную конфронтационную антироссийскую направленность, заявил в субботу "Интерфаксу-АВН" генерал-полковник Виктор Есин.

"Этот документ направлен на то, чтобы обесценить усилия России по поддержанию ядерного паритета с Соединенными Штатами и тем самым изменить в свою пользу сложившийся между ними военно-стратегический баланс", - сказал В.Есин, в прошлом - начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения.

По его оценке, "преследуемая при этом цель определена "Стратегией национальной безопасности США", утвержденной американским президентом Дональдом Трампом в конце 2017 года, - обеспечить Соединенным Штатам безраздельное военное превосходство в мире и возможность безнаказанно и сугубо по своему усмотрению, не оглядываясь на международное право, применять военную силу для достижения своих интересов".

"Эти устремления Вашингтона подрывают стратегическую стабильность и будут иметь самые негативные последствия для международной безопасности", - сказал В.Есин.

"Поэтому Россия, как и Китай, и другие ведущие в мире страны, которые не входят в круг союзников и партнеров США, обречены на то, чтобы принять меры по противодействию США. Эти меры должны быть комплексными, начиная от политико-дипломатических, а не только военно-техническими", - считает он.

"Что касается возможных российских военно-технических мер, то о них было сказано президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в его послании Федеральному Собранию страны. Они, в целом, успешно реализуются в рамках выполнения Государственной программы вооружения до 2027 года", - отметил В.Есин.

"Вместе с тем, как представляется, американские планы развития космического сегмента ПРО США, предусматривающие размещение в космосе ударных средств ПРО, потребуют от нас определенной корректировки действующей Государственной программ вооружения", - полагает он.

"Но ограничиться только этим было бы опрометчиво. Следует со всей серьезностью принять во внимание, что и в "Обзоре ядерной политики США", и в "Обзоре политики США в сфере ПРО" приоритеты отданы нанесению превентивных "обезглавливающих" и "обезоруживающих" ударов по территории стран, которые в Вашингтоне относят к своим противникам. И в числе этих противников ныне открыто объявлена Россия", - отметил эксперт.

По его мнению, "эти возникшие реалии требуют адекватной корректировки утвержденной в 2014 году "Военной доктрины Российской Федерации", с внесением соответствующих изменений и в ядерную политику России".

"Сегодня нельзя полагаться только на ответные действия в отношении агрессора, нужны и другие варианты в случае, когда этот агрессор изготовился к нападению на нас", - уверен он.