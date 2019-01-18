Wall Street Journal (США): российско-американский договор о сокращении ядерных вооружений близок к краху

На этой неделе Соединенные Штаты и Россия не сумели продвинуться на переговорах о договоре, который запрещает ракеты средней дальности наземного базирования. Одно из последних соглашений в области контроля вооружений оказалось на грани краха. Авторы «Уолл-стрит джорнал» обеспокоены этой ситуацией и рассказывают, почему Москва и Вашингтон не сумели договориться.

Это один из немногих договоров о контроле вооружений между двумя ядерными державами, который действует до сих пор.

На этой неделе Соединенные Штаты и Россия не сумели продвинуться вперед на переговорах о договоре от 1987 года, который запрещает ракеты средней дальности наземного базирования. Таким образом, одно из последних соглашений в области контроля вооружений между двумя странами оказалось на грани краха.

Переговоры в Женеве состоялись после того, как США предупредили, что 2 февраля начнут выход из договора, если Россия не ликвидирует крылатые ракеты наземного базирования и их пусковые установки, которые, по мнению Вашингтона, нарушают положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Москва заявляет, что не нарушала условия договора, а президент Владимир Путин заявил, что выход США из этого соглашения может положить начало гонке вооружений.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в среду заявил, что Москва предложила американцам проинспектировать эту ракету, известную как 9M729, поскольку Вашингтон заявляет, что она нарушает условия ДРСМД.

Однако заместитель госсекретаря по контролю вооружений и международной безопасности Андреа Томпсон (Andrea Thompson), которая возглавляла американскую делегацию на переговорах, заявила, что ни одно из российских предложений не даст США возможности проверить, соблюдает ли Москва данное соглашение.

"Статическая демонстрация системы ничего не скажет мне о том, как далеко эта ракета может полететь", - заявила Томпсон в телефонном интервью из Брюсселя, где она информировала о переговорах американских союзников. Русские "выберут комплекс и ракету и будут контролировать условия проверки", а это исключает возможность точной оценки, сказала она.

Подписанный в 1987 году президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым договор запрещает США и России создавать и принимать на вооружение ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5 500 километров. Это соглашение в свое время называли переломным событием, ознаменовавшим окончание холодной войны.

Отказ от него будет означать ликвидацию одного из главных соглашений между Россией и США в области контроля вооружений.

Участники прошедших во вторник переговоров не обсуждали договор СНВ-3 о сокращении ядерного оружия большой дальности. Срок действия этого соглашения истечет через два года, но по взаимной договоренности его можно продлить на пять лет. Стороны уже заявили о том, что с продлением СНВ-3 могут возникнуть проблемы.

Как заявляют Соединенные Штаты, ракета 9M729, являющаяся мобильной системой и оснащаемая как ядерными, так и обычными боеголовками, проходила в России испытания на дальности, запрещенной договором РСМД, после чего была развернута.

Организации по контролю вооружений предлагают различные компромиссные решения, чтобы спасти договор.

Томас Кантримен (Thomas Countryman), ранее курировавший в Госдепартаменте вопросы контроля вооружений, предложил план, в рамках которого американские эксперты должны изучить российскую ракету. Если они придут к выводу, что ракета нарушает условия договора, русские должны внести изменения в этот ракетный комплекс, сократив его дальность, или ликвидировать его. Российские эксперты в ответ получат возможность проинспектировать американскую систему противоракетной обороны в Европе, поскольку Москва давно уже заявляет, что ее можно использовать для пуска запрещенных крылатых ракет.

Однако администрация Трампа отказывается от такого подхода, утверждая, что у нее не будет реальной возможности проверить, все ли российские ракеты модифицированы.

"Проверить можно только уничтожение комплекса и ракет", - сказала Томпсон.

Администрация также заявила, что американская система ПРО не нарушает положения соглашения.

Обе стороны пытаются убедить страны Европы, что они выступают за контроль вооружений. Лавров сказал, что отказавшись от инспектирования, Соединенные Штаты создают угрозу стратегическому равновесию между двумя странами. По словам Томпсон, российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым не согласилась с тем, что 9M729 нарушает положения договора.

Между тем Рябков заявил о возможной утрате договора СНВ-3 из-за позиции США, а Вашингтон утверждает, что Москва просто пытается отвлечь внимание от своих нарушений ДРСМД.

Свой материал для статьи предоставил Джеймc Марсон (James Marson).

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Томас Гроув (Thomas Grove), Майкл Гордон (Michael Gordon)