Al Araby: выход из Договора по открытому небу. Что будет дальше?

По мнению автора, отношения между Россией и США достигли опасного рубежа после того, как Москва вслед за Вашингтоном объявила о выходе из Договора по открытому небу. Что этот шаг дает двум странам и почему следует ждать последствий для всего мира — в статье Al Araby Al Jadeed.

Решение США и России выйти из Договора по открытому небу (ДОН) вызвало удивление мировой общественности, так как является неопровержимым доказательством того, что недоверие между двумя государствами достигло невиданного в современной истории уровня. Договор по открытому небу, который был подписан в 1992 году, а ратифицирован только в 2002 году, подписали 34 государства. Он предусматривает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, подписавших его, чтобы контролировать военную деятельность, собирать о ней информацию, а также наблюдать за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Целью договора является содействие укреплению доверия и взаимопонимания между государствами-подписантами ради сохранения глобальной безопасности и стабильности.

Решение о выходе из вышеупомянутого соглашения было принято после того, как США и Россия вышли из двух ядерных договоров, ограничивающих количество стратегических ядерных вооружений обеих стран и способствовавших созданию позитивной атмосферы, которая привела к прекращению гонки ядерных вооружений. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенный между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года, запрещал производство и развертывание ядерных ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5 тысяч километров.

Напомним, что некоторые российские ракеты могли достичь большинства европейских городов. Договор между США и Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан в апреле 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон. Договором было предусмотрено сокращение развернутых ядерных боеголовок до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц, а количество пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков - до 800 единиц. Выход из обоих договоров произошел на фоне взаимных обвинений в нарушении РСМД и отказе от продления СНВ-III.

Соединенные Штаты вышли из РСМД 14 февраля 2019 года, а Россия приняла решение о выходе из договора 2 августа 2019 года. Срок действия СНВ-III истек после того, как сторонам не удалось договориться о его продлении или согласовать альтернативы. Все это вызвало большие опасения в свете обещаний Кремля "восстановить баланс сил" и заставило экспертов ожидать, что после выхода из договоров Россия начнет развертывать пусковые установки ракет средней дальности GLCM и РС-26 "Рубеж", чтобы свести на нет превосходство НАТО. Россия боится, учитывая плачевное состояние ее вооруженных сил, потерпеть поражение в любой сухопутной войне с использованием обычных вооружений. Она начнет производство ядерных боезарядов малой мощности, что приведет к ограниченному использованию ядерного оружия.

6 февраля 2020 года президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Он расширил сферу применения ядерного оружия, определив широкий перечень действий "потенциального противника", которые могут потребовать осуществления ядерного сдерживания, в том числе размещение "потенциальным противником" на территориях других государств наступательных средств (крылатых и баллистических ракет средней и малой дальности, гиперзвуковых летательных аппаратов, ударных беспилотных летательных аппаратов), оружия направленной энергии, средств противоракетной обороны, предупреждения о ракетно-ядерном ударе, ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть использованы против России и (или) ее союзников. Также говорится о том, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Напряженность в американо-российских отношения усилилась на фоне взаимных обвинений в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Москва выразила возмущение тем, что договор выгоден исключительно США и НАТО, в руках которых сосредоточено большое количество военно-морских и военно-воздушных баз, в то время как у нее связаны руки. Россия граничит со странами, в частности, с Китаем, который размещает баллистические ракеты средней дальности, межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты "земля-воздух", угрожающие безопасности страны. В 2007 году президент России Владимир Путин и уже бывший министр обороны Сергей Иванов пригрозили выйти из РСМД, "если договор не станет глобальным соглашением по сдерживаю других государств". В 2008 году Россия нарушила условия договора, когда разработала и представила крылатые ракеты 9M729 (в натовской классификации SSC-X-8 или SSC-8). В 2014 году российские власти отказались обсуждать нарушения условий договора с администрацией президента США Барака Обамы. В 2015 году они создали новый вид вооруженных сил - Воздушно-космические силы (ВКС). В июле 2015 года Россия отправила в Арктику военно-морской флот, включая атомный ледокол, чтобы усилить свое военное присутствие. Ее цель - предоставить российским торговым и военным кораблям неограниченный доступ к Атлантическому и Тихому океанам и обеспечить доступ к энергетическим ресурсам в арктическом регионе.

Россия также использовала торговый коридор со странами Северной Европы и Америки, претендовала на территорию в Арктике площадью более миллиона квадратных километров и объявила о начале производства обычных и ядерных вооружений и крылатых ракет. Здесь идет речь о межконтинентальной тяжелой баллистической ракете "Сармат" и гиперзвуковой аэробаллистической ракете "Кинжал", способной лететь в 10 раз быстрее скорости звука. Максимальная дальность поражения ракеты превышает 2 тысячи километров. Боевая ракета способна осуществлять маневрирование на всех участках местности по всей траектории полета, что делает ее незамеченной для средств обнаружения. Не следует также забывать о гиперзвуковой ракете "Авангард", образующий плазменный "кокон". 18 февраля 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности объявил о необходимости перехода к новому - "пост-западноцентричному" - мировому порядку. Все это делается в надежде убедить США начать переговоры о прекращении размещения противоракетных комплексов в европейских странах и продлении СНВ-III без каких-либо условий, так как ранее Вашингтон настаивал на присоединении к договору Китая.

Соединенные Штаты не закрыли глаза на действия России. В 2015 году они выразили свою позицию в "Стратегии национальной безопасности США", в которой Россия и Китай были названы "противниками" Вашингтона. В 2018 году США подготовили новый Обзор ядерной политики (NPR), после чего приступили к производству ядерных боеголовок малой мощности. В документе говорится, что текущая ядерная стратегия и ядерный арсенал не смогут удержать Россию от двух действий: нанесения ограниченных ядерных ударов для оказания давления на НАТО во время обычных боевых действий и использования ядерного оружия малой мощности для победы над НАТО в случае конфликта обычными вооружениями, если угрозы будут проигнорированы.

Напряженность в американо-российских отношениях будет иметь большие последствия. Во-первых, риск начала новой гонки вооружений, в том числе милитаризация космоса. Во-вторых, начало гонки ядерных вооружений во всем мире, так как ядерные страны по-прежнему недовольны тем, что Соединенные Штаты и Россия обладают 90% всего ядерного оружия в мире. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), Вашингтон располагает 5800 ядерными боеголовками, Москва - 6375, Пекин - 320, Париж - 290, а Лондон - 215. Следует отметить, что и другие страны стремятся вступить в "ядерный клуб" для сохранения баланса ядерного сдерживания. В-третьих, развитие российско-китайских отношений. Россия поддерживает Китай в противостоянии США и финансирует программы по производству дорогостоящего вооружения. Кроме того, необходимо помнить о возможности сползания к ядерной конфронтации, так как есть соблазн использовать ядерное оружие малой мощности для достижения быстрой и всеобъемлющей победы в любом военном конфликте.

Али аль-Абдаллах (علي العبدالله)