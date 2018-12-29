США провели инспекцию в России в рамках Договора СНВ

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - США проинспектировали территорию России в рамках Договора о СНВ, сообщает газета Минобороны РФ "Красная Звезда".

Согласно инфографике, размещённой в издании, за прошедшую неделю на территории России были проведены две внешние инспекции - США и Албании. Они проводились в рамках Договора о СНВ и Венского документа, соответственно.

Договор об СНВ-3 истекает в 2021 году. Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил, что никаких переговоров по продлению его действия в данный момент не ведётся.

Позднее замглавы МИД Сергей Рябков сообщил в интервью "Интерфаксу", что Москва считает, что США нарушили Договор при переоборудовании части носителей ядерного оружия.

По его словам, "продлению Договора должно предшествовать урегулирование проблемы одностороннего вывода из зачета части носителей, которые объявлены переоборудованными таким образом, что российская сторона не может подтвердить необратимость этого переоборудования".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что что на все предложения Москвы начать диалог о продлении ДРСМД и о будущем СНВ из Вашингтона ответа не поступало.

"Я видел заявления о том, что если Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратит свое существование, то СНВ-3 будет под большим вопросом. Создается впечатление, что просто готовится почва для того, чтобы и этот документ в итоге развалить", - сказал российский министр.