Профессионалы: вице-адмирал ВМС США оценила выучку российских военных

Вице-адмирал США отметила профессионализм российских военных

Российские военные летчики и моряки ведут себя профессионально, пересекаясь с американскими военными в международных водах и в небе над Европой. Навыки россиян оценила командующая 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти. Лишь одна встреча, по ее словам, была непрофессиональной, и произошла в воздушном пространстве. Вероятно, речь идет о перехвате американского ЕР-3Е Aries II российским Су-27 год назад.

Профессионализм и выучку российских военнослужащих, военных летчиков и моряков ВМФ отметила командующая 6-м флотом Военно-морских сил США Лиза Франкетти. Интервью с вице-адмиралом опубликовало издание Defense News.

"Я нахожусь на посту командующего около года, и за это время мы (американские военные - "Газета.Ru") имели возможность увидеть, как русские работают в Балтийском, Средиземном и Черном морях. По большому счету, все эти взаимодействия с США были профессиональными и безопасными", - заявила Франкетти.

Она добавила, что лишь одну встречу могла бы классифицировать как непрофессиональную - инцидент произошел в воздушном пространстве над Европой. Вице-адмирал не стала уточнять, о каком именно случае идет речь.

Франкетти добавила, что рассчитывает на дальнейшее профессиональное и безопасное взаимодействие с российскими Вооруженными силами. "Американцы работают в международных водах. Русские работают в международных водах. Я рассчитываю, что мои силы и российские силы будут вести себя безопасно и профессионально", - подчеркнула вице-адмирал.

Упомянутый Франкетти "небезопасный инцидент", по-видимому, произошел в конце января 2018 года. Министерство обороны РФ сообщило, что истребитель ВВС России Су-27 осуществил перехват американского четырехмоторного самолета радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ("Овен") вблизи российских границ.

В ведомстве отметили, что 29 января диспетчер контроля воздушного пространства обнаружил неопознанную цель, движущуюся в сторону российской территории, над нейтральными водами Черного моря. По словам военных, российский самолет приблизился к американскому на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, наблюдая, не нарушит ли самолет границ страны. На аэродром Су-27 вернулся тогда, когда американский самолет изменил траекторию полета и удалился в сторону от российской границы.

В оборонном ведомстве США, в свою очередь, тогда заявили, что российский истребитель приблизился к ЕР-3 на пять футов (около 1,5 м) и пересек его траекторию полета. В результате американскому самолету пришлось пролететь через завихрение от реактивной струи Су-27, передает НСН.

Длительность перехвата, по информации ВМС США, составляла 2 часа 40 минут. В Пентагоне его назвали "небезопасным и непрофессиональным". "Российские вооруженные силы имеют право осуществлять операции в международном воздушном пространстве, однако должны вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", - отметили в ведомстве.

Инцидент над Черным морем также прокомментировали в Госдепартаменте, где перехват также назвали "опасным". Представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт сообщила, что российские военные "пренебрегли международными нормами и грубо нарушили соглашения о предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".

В пресс-службе Минобороны РФ опровергли обвинения американской стороны и заявили, что полет российского истребителя был безопасным для американского самолета-разведчика США. Кроме того, считают в Минобороны, действия российского истребителя были стандартными и "абсолютно законными".

Кроме того, в ведомстве напомнили о воссоединении Крыма с Россией и посоветовали учитывать этот факт при полетах у рубежей России.

"Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры. Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства Российской Федерации", - подчеркнули в Минобороны.

Военный эксперт фонда "Народная дипломатия", представитель экспертно-аналитического клуба "Будущее сегодня" Сергей Простаков заявил, что военные США наладили с Россией эффективные каналы коммуникации, несмотря на агрессивный характер политики Вашингтона, передает ФАН.

"Военные США наладили наиболее эффективные каналы коммуникации, руководствуясь практическими соображениями. Кроме того, вполне в духе "холодной войны" они стараются избегать угрозы прямого военного столкновения, осознавая его риски. Поэтому слова Лизы Франкетти прозвучали вполне соответствующим действиям военных США образом, и воспринимать их стоит как констатацию очевидного факта", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что российские военные при министре обороны Сергее Шойгу повысили свою боеготовность, профессионализм и эффективность благодаря постоянной подготовке и участию в антитеррористических операциях на Ближнем Востоке.

Ярослав Медведев