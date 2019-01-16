Войти
16.01.2019
ТАСС

Штурмовые и ударные вертолеты начали отработку сложного пилотажа в Горном Алтае

50
0
0
Ми-35М, Ми-8АМТШ-В и Ми-17В-5
Ми-35М, Ми-8АМТШ-В и Ми-17В-5.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Во время тактического учения экипажи совершат более 50 вылетов

ТАСС, 15 января. Экипажи транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ-В "Терминатор" и ударных вертолетов Ми-24П "Крокодил" отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, приступили к отработке сложного пилотажа в Горном Алтае, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦВО во вторник.

"Экипажи отрабатывают задачи по ведению воздушной разведки, поиску и эвакуации пострадавших, перевозке грузов на внешней подвеске, десантированию личного состава в условиях постоянно меняющегося атмосферного давления, направления и скорости ветра", - сообщает пресс-служба.

На занятия привлечены пять транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ-В и ударных Ми-24П вертолетов отдельного авиаполка ЦВО.

По данным пресс-службы ЦВО, полеты в горах осложняет разреженность воздуха, резкий перепад температур и изменение метеорологической обстановки, ограниченность размеров посадочных площадок и подходов к ним. Во время тактического учения летчики совершат свыше 50 вылетов.

15.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-24
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
26.04.2018
Вертолеты Ми-24 и Ми-8 нанесли ракетно-бомбовый удар на учениях в Сибири
15.11.2017
В Таджикистане пройдет официальное открытие учений ОДКБ
06.09.2017
В Кемеровской области началось учение мотострелков и авиации ЦВО с привлечением более 2 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники
28.10.2016
День армейской авиации ВКС России. Досье
23.08.2016
На учения стран ОДКБ из Сибири в Белоруссию перебросили два "Терминатора" и два Ми-24
01.04.2013
«Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ): Company Profile
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 01:37
  • 91
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 16.01 01:23
  • 9
Источник: Роскосмос и РКК "Энергия" начали разработку концепции лунного корабля "Союз"
  • 16.01 01:15
  • 10
Дальний и беззащитный восток
  • 16.01 01:09
  • 19
Чем обновленный "Ночной охотник" может превзойти американский "Апач"
  • 16.01 00:13
  • 1
Создание Ил-114-300 получило новый сильный импульс
  • 15.01 23:15
  • 39
Американский флот дал залп "золотыми болванками"
  • 15.01 23:11
  • 6
СВ США намерены резко увеличить количество РСЗО в боевом составе
  • 15.01 21:52
  • 2
Глава ЦНИИТОЧМАШ: испытания самоходки для ВДВ "Лотос" начнутся в этом году
  • 15.01 21:37
  • 5
Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией
  • 15.01 21:05
  • 16
790-й истребительный авиационный полк в Хотилово начал получение истребителей Су-35С
  • 15.01 20:30
  • 1
Фрегат "Адмирал Григорович" встаёт на плановый ремонт
  • 15.01 20:23
  • 1
Индийская армия меняет "Весло"
  • 15.01 19:32
  • 1
На вооружение армейского корпуса Балтийского флота поступило более 30 танков Т-72Б
  • 15.01 19:17
  • 6
Фрегат с возможностями крейсера: что умеет "Адмирал Макаров"
  • 15.01 19:04
  • 6
Армия США заключила новый контракт на поставку израильских КАЗ Trophy