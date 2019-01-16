Штурмовые и ударные вертолеты начали отработку сложного пилотажа в Горном Алтае

Во время тактического учения экипажи совершат более 50 вылетов

ТАСС, 15 января. Экипажи транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ-В "Терминатор" и ударных вертолетов Ми-24П "Крокодил" отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, приступили к отработке сложного пилотажа в Горном Алтае, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦВО во вторник.

"Экипажи отрабатывают задачи по ведению воздушной разведки, поиску и эвакуации пострадавших, перевозке грузов на внешней подвеске, десантированию личного состава в условиях постоянно меняющегося атмосферного давления, направления и скорости ветра", - сообщает пресс-служба.

На занятия привлечены пять транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ-В и ударных Ми-24П вертолетов отдельного авиаполка ЦВО.

По данным пресс-службы ЦВО, полеты в горах осложняет разреженность воздуха, резкий перепад температур и изменение метеорологической обстановки, ограниченность размеров посадочных площадок и подходов к ним. Во время тактического учения летчики совершат свыше 50 вылетов.