Вторую тяжелую ракету "Ангара А5" с новым разгонным блоком запустят в декабре 2019 года

На космодроме "Плесецк" готовятся через год запустить вторую тяжелую ракету "Ангара А5", сообщили "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Второй запуск тяжелой ракеты "Ангара А5" запланирован на декабрь 2019 года. Ей предстоит вывести на орбиту габаритно-весовой макет космического аппарата", - сказал собеседник агентства.

"При создании базового модуля разгонного блока 14С48 для "Ангары А5" были использованы наработки, полученные при создании других разгонных блока, в том числе РБ 11С861-03 для "Протона-М""

По его данным, во время пуска впервые предполагается испытать разгонный блок нового типа, разработкой которого занимается РКК "Энергия". "Речь идет о новом разгонном блоке, который сейчас создается на базе модели ДМ-03", - уточнил источник.

При этом на космодроме также начались работы по дооборудованию стартового комплекса, чтобы обеспечить заправку нового разгонного блока.

Между тем другой источник в ракетно-космической отрасли подтвердил "Интерфаксу", что отдельные составные части новой тяжелой ракеты уже изготовлены. "В частности в Центре Хруничева уже проводятся испытания составных частей носителя", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Красмаш" завершает создание макета базового модуля разгонного блока для ракеты "Ангара А5", которая сменит РН "Протон-М". "Сейчас в цехе N39 завершается изготовление базового модуля макета разгонного блока для виброиспытаний. На нем проведено макетирование, включающее, в том числе, эталонирование трубопроводов (порядка 79 трубопроводов), пневмощитка и платы продувки", - сообщил руководитель одной из рабочих групп опытно-конструкторской работы по созданию нового РБ Александр Запорожский, чьи слова приводит журнал "Синева" - издание предприятия "Красмаш".

Он отметил, что при создании базового модуля разгонного блока 14С48 для "Ангары А5" были использованы наработки, полученные при создании других разгонных блока, в том числе РБ 11С861-03 для "Протона-М".

"Так, в новом "разгоннике" увеличены топливные баки, изменилась пневмогидросистема. Предполагается его дальнейшая модернизация с использованием нового маршевого двигателя 11Д58МФ с улучшенными энергетическими характеристиками", - сказал А. Запорожский.

"Ангара" - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырёх классов - от лёгкого до тяжёлого - в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 ("Ангара 1.1") до 35 ("Ангара А7") тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома "Плесецк"). Головным разработчиком и производителем РН семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева.

Различные варианты "Ангары" реализуются с помощью различного числа универсальных ракетных модулей (УРМ) (УРМ-1 - для первой ступени, УРМ-2 - для второй и третьей) - один модуль для носителей лёгкого класса ("Ангара 1.1" и 1.2), три - для носителя среднего класса ("Ангара А3") и пять - для носителя тяжёлого класса ("Ангара А5").