В Москве назвали реакцию британских СМИ на новогодний календарь Минобороны РФ формированием образа врага

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Статья в британской Daily Mail, в которой новогодний календарь Минобороны называется "посланием Путина", это часть кампании по формированию образа врага, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если британские журналисты в качестве интересного аспекта сами выбрали этот месседж, и перевели его для себя таким образом, то это проблемы не календаря министерства обороны", - сказала М.Захарова на брифинге в среду.

"Огромное количество событий происходит в нашей стране. Почему все время мы сталкиваемся с одной и той же ситуацией: отсутствием позитивных новостей из России на страницах, в частности, британских СМИ?", - сказала она.

"Это - выборка, которая специально подразумевает формирование образа нашей страны в качестве потенциального агрессора", - заключила М.Захарова.

Минобороны России накануне в своем аккаунте в Instagram опубликовало календарь "Армия России" на 2019 год, на страницах которого изображены военнослужащие и военная техника с юмористическими подписями.

В календарь, в частности, попали фото ракетного комплекса, подписанное "Доставка грузов в любую точку мира", девушек с военного парада, подписанное "Стрельба глазами - тайное оружие Кремля", детей в военной форме ("Подготовка к параду 9 мая 2033 года") и девушки-снайпера ("От некоторых женщин сносит голову").

Британская Daily Mail назвала календарь Минобороны РФ "жутким рождественским посланием Путина", адресованным Западу.