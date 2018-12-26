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26.12.2018
ТАСС

Минобороны представило календарь "Армия России" на 2019 год

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Источник изображения: © Минобороны России РФ

На страницах календаря изображена, в частности, российская военная техника

Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.

"Рады представить вам наш оригинальный календарь "Армия России" на 2019 год, который можно скачать в высоком разрешении!" - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

На страницах календаря изображена, в частности, российская военная техника.

Источник изображения: © Минобороны России РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

 

25.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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