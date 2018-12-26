Минобороны представило календарь "Армия России" на 2019 год

На страницах календаря изображена, в частности, российская военная техника

Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.

"Рады представить вам наш оригинальный календарь "Армия России" на 2019 год, который можно скачать в высоком разрешении!" - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

На страницах календаря изображена, в частности, российская военная техника.

Источник изображения: © Минобороны России РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Источник изображения: © Министерство обороны РФ