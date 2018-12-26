Минобороны представило календарь "Армия России" на 2019 год
На страницах календаря изображена, в частности, российская военная техника
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
"Рады представить вам наш оригинальный календарь "Армия России" на 2019 год, который можно скачать в высоком разрешении!" - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
На страницах календаря изображена, в частности, российская военная техника.
Источник изображения: © Минобороны России РФ
Источник изображения: © Министерство обороны РФ
Источник изображения: © Министерство обороны РФ
Источник изображения: © Министерство обороны РФ
Источник изображения: © Министерство обороны РФ
Источник изображения: © Министерство обороны РФ
Источник изображения: © Министерство обороны РФ
Источник изображения: © Министерство обороны РФ
Источник изображения: © Министерство обороны РФ
Источник изображения: © Министерство обороны РФ
Источник изображения: © Министерство обороны РФ
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