«Увлекательно, красочно, похоже на правду, но отношения к реальности не имеет»

АПЛ «Курск» в плавучем доке ПД-42 перед началом буксировки на утилизацию, 26 апреля 2002 года.

Что не так с версией о столкновении «Курска» с подлодкой НАТО

Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов смоделировал ситуацию, при которой атомная подводная лодка «Курск» погибла от столкновения с субмариной НАТО. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил эту версию.

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 949А «Курск», вооруженная противокорабельными крылатыми ракетами «Гранит», затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море в 175 километрах от главной базы Северного флота - Североморска. Субмарина легла на грунт на глубине 108 метров. По официальной версии, катастрофа произошла в результате взрыва компонентов топлива торпеды типа 65-76, который и привел к последующей детонации всего боекомплекта торпед АПЛ. Все 118 членов экипажа погибли.

Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что «Курск» столкнулся с подлодкой НАТО и ее название ему известно «с вероятностью 90%». Однако, «чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их», а он этого сделать не может.

По его предположению, субмарина альянса следила за российской, но слишком сильно приблизилась к ней, «либо маневр «Курска» привел к потере контакта».

«Ну он слышит, слышит, слышит, слышит и следит: вот «Курск», вот лодка. А потом «Курск» совершает какие-то действия, маневр какой-то или действия технические, что у него меняется или пропадает, или снижается уровень шумности. Он перестает его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот, вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну, я моделирую», - так объяснил эту ситуацию адмирал Вячеслав Попов в интервью РИА «Новости».

Надо отметить, что версия о столкновении «Курска» с субмариной другого государства отрабатывалась некоторыми специалистами ВМФ еще в августе 2000 года. Однако даже тогда представители флота, что называется, владевшие ситуацией, в частных беседах говорили - «увлекательно, красочно, очень похоже на правду, но отношения к реальности не имеет».

12 августа 2000 года в районе учений сил Северного флота находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании.

Если АПЛ «Курск» была отправлена в полигон боевой подготовки для выполнения тех или иных курсовых и боевых задач, и при этом существовали риски, то командование Северного флота должно было обеспечить безопасность нахождения АПЛ в этом районе Баренцева моря.

Силы и средства для этого тогда были. В частности, в тот момент времени в боевом составе СФ существовала целая 2-я дивизия противолодочных кораблей (большие противолодочные корабли «Адмирал Левченко», «Адмирал Чабаненко», «Вице-адмирал Кулаков», «Североморск», «Адмирал Харламов»).

Вскоре после катастрофы 12 августа 2000 года моряки сфотографировали атомную подводную лодку «Курск», находящуюся на дне Баренцева моря. Картина была без всякого преувеличения просто жуткая - носовая часть субмарины вплоть до рубки была разворочена вдребезги и представляла собой металлические лохмотья. Впоследствии эту часть корабля перед подъемом субмарины на поверхность моря пришлось обрезать прямо на дне.

А если бы «Курск» столкнулся с другой подводной лодкой, то и эта субмарина получила бы тоже более чем существенные повреждения корпуса. Более того, на дне Баренцева моря в этом случае непременно бы остались какие-либо фрагменты корпуса этой неустановленной подлодки.

А между тем поверхность дна в районе гибели «Курска» была вскоре после катастрофы тщательно обследована, и никаких деталей, которые бы принадлежали другой субмарине, при самых тщательных поисках обнаружить не удалось.

Были разве что найдены ржавые железные предметы, которые по своему состоянию и возрасту могли быть отнесены к периоду Второй мировой войны.

При этом надо отметить, что столкновения подводных лодок отечественного Военно-морского флота с американскими субмаринами неоднократно фиксировались в 1990-х годах. К примеру, в феврале 1992 года в полигоне боевой подготовки Северного флота АПЛ К-276 (субмарина проекта 945 «Кострома») столкнулась с американской АПЛ SSN-689 Baton Rouge (типа Los Angeles).

В 1993 году АПЛ «Борисоглебск» (К-496, по другим данным, К-407 проекта 667БДР «Кальмар») в полигоне боевой подготовки столкнулась с атомной подводной лодкой ВМС США SSN-646 Grayling. Но ни в первом, ни во втором случае таких катастрофических последствий, как с АПЛ «Курск» 12 августа 2000 года, не последовало.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок