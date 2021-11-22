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РИА Новости

Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО

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Башня АПЛ "Курск" после поднятия и транспортировки в порту Росляково
Башня АПЛ "Курск" после поднятия и транспортировки в порту Росляково.
Источник изображения: © AP Photo / Pool

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, ее название известно "с вероятностью 90%", заявил в интервью РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, командовавший в то время Северным флотом.

"Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях Северного флота, погибли.

"Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта... Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском", - сказал Попов.

Еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов говорил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно". Однако тогда адмирал не указал ее принадлежность и тот факт, что фактически знает ее название.

По данным российских и иностранных СМИ, в районе учений находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что министерство обороны России запросило у Пентагона разрешение на инспекцию подлодок Memphis и Toledo, однако получило отказ, было заявление, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, сообщал портал.

Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, озвученной в июле 2002 года, АПЛ "Курск" погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Правительственная комиссия приняла также решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины.

По мнению специалистов, подрыв фрагментов был необходим с точки зрения безопасности мореплавания, так как на дне могли оставаться неразорвавшиеся торпеды. Место гибели субмарины находится в центре района активного судоходства и рыбного промысла.

Столкновения советских (российских) подлодок происходили неоднократно и раньше. В частности, в феврале 1992 года в полигоне боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море столкнулась АПЛ К-276 с американской АПЛ Baton Rouge типа Los Angeles. В 1993 году АПЛ "Борисоглебск" отрабатывала задачи боевой подготовки опять же в своем полигоне и получила удар в корпус. Расследование установило, что атомная подлодка ВМС США Grayling следила за "Борисоглебском", потеряла его из виду и столкнулась с ним. Однако эти и другие происшествия не имели таких катастрофических последствий, как в ситуации с "Курском".

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13 комментариев
№1
22.11.2021 07:41
Еще немного времени и торпедную атаку признают
+1
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№2
22.11.2021 12:53
Какие однако чахлые АПЛ у России. Вон "Сан-Франциско" на полном ходу да ещё на глубине в 160 метров приложилась о подводную скалу, и ничего. Не взорвалась аки "Курск". Благополучно всплыла и своим ходом дошла до базы. А как же двойные ударостойкое корпуса сов/рос. АПЛ? Вообщем врет как дышит этот Попов. Надо на что то или на кого то свалить рас....во!
-4
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№3
22.11.2021 12:59
Цитата, Восход сообщ. №1
Еще немного времени и торпедную атаку признают
Восход официально ни кто ни чего не признал ,документов ни каких нет.
Пока есть только версии адмиралов ,которые у самих возможно рыльце в пушку
Цитата, q
Так, вице-адмирал Валерий Дмитриевич Рязанцев (член комиссии по расследованию причин катастрофы АПЛ «Курск», 25 лет служил на подводных лодках Тихоокеанского флота, в данный момент заместитель начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ (по военно-морскому флоту) написал в 2005 году книгу «В кильватерном строю за смертью». Она посвящена трагедии АПЛ «Курск» и предпосылкам, унёсшим жизни 118 человек. В книге дан подробный анализ действий экипажа, флотских начальников и спасателей. Исходя из представленной в книге картины, адмирал В. А. Попов и ряд других начальников Северного флота и ВМФ несут непосредственную ответственность за безобразную учебно-боевую подготовку на флоте, пренебрежение требованиями безопасности уставных документов ВМФ и предписаниями Главного штаба ВМФ при проведении учений и личную некомпетентность при управлении средствами флота во время спасательной операции АПЛ «Курск», граничащую с преступной халатностью
Рязанцев В. Д. В кильватерном строю за смертью
+1
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№4
22.11.2021 13:28
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
Восход официально ни кто ни чего не признал ,документов ни каких нет.
Документы есть о том, что Попов поднял всю противолодочную авиацию СФ (что могла оторваться от аэродромов) и оповестил партнеров (как полагается по договору), что полеты будут совершаться с ядерным оружием.

После этого адмиралов, включая Попова начали задвигать, успокаивать и заставлять соглашаться на компромисс с совестью.
+2
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№5
22.11.2021 13:40
Цитата, Восход сообщ. №4
Документы есть о том
Можете привести эти документы, а не пересказы СМИ, Попова и бывших военных.
Цитата, Восход сообщ. №4
После этого адмиралов, включая Попова начали задвигать, успокаивать и заставлять соглашаться на компромисс с совестью.
То есть Попова совесть не грузла когда при его непосредственном участие флот дошел до того состояния в котором он был? И его совесть не мучила о том распиздяй.тве во время спасательной операций.
Я не знаю правду, но это получается как Чубайс сейчас сказал бы что он не виноват в приватизаций и на самом деле все делал по другому.
Не знаю,буду ждать, к тому же сам Попов сказал что никаких доказательств у него нет.
0
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№6
22.11.2021 13:50
Цитата, Сергей-82 сообщ. №5
Можете привести эти документы, а не пересказы СМИ, Попова и бывших военных.
Обратитесь в ОРД СФ, если они эти документы рассекретили.
0
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№7
22.11.2021 13:56
Цитата, Восход сообщ. №6
Обратитесь в ОРД СФ, если они эти документы рассекретили.
А с чего  я буду обращаться, вы пишите про документы, с вас и спрос.
Если их нет в свободном доступе ,то констатируем что на сегодняшний день нет ни каких документальных подтверждений для общества.
При чем сам Попов говорит  что доказательств у него НЕТ.
0
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№8
22.11.2021 14:15
Цитата, Восход сообщ. №4
и оповестил партнеров (как полагается по договору), что полеты будут совершаться с ядерным оружием.
Вы серьезно? Ну подумайте. Его в тюрьму надо было сразу.
0
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№9
22.11.2021 14:16
Цитата, Сергей-82 сообщ. №7
А с чего  я буду обращаться, вы пишите про документы, с вас и спрос.
Если их нет в свободном доступе ,то констатируем что на сегодняшний день нет ни каких документальных подтверждений для общества.
При чем сам Попов говорит  что доказательств у него НЕТ.
Простой логический вопрос - зачем потребовалось проводить сложнейшую дорогостоящую операцию по отрезанию у лежащей на грунте АПЛ носовой части?

Официальное объяснение годится разве что для наивных и слабоумных.

Все, что можно было, в носовом отсеке уже сдетонировало, а что не сдетонировало (если таковое осталось) можно было спокойно вытащить в условиях завода.

Граниты ведь никто под водой не вытаскивал, хотя они тоже пережили удар и взрыв...

Лодку подняли вместе с Гранитами, доставили в месте с ними в СРЗ. Хотя суммарная мощность их БЧ намного превосходила мощность БЧ торпед.

Так зачем потребовалось отрезать развороченный нос, в котором ничего взрывоопасного  не осталось? Разве только чтобы...
+3
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№10
22.11.2021 14:17
Цитата, gvinpin сообщ. №8
Вы серьезно? Ну подумайте. Его в тюрьму надо было сразу.
Совесть - его тюрьма.
0
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№11
22.11.2021 14:25
0
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№12
22.11.2021 15:40
Цитата, Восход сообщ. №9
Простой логический вопрос - зачем потребовалось проводить сложнейшую дорогостоящую операцию по отрезанию у лежащей на грунте АПЛ носовой части?
Предоставьте документы что там и как было в каком состояние на Курске, потом отвечу.
А по всему остальному ,еще раз ДОКАЗАТЕЛЬСТВА .
0
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№13
22.11.2021 20:07
"...— почему после катастрофы с «Курском» американцы отказались от работ по созданию новой системы противоракетной обороны, на которую уже были израсходованы огромные средства?

— чем был вызван спешный приезд директора ЦРУ Джорджа Тенета в Москву (официально он прилетел в нашу страну 18 августа 2000 года)?

— почему после катастрофы с «Курском» Запад почти сразу списал с России долги в сумме 10 миллиардов долларов?..."
     https://svpressa.ru/war21/article/316926/
0
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