Миротворцы ЦВО на полигоне под Самарой отработали ведение "гуманного" огня по противнику

Огонь велся из винтовок СВД и модернизированных винтовок АСВК-М, активно применялись современное оптическое оборудование и тепловизионные приборы

САМАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Снайперы миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО) провели специальные учения на Рощинском полигоне в Самарской области, в ходе которых учились вести "гуманный" огонь, направленный на остановку наступления противника без причинения ему ранений, несовместимых с жизнью. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"Задача миротворцев - обеспечить мир между враждующими сторонами. Как правило, наш противник - это не боевики, не террористы. Наша задача, в первую очередь, заставить этих людей, которые по каким-либо причинам взяли в руки оружие, одуматься, не совершать глупых поступков", - цитирует пресс-служба командира подразделения снайперов капитана Андрея Мутина.

Для выполнения практических действий на полигоне под Самарой была создана условная буферная зона. Снайперы отрабатывали подготовку основных и запасных огневых позиций и тренировались стрелять так, чтобы испугать условного противника или нанести ему несмертельные ранения в ноги. Огонь велся из винтовок СВД и модернизированных винтовок АСВК-М, активно применялись современное оптическое оборудование и тепловизионные приборы. По данным пресс- службы, всего в маневрах на Рощинском полигоне приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих, включая снайперов.

Бригада под Самарой является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках РФ. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.