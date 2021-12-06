Войти
Интерфакс-АВН

Свыше 700 снайперов проводят учения в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях

267
0
0
Снайперы ВС РФ
Снайперы ВС РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - В четырех регионах России стартовали учения снайперских подразделений, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Военнослужащие снайперских подразделений общевойсковой армии ЗВО приступили к проведению масштабных учений в рамках сборов в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. (...) К сборам привлечено свыше 700 военнослужащих", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в ходе учений более опытные снайперы проведут курсы по специальной, тактической и огневой подготовке для молодых военнослужащих.

"Специальные курсы включают в себя изучение и практическое применение комплексов разведки, управления и связи КРУС "Стрелец-М", подготовку и маскировку огневых позиций, изучение специальных методик по противостоянию снайперам условного врага, стрельбу по максимально удалённым целям по полученным метеорологическим и баллистическим данным, действия при близком контакте с дозорными группами "врага", включая рукопашный бой, а также борьбу с легкобронированной техникой", - сказали в штабе ЗВО.

На учениях будут использоваться снайперские винтовки СВД, СВД-М, СВД-К, а также армейские крупнокалиберные снайперские винтовками АСВК, добавили в пресс-службе.

Ранее Вашингтон заявлял о концентрации российских войск у границы с Украиной. В Кремле 23 ноября заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, но выразили озабоченность по поводу провокаций со стороны украинских вооруженных сил и подготовки Киевом возможного силового решения проблемы Донбасса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
КСВК
СВД
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.12.2021
В четырех областях на Западе России стартовали масштабные учения снайперов
11.10.2021
"За ними будущее": Пентагон столкнулся с новой воздушной угрозой
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
04.04.2016
Пуля не дура
10.02.2016
Возвращение дивизий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 11:30
  • 14
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 11:01
  • 5
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 10:20
  • 3
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 09:33
  • 1
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 05:37
  • 185
В США удивились размерам Су-75
  • 05.12 21:06
  • 439
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию
  • 05.12 14:15
  • 115
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 05.12 11:16
  • 1107
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.12 10:27
  • 10
Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США
  • 05.12 07:49
  • 42
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 05.12 07:19
  • 3
«Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету
  • 04.12 21:21
  • 1
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 04.12 18:23
  • 37
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 04.12 15:31
  • 75
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"