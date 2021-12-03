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ТАСС

В четырех областях на Западе России стартовали масштабные учения снайперов

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Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Снайперы пройдут курс специальной, тактической и огневой подготовок

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Масштабные учения снайперских подразделений начались в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"Военнослужащие снайперских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа приступили к проведению масштабных учений в рамках сборов в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. <...> К сборам привлечено свыше 700 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО", - сказали в округе.

Снайперы пройдут курс специальной, тактической и огневой подготовок. Изучат в теории и применят на практике комплексы разведки, управления и связи КРУС "Стрелец-М". Кроме того, предполагается подготовка и маскировка огневых позиций, изучение специальных методик по противостоянию снайперам условного противника, стрельба по максимально удаленным целям по полученным метеорологическим и баллистическим данным. Также снайперы отработают действия при близком контакте с дозорными группами противника, включая рукопашный бой и борьбу с легкобронированной техникой.

В ходе учений используются снайперские винтовки СВД, СВД-М, СВД-К, а также армейские крупнокалиберные снайперские винтовками АСВК.

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