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27.12.2018
Военное обозрение

В США корвет "Громкий" назвали весомым вкладом в дело восстановления ТОФ

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Новейший корвет "Громкий" (проект 20380) является одним из самых смертоносных кораблей и олицетворяет будущее российского флота, пишет обозреватель издания National Interest Марк Эпископос.

Источник изображения: http://sudostroenie.info

Автор отмечает, что из 4-х российских флотов после развала Советского Союза больше всех пострадал Тихоокеанский флот. Однако принятие в его состав корвета "Громкий" является большим вкладом в дело его восстановление, и отражает усилия Кремля по наращиванию военного присутствия в Восточной Азии.

Остановившись на достоинствах корабля, он, в частности отметил наличие в составе вооружения противокорабельных ракет Х-35 "Уран", которые при испытаниях успешно поразили "надводный корабль-манекен" с расстояния 40 км.

Экипаж корвета также успешно отразил атаку условного противника с воздуха, однако детали этого учебного боя остаются неизвестными, пишет автор.

Издание также записало в плюсы возможность корабля нести на борту противолодочный вертолет Ка-27.

Недавно, в Главкомате ВМФ заявили, что "Громкий" является самым экономичным кораблем за всю историю российского флота и способен совершать походы до берегов Австралии.

Между тем, по словам главнокомандующего ВМФ Владимира Королева, основу океанских группировок составят большие десантные корабли (БДК) и фрегаты, обладающие повышенными боевыми возможностями.

Он добавил, что командование в настоящее время рассматривает возможность продолжения строительства БДК проекта 11711 с учетом анализа эксплуатации головного корабля "Иван Грен".

Адмирал также сообщил, что работа по созданию универсальных десантных кораблей и эсминцев будет продолжена.

26.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Россия
США
Продукция
Ка-27
Х-35
Проекты
11711
20380 Корвет-1
ТОФ
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