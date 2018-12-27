В США российский "Громкий" назвали кораблем будущего

Российский корвет проекта 20380 "Громкий" является смертоносным военным кораблем, олицетворяющем будущее российского флота, пишет The National Interest.

Американское издание полагает, что после распада СССР особенно пострадал Тихоокеанский флот (ТОФ), однако принятие на вооружение "Громкого" отражает усилия Кремля по "укреплению военно-морского присутствия в Восточной Азии".

В качестве достоинств корвета журнал отмечает вооружение, в частности, противокорабельные ракеты Х-35 "Уран" и корабельный противолодочный вертолет Ка-27.

В декабре заместитель командующего ТОФ по вооружению контр-адмирал Игорь Королев заявил, согласно РИА Новости, что "Громкий" является самым экономичным кораблем за всю историю Военно-морского флота (ВМФ) и способен совершать походы до берегов Австралии.

В состав ТОФ ВМФ корвет вошел 25 декабря. "Громкий" является вторым кораблем проекта 20380. Длина корвета — 104,5 метра, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода — до 27 узлов.