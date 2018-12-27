В Кремле рассказали об успешном пуске комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
Отмечается, что команда о начале испытаний поступила лично от Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны по поручению лидера России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина провело зачетные летные испытания, осуществив успешный испытательный запуск ракеты комплекса "Авангард", оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Кремля.
Президент посетил Национальный центр управления обороной и скомандовал приступить к испытаниям, сообщили в пресс-службе. "Пуск был произведен из позиционного района Домбаровский боевым расчетом соединения РВСН по условной цели на полигоне Кура на Камчатке", - отметили в Кремле.
"В ходе полета на гиперзвуковой скорости крылатый блок совершил горизонтальное и вертикальное управляемое маневрирование и поразил условную цель в назначенное время", - указали в пресс-службе.
Президент поблагодарил создателей "Авангарда", а также участников испытаний и Минобороны с отлично проведенной работой, добавили в Кремле.
Возможности планирующего крылатого блока позволяют обходить зоны действия огневых и информационных средств противоракетной обороны, таким образом, обеспечивается эффективное преодоление всех систем ПРО - как существующих, так и перспективных.
Программа испытаний выполнена полностью, что позволяет поставить комплекс "Авангард" на вооружение РВСН в установленные сроки, сообщили в пресс-службе.
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Можно только порадоваться. А кроме него командовать больше некому?Хотя, допускаю, народ сидел и тупо ждал- все равно опоздает на пару часов)))
Человек так и не понял- мощь и величие страны определяются экономикой, включением в мировое сообщество, уровнем жизни населения и продолжительностью жизни, но никак ни количеством вооружения.
У СССР было всего-и ракет и лодок и танков. Не помогло.
........из позиционного района Домбаровский.........
Вообще из Ясного запуск был.
........на гиперзвуковой скорости крылатый блок..........
Он не крылатый. А маневрирование за счет формы блока и выдвижных поверхностей (очень небольших по площади) И это НА КОНЕЧНОМ участке траектории..
............обходить зоны действия огневых и информационных средств противоракетной обороны,...........
Это вообще за пределами здравого смысла. Автор хоть бы поинтересовался что и как прикрывает ПРО США. Информационное средство-Это РЛС. У него дальность тысячи км...Как это можно обойти? Дальность огневого средства ПОРАЖЕНИЯ напрямую территориально связана с объектом, который он прикрывает.
Классика-"Интересно в этом вранье то, что это вранье от первого до последнего слова". Для кого пишется все это?
Человек так и не понял- мощь и величие страны определяются экономикой, включением в мировое сообщество, уровнем жизни населения и продолжительностью жизни, но никак ни количеством вооружения.
Это Вы хозяевам своим скажите, а то они не знают. Может избавятся от ненужного оружия и триллионного военного бюджета?
Это Вы хозяевам своим скажите, а то они не знают. Может избавятся от ненужного оружия и триллионного военного бюджета?Хозяева это в Орде. У нас партнерство.США пока не убили ни одного украинца, в отличие от вас.
Во всем мире давно просчитано соотношение между затратами на оборону и гражд. сектор. Амеры могут себе позволить и жить нормально и гонять по океанам 12 АМГ,
США были и есть, в отличии от уже дважды рухнувшей империи.1917 и 1991. Надеюсь дождаться третьего распада. Господь ведь любит Троицу )))
Я бы поинтересовался мнением пенсионеров по поводу новой ракеты.(((
https://varlamov.ru/3239202.html
И последнее. Я что ли писал эту ерунду в статье? Я зеркало.
Я бы поинтересовался мнением пенсионеров по поводу новой ракеты.(((вы пытаетесь умничать но это смешно. Хотя это просто попытка гадить в каждой теме.
https://varlamov.ru/3239202.html
И последнее. Я что ли писал эту ерунду в статье? Я зеркало
Имхо думаю самый простой метод для местной публики просто на вас не реагировать.