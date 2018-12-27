В Кремле рассказали об успешном пуске комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком

Президент России Владимир Путин на заседании в Национальном центре управления обороной РФ наблюдает в режиме видеоконференции за пуском ракеты комплекса "Авангард".

Отмечается, что команда о начале испытаний поступила лично от Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны по поручению лидера России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина провело зачетные летные испытания, осуществив успешный испытательный запуск ракеты комплекса "Авангард", оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Кремля.

Президент посетил Национальный центр управления обороной и скомандовал приступить к испытаниям, сообщили в пресс-службе. "Пуск был произведен из позиционного района Домбаровский боевым расчетом соединения РВСН по условной цели на полигоне Кура на Камчатке", - отметили в Кремле.

"В ходе полета на гиперзвуковой скорости крылатый блок совершил горизонтальное и вертикальное управляемое маневрирование и поразил условную цель в назначенное время", - указали в пресс-службе.

Президент поблагодарил создателей "Авангарда", а также участников испытаний и Минобороны с отлично проведенной работой, добавили в Кремле.

Возможности планирующего крылатого блока позволяют обходить зоны действия огневых и информационных средств противоракетной обороны, таким образом, обеспечивается эффективное преодоление всех систем ПРО - как существующих, так и перспективных.

Программа испытаний выполнена полностью, что позволяет поставить комплекс "Авангард" на вооружение РВСН в установленные сроки, сообщили в пресс-службе.