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21.12.2018
Военное обозрение

Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию

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Концерн "Калашников" начал поставки серийных автоматов АК-12 в вооруженные силы РФ в рамках гособоронзаказа-2019. Первая партия в количестве 2,5 тысяч штук автоматов АК-12 передана Минобороны 20 декабря этого года, сообщает "Калашников медиа"

Источник изображения: "Калашников.медиа"

О том, что концерн "Калашников" начнет поставки АК-12 в войска до конца 2018 года, ранее заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. По его словам, российское военное ведомство сформировало технические требования к автомату, которые были реализованы в конструкции АК-12: улучшенная кучность, надежность, возможность установки на оружие дополнительных устройств.

В Министерстве обороны сообщили, что в войсках автоматы АК-12 калибра 5,45-мм и АК-15 калибра 7,62-мм в основном заменят АК-74М. Автомат разрабатывался в рамках программы "Ратник" и входит в нее, как один из элементов перспективного комплекса оснащения бойцов ВС РФ.

Краткие технические характеристики АК-12:

Калибр: 5.45х39 мм

Длина оружия в боевом положении: 880-940 мм

Длина со сложенным прикладом: 690 мм

Длина ствола: 415 мм

Вес с пустым магазином: 3.5 кг

Темп стрельбы: 700 выстрелов в минуту

Емкость магазина: 30 патронов

Отметим, что АК-12 и АК-15 приняты на вооружение всех основных родов войск военнослужащих общевойсковых формирований Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты ВМФ.

20.12.2018
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Страны
Россия
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6Б21 Пермячка
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1 комментарий
№1
21.12.2018 15:05
Цитата, q
улучшенная кучность
За счёт чего? Не сообщается.
Наоборот:
1. При не жёстком (двигающемся) прикладе кучность обязана ухудшиться.
2. Новые дульные насадки дают худшую кучность. Проверено.
3. Размещение прицелов на СНИМАЮЩЕЙСЯ крышке ствольной коробки не может обеспечить сохранение приведения к нормальному бою после сборки-разборки автомата.
Цитата, q
надежность
Сомнительно:
1. Газовая камора зачем-то соединена со стволом под прямым углом. Это опять будет приводить к нагару в ней.
2. Дополнительные "примочки" никогда ещё не улучшали надёжность.
Цитата, q
Длина ствола: 415 мм
Точно такая же, как и у АК74 !
Следовательно, НИ  О  КАКИХ  ПРЕИМУЩЕСТВАХ  В  ТТХ  ПЕРЕД  АК74  РЕЧИ  ИДТИ  НЕ  МОЖЕТ !!!
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