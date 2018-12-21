Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию

Концерн "Калашников" начал поставки серийных автоматов АК-12 в вооруженные силы РФ в рамках гособоронзаказа-2019. Первая партия в количестве 2,5 тысяч штук автоматов АК-12 передана Минобороны 20 декабря этого года, сообщает "Калашников медиа"

Источник изображения: "Калашников.медиа"

О том, что концерн "Калашников" начнет поставки АК-12 в войска до конца 2018 года, ранее заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. По его словам, российское военное ведомство сформировало технические требования к автомату, которые были реализованы в конструкции АК-12: улучшенная кучность, надежность, возможность установки на оружие дополнительных устройств.

В Министерстве обороны сообщили, что в войсках автоматы АК-12 калибра 5,45-мм и АК-15 калибра 7,62-мм в основном заменят АК-74М. Автомат разрабатывался в рамках программы "Ратник" и входит в нее, как один из элементов перспективного комплекса оснащения бойцов ВС РФ.

Краткие технические характеристики АК-12:

Калибр: 5.45х39 мм

Длина оружия в боевом положении: 880-940 мм

Длина со сложенным прикладом: 690 мм

Длина ствола: 415 мм

Вес с пустым магазином: 3.5 кг

Темп стрельбы: 700 выстрелов в минуту

Емкость магазина: 30 патронов

Отметим, что АК-12 и АК-15 приняты на вооружение всех основных родов войск военнослужащих общевойсковых формирований Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты ВМФ.