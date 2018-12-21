Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
Концерн "Калашников" начал поставки серийных автоматов АК-12 в вооруженные силы РФ в рамках гособоронзаказа-2019. Первая партия в количестве 2,5 тысяч штук автоматов АК-12 передана Минобороны 20 декабря этого года, сообщает "Калашников медиа"
Источник изображения: "Калашников.медиа"
О том, что концерн "Калашников" начнет поставки АК-12 в войска до конца 2018 года, ранее заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. По его словам, российское военное ведомство сформировало технические требования к автомату, которые были реализованы в конструкции АК-12: улучшенная кучность, надежность, возможность установки на оружие дополнительных устройств.
В Министерстве обороны сообщили, что в войсках автоматы АК-12 калибра 5,45-мм и АК-15 калибра 7,62-мм в основном заменят АК-74М. Автомат разрабатывался в рамках программы "Ратник" и входит в нее, как один из элементов перспективного комплекса оснащения бойцов ВС РФ.
Краткие технические характеристики АК-12:
Калибр: 5.45х39 мм
Длина оружия в боевом положении: 880-940 мм
Длина со сложенным прикладом: 690 мм
Длина ствола: 415 мм
Вес с пустым магазином: 3.5 кг
Темп стрельбы: 700 выстрелов в минуту
Емкость магазина: 30 патронов
Отметим, что АК-12 и АК-15 приняты на вооружение всех основных родов войск военнослужащих общевойсковых формирований Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты ВМФ.
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
улучшенная кучностьЗа счёт чего? Не сообщается.
Наоборот:
1. При не жёстком (двигающемся) прикладе кучность обязана ухудшиться.
2. Новые дульные насадки дают худшую кучность. Проверено.
3. Размещение прицелов на СНИМАЮЩЕЙСЯ крышке ствольной коробки не может обеспечить сохранение приведения к нормальному бою после сборки-разборки автомата.
надежностьСомнительно:
1. Газовая камора зачем-то соединена со стволом под прямым углом. Это опять будет приводить к нагару в ней.
2. Дополнительные "примочки" никогда ещё не улучшали надёжность.
Длина ствола: 415 ммТочно такая же, как и у АК74 !
Следовательно, НИ О КАКИХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ В ТТХ ПЕРЕД АК74 РЕЧИ ИДТИ НЕ МОЖЕТ !!!